ВАШИНГТОН, 5 дек /ПРАЙМ/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться "черный сценарий", если страна выйдет из ЕС без заключения сделки.

"Совершенно очевидно, что будет больше потерь в результате Brexit, чем когда-либо было упомянуто, описано теми, кто агитировала за него. Я могу это говорить с достаточной уверенность, поскольку, когда мы провели переговоры с властями страны по статье IV фонда (когда мы проводим полную оценку экономического состояния страны), мы предоставили три сценария, один из которых был базовый сценарий – он соответствует базовым прогнозами, что большинство ожидают. А другой мы назвали "черный сценарий", некоторые индикаторы из которого мы видим сейчас (в экономике Великобритании)" — сказала она, выступая в рамках чтений имени Генри Киссинджера в библиотеке конгресса США во вторник.

"Это ("черный сценарий") было очень четкое объяснение того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit", — добавила она.

Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер-министр Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.