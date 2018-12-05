ВИЛЬНЮС, 5 дек /ПРАЙМ/. Форум по развитию сотрудничества в сфере российско-литовского туризма, в котором приняли участие представители посольства РФ в Литве, участники туристического сектора Калининградской области, банковские организации а также представители литовского бизнеса, состоялся в среду в Вильнюсе, передает корреспондент РИА Новости.

Открыл форум чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александ Удальцов. Он отметил, что, несмотря на довольно сложные дипломатические отношения между Литвой и Россией, Россия остается лидером по импорту и экспорту в балтийской республике.

"У нас отношения с Литвой очень непростые, по государственной линии все форматы и диалоги свернуты не по нашей вине, в частности с 2011 года не работает межправительственная комиссия, хотя интерес во взаимодействии присутствует с обеих сторон. Реальности подсказывают, что все происходит не так, как кому-то хотелось бы", — сказал Удальцов.

По его словам, в течение трех лет подряд растет взаимооборот между странами. По итогам трех кварталов 2018 года рост товарооборота составил 59%, достиг 3,5 миллиарда долларов. Российский экспорт в Литву увеличился на 69% до 1,3 миллиарда долларов. Импорт вырос на 6% до 22 миллиардов долларов. Как отметил Удальцов, потенциал в наращивании товарооборота между странами есть. В 2011 году он составлял 7 миллиардов долларов, после упал до 2,9. Основными товарами, экспортируемыми РФ в Литву являются природный газ, сырая нефть и нефтепродукты, которые составляют 74%, продукция химической промышленности — 9%, металлоизделия — 6%. Из Литвы экспортируются транспортные средства, машины — 31%, продукция химпрома — 20%, продовольственные товары, сельхозсырье — 16%.

"Фиксируется также рост российского туризма в Литву. За первое полугодие 2018 года в Литве побывали 87 тысяч россиян, на 13% больше, чем за тот же период пошлого года", — отметил он.

По словам руководителя торгового представительства РФ в Литве Бориса Шенциса, инвестиционный оборот двух стран говорит сам за себя.

"Россия вложила порядка 300 миллионов долларов, и Литва вложила сопоставимую сумму, здесь речь идет о совместных, дочерних предприятиях, кредитовании на покупку оборудования. Весь комплекс статистических показателей говорит о том, что на самом деле внешнеэкономические отношения России и Литвы находятся в этом году на высоком уровне", — сказал Шенцис.

По его словам, РФ ставит перед собой задачу увеличить объем экспорта услуг. "Более половины выделяемых средств на проекты по экспорту услуг сосредоточены на туризме — 800 миллионов рублей будет выделено туроператорам на привлечение туристов в страну", — сказал он. В рамках форума участники встречи поделились с литовскими партнерами возможностями двустороннего сотрудничества.