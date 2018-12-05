МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Министерство по делам Северного Кавказа России предлагает создать суверенный фонд развития инвестиционного сотрудничества, который станет инструментом поддержки инвестпроектов России и Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

В Москве под председательством первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова прошло первое заседание рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, созданной в рамках совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Был рассмотрен проект создания суверенного фонда развития инвестиционного сотрудничества, ключевой целью которого должно стать формирование инструментов поддержки приоритетных инвестиционных проектов двух стран. Предполагается, что он позволит охватить региональные проекты и будет работать в единой логике с Российско-Саудовским инвестиционным фондом, созданным в 2017 году Российским фондом прямых инвестиций и государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии для привлечения инвестиций в масштабные нацпроекты в области нефтехимии, логистики и др. Кроме того, данный фонд может стать эффективным институтом партнерства не только с Саудовской Аравией, но и с другими государствами.

"По итогам заседания рабочей группы было принято решение о внесении предложения о создании суверенного фонда развития инвестиционного сотрудничества в проект протокольного решения шестого заседания межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для последующего обсуждения в рамках экспертных комиссий при МПК", — сказано в сообщении.

"О своей заинтересованности в сотрудничестве с Королевством Саудовская Аравия сообщали порядка 30 субъектов страны. Однако пока активность регионов оставляет желать лучшего: предложения по проектам мы получили только от пары субъектов. Коллеги, никого заставлять мы не имеем права и не будем. Однако и упускать возможность тем, кто готов развивать кооперацию и прорабатывать совместные проекты, не можем позволить", — приводятся в сообщении слова Байсултанова.

На совещании были определены основные направления деятельности российской части рабочей группы, в их числе — экономическое и инвестиционное взаимодействие Саудовской Аравии с регионами России в сфере торговли, туризма, высоких технологий, сельского хозяйства, промышленности и медицины, а также в банковском секторе.