ТИРАСПОЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской молдавской республики в среду принял во втором чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2019 год", сообщила парламентская пресс-служба.

По словам руководителя профильного парламентского комитета Александра Коршунова, в проект закона внесено более 130 поправок, ряд из которых потребовали детального обсуждения. Основным приоритетом бюджета определено повышение заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсионного обеспечения в среднем на 7%.

"Определены источники финансирования повышения зарплат и пенсий. Во втором чтении мы определили механизм реализации этой задачи. Повышение заработных плат будет производиться за счет увеличения трудового оклада", – приводит пресс-служба слова Коршунова.

Он также отметил, что тарифы на коммунальные услуги в следующем для граждан останутся на прежнем уровне.

Третье чтение законопроекта запланировано на следующую среду.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.