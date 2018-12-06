АФИНЫ, 6 дек /ПРАЙМ/. Первый заместитель министра иностранных дел Йоргос Катрунгалос назвал чрезвычайно успешным 11-е заседание российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Заседание проходило в Москве 5-6 декабря, в преддверии намеченного на 7 декабря визита в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Катрунгалос является сопредседателем комиссии с греческой стороны, с российской стороны ее возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих.

"Я хотел бы подтвердить, что заседание смешанной межправительственной комиссии было очень успешным и поблагодарить сопредседателя комиссии министра Дитриха за очень эффективный способ, которым он руководил работой комиссии", — сказал Катрунгалос после заседания.

"Вы все знаете, что отношения между Грецией и Россией очень хорошие, мы отмечаем в этом году 190 лет наших дипломатических отношений, и мы систематически работаем с сопредседателем Дитрихом и нашими сотрудниками, чтобы продвигать эти очень хорошие отношения в областях, представляющих общий интерес, таких как энергетика, транспорт, сельскохозяйственные продукты, а также в других областях, таких как новые технологии, в которых мы хотим наладить систематическое сотрудничество", — сказал первый замминистра МИД.

По его словам, смешанная комиссия занимались не только вопросами экономики, но и темами, которые сближают людей, такими как культура, спорт, образование.

"У наших двух народов есть чувство взаимной симпатии, и мы очень рады, что каждый год в нашей стране бывает почти миллион российских граждан. Мы считаем, что между нами существуют узы, которые история и общие культурные традиции выковывали на протяжении веков", — сказал Катрунгалос.

По его словам, в преддверии встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с президентом России Владимиром Путиным он ожидает дальнейшего улучшения отношений.