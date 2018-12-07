МОСКВА, 7 дек- ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь)
|-4,5%
|1,8% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь)
|-1,6%
|-0,3% (факт)
|2:45
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (ноябрь)
|1,5%
|1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь)
|0,7%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2018)
|1,7%
|1,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь)
|3,1%
|3,1%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|250 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (ноябрь)
|62,9%
|
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|246 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (ноябрь)
|3,7%
|3,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (ноябрь)
|11,2 тыс
|11 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,8%
|5,8%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|88,1
|88,3
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|97,5
|97
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|887
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1076
|
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-39,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|348,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|1,9 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|215,4 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-53,9 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-104,3 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,2 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-55,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 11м2018
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Юнипро — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017
|0,1110252759795 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.12.2018) — див-д 2018