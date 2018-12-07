МОСКВА, 7 дек- ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь) -4,5% 1,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь) -1,6% -0,3% (факт)
2:45 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (ноябрь) 1,5% 1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь) 0,7% 0,5%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2018) 1,7% 1,7%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь) 3,1% 3,1%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 250 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (ноябрь) 62,9%

 

 
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь) 246 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (ноябрь) 3,7% 3,7%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (ноябрь) 11,2 тыс 11 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (ноябрь) 5,8% 5,8%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 88,1 88,3
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 97,5 97
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 887

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1076

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -39,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 348,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 1,9 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 215,4 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -53,9 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -104,3 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,2 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -55,1 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 11м2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Юнипро — ВОСА (реестр закрыт 12.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017 0,1110252759795 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.12.2018) — див-д 2018