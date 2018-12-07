МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. ЦЭНКИ проводит тендер на страхование стартового комплекса космодрома "Восточный" на 7,3 миллиарда рублей при запуске двух спутников-картографов "Канопус-В", следует из материалов на портале госзакупок.

Страховым случаем будет считаться гибель или повреждения стартового комплекса стартового комплекса 371СК14 космодрома "Восточный" для запусков ракет-носителей (далее – РН) типа "Союз" в результате пожара, протечки инженерных коммуникаций, наводнения, землетрясения, бури, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправных действий, поясняется в документации.

Страховщика планируется выбрать 20 декабря, заявки от претендентов принимаются по 19 декабря. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 29,3 миллиона рублей.

Предстоящий 27 декабря пуск будет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий пуск с "Восточного" состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" — № 3 и № 4. Тогда стартовый комплекс Восточного при запуске двух спутников "Канопус" был застрахован в СК "Согласие" на 7,3 миллиарда рублей, стоимость услуги составила почти 25 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

На орбите также работает "Канопус-В" №1, запущенный в 2012 году с космодрома "Байконур" и запущенный с ним в кластере спутник БКА ("Белорусский космический аппарат), имеющий аналогичные конструкцию и назначение.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.