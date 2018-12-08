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МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Суд Канады отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу до понедельника, сообщает газета Star Vancouver.

По данным журналиста газеты, защита подсудимой предложила 12 условий для ее освобождения под залог, среди которых постоянное нахождение дома, установление комендантского часа, сдача всех паспортов, отслеживание по GPS.

Сообщается, что судья принял решение подумать в течение выходных о предложенных условиях. Отмечается, что защита финдиректора выступит в понедельник с дополнительными деталями по предложениям для залога.

По данным газеты, обвинение настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу осталась под стражей, так как в случае освобождения она может выехать из страны в Китай, что помешает правосудию.

Ранее стало известно, что Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.