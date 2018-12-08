ТОКИО, 8 дек /ПРАЙМ/. Верхняя палата японского парламента ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве (ЕРА) с Евросоюзом, сообщило агентство Киодо.

Ратификация соглашения со стороны Евросоюза должна завершиться 20 декабря. Тогда документ вступит в силу 1 февраля будущего года. В результате реализации соглашения об экономическом партнерстве в мире появится гигантская зона, открытая для свободной торговли, по совокупности занимающая треть от мирового ВВП. Со стороны Евросоюза и Японии ратификация соглашения направлена в противовес политике патернализма США.

Осуществление соглашения принесет японским потребителям более дешевые сельскохозяйственные товары, прежде всего, сыр, вино, мясо, но создаст более жесткие условия конкуренции для японского сельского хозяйства.