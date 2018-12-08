МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении числа рабочих мест для иностранцев в России в 2019 году, по сравнению с 2018 годом потребность в иностранной рабочей силе снизится примерно на 20%, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет… определить на 2019 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 144583 человек", — говорится в постановлении.

Отмечается, что это составляет 81% от потребности, определённой на 2018 год.

Принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников и будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства космодрома Восточный и газопровода "Сила Сибири", добавляется в документе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что фактическая потребность в иностранной рабочей силе в следующем году будет еще меньше — чуть более 111 тысяч человек, и правительство предложило создать 30-процентный резерв "на случай непредвиденного изменения ситуации".