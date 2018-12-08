МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Введение ограничительных мер Лондона против шести российских бизнесменов является политизацией вопроса и очередная истерия в отношении России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила представленный британскими спецслужбами список из шести российских бизнесменов, в отношении которых власти страны намерены ввести ряд ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери, сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

"Я думаю, что это политизация вопроса и очередная истерия. Существует адекватный механизм правового решения проблемы. Если у правоохранительных структур Великобритании есть какие-то претензии к российским гражданам, неважно, миллионеры они или нет, они имеют возможность в установленном порядке направить свои претензии в Генеральную прокуратуру РФ", — сказал РИА Новости Морозов.

Парламентарий отметил, что вместо того чтобы дать делу официальный ход, Мэй продолжает руководствоваться фейковыми новостями и фейковыми данными.

"Великобритания, к сожалению, идёт по пути обвинения России и не желает сотрудничать в нормальном, цивилизованном порядке. Это, конечно, вызывает у нас недоумение, поскольку Великобритания всегда чтила закон и верховенство права", — добавил депутат.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании собственных оценок информации.