ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 9 дек — ПРАЙМ. Российские специалисты в области авиационной безопасности в воскресенье прибыли на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх и в понедельник начнут инспекцию в аэропортах этих городов, заявили РИА Новости источники, близкие к египетскому министерству гражданской авиации.

"Прибыли сегодня утром. Завтра начинают инспектировать аэропорты", — сказал источник.

По словам собеседника РИА Новости, две группы параллельно будут работать в двух курортных городах до 16 декабря.

"Это большие группы. Надеемся, что это последняя проверка перед открытием рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", — добавил источник.

После катастрофы самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу для усиления мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры о восстановлении чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.