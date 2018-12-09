ВАШИНГТОН, 9 дек /ПРАЙМ/. Задержание финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу не должно влиять на торговые переговоры США и Китая, заявил в интервью телеканалу CBS торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Я считаю, что это не должно оказывать серьёзного влияния. Я могу с пониманием отнестись к китайской точке зрения, что они видят это таким образом (как попытку давления США на ход торговых переговоров). Но это вопрос уголовного правосудия. Это совершенно независимо от того, над чем я работаю", — сказал Лайтхайзер.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн ранее призвал США немедленно аннулировать ордер на арест финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назвав действия американской стороны "крайне омерзительными".

В воскресенье МИД КНР срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление и выразить решительный протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу.

Замглавы МИД Китая, подчеркнул, что дальнейшие ответные меры китайской стороны будут зависеть от действий США.

Ранее стало известно, что Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании — была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.