МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2018" по версии американского журнала Time, сообщает телепрограмма Today Show телеканала NBC.

В 2017 году журнал Time назвал "человеком года" женщин, "нарушивших тишину" (Silence Breakers), ставших первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах.

Как сообщается, в этом году среди основных претендентов на звание оказались Владимир Путин, который уже был "Человеком года" Time в 2007 году, и Дональд Трамп, который также уже получал почетное звание после победы на выборах в 2016 году.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи.

Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.