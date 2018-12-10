БРЮССЕЛЬ, 10 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск решил созвать саммит ЕС для обсуждения Brexit в четверг, говорится в его микроблоге в Twitter.

"Я решил созвать саммит по Brexit в четверг", — говорится в сообщении, где отмечается, что саммит пройдет в формате 27 остающихся в Евросоюзе стран.

"Мы не будем пересматривать сделку, включая бэкстоп (договоренность по ирландской границе — ред.), однако мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании", — уточняется в сообщении.

Поскольку дата Brexit — 29 марта 2019 года — приближается, саммит также обсудит "готовность" остающихся в союзе стран "к сценарию отсутствия договорённости", добавил Туск.