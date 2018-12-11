ПАРИЖ, 11 дек /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном меры по преодолению социального и экономического кризиса в стране обойдутся в 8-10 миллиардов евро, считает госсекретарь Франции Оливье Дюссо.

Вечером в понедельник президент телевизоров рассказал французам о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. В частности, Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение, пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.

По словам Дюссо, на которые ссылается газета Figaro, объявленные меры потребуют "между 8 и 10 миллиардами евро".

"Сейчас мы уточняем сумму, чтобы понять, как мы будем эти меры финансировать", — добавил госсекретарь.

Он напомнил, что во вторник премьер-министр представит предложенные президентом меры, после чего "появится возможность уточнить ряд вещей".

"Роль президента — определить курс, а роль правительства — его реализовать", — пояснил Дюссо.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.