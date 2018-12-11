ПАРИЖ, 11 дек /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Президент Франции красиво говорил в обращении к нации, но во-первых не рассказал, как реализовывать предложенные антикризисные меры, а во-вторых фактически дезавуировал весь свой предыдущий политический курс, считает первый вице-президент партии "Республиканцы" Гийом Пелтье.

"Республиканцы" — вторая по величине парламентская фракция (больше 100 депутатов).

Вечером в понедельник президент телевизоров рассказал французам о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. В частности, Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение, пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.

"Эммануэль Макрон хорошо говорил после того, как плохо действовал. По тону, как и по глубине, это первая, историческая, победа рабочих и среднего класса Франции", — приводит слова Пелтье газета Parisien.

По его словам, "Макрон выступил как анти-Макрон, перевернув политику последних 18 месяцев".

"Это беспрецедентное дезавуирование его правительства и его парламентского большинства", — отметил Пелтье.

На вопрос, помогут ли предложенные меры справиться с кризисом, он ответил, что нужно обратить внимание на две вещи.

"Первая — это конкретная и долгосрочна реализация этих мер. Вторая — их финансирование. За 13 минут (выступления Макрона) не было ни слова на эту тему", — добавил Пелтье.

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.