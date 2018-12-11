МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Только контролеры, имеющие чек-листы, смогут проводить проверки украинского бизнеса с 1 января 2019 года, аудит предприятий будет проходить согласно плану, который разместят в открытом доступе на инспекционном портале, заявил во вторник премьер Украины Владимир Гройсман.

Украинские власти ранее ввели мораторий на проверки бизнеса на Украине до 2019 года.

"Я не хочу, чтобы проверяющие органы вмешивались в деятельность предприятий, рыскали по углам и требовали взятки за несуществующие нарушения. Поэтому с 1 января нового года мы меняем систему надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу", — написал Гройсман в Facebook.

По его словам, контроллеры будут проверять украинские компании согласно плану, который будет размещен в открытом доступе на сайте инспекционного портала. Таким образом, руководитель предприятия сможет узнать кто и когда будет проверять его бизнес. "К тому же прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы (контрольные списки — ред.) конкретных рисков деятельности компании", — добавил премьер.