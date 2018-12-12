КАИР, 12 дек /ПРАЙМ/. Египетские власти намерены подать иск против Apple, если компания в течение 60 дней не снимет ограничения в отношении своих местных дистрибьюторов, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Телеканал ссылается на решение египетского кабмина, опубликованное в "Официальной газете" страны — издании, публикующем принятые законы и указы. В постановлении правительства отмечается, что Apple и ее региональный дистрибьютор в ближневосточном регионе Arab business machine должны отменить любые ограничения в отношении местных дистрибьюторов.

По словам председателя агентства по защите конкуренции Египта Амира Набиля, "вследствие своей маркетинговой политики и заключенных контрактов Apple запретила все формы параллельного импорта (в Египет), а также запретила зарубежным дистрибьюторам осуществлять продажи в Египте".

"Это привело к неоправданному удорожанию продукции Apple в Египте, чьи цены превосходят стоимость этого же товара в других странах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт", — сказал он.

По словам Амира Набиля, компания Apple подобными действиями нарушила закон о конкуренции. На исправлении ситуации мировому гиганту в Каире отвели 60 дней. В противном случае в ее отношении будет выдвинут судебный иск.