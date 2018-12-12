МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.

Сумма залога составляет 10 миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых 7 миллионов (чуть более 5 миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Мэн Ваньчжоу останется в Ванкувере, где владеет двумя домами. Ее адвокат предложил соседу, бывшим коллегам Мэн Ваньчжоу и риэлтору ее мужа выступить в качестве поручителей.

Как сообщает телеканал, Мэн Ваньчжоу освободили под залог, поскольку она "борется с возможной экстрадицией в США".

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.