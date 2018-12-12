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МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.

Сумма залога составляет 10 миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых 7 миллионов (чуть более 5 миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Среди других условий ношение электронного браслета и сдача паспортов.

Мэн Ваньчжоу останется под наблюдением в Ванкувере, где владеет двумя домами. Ей запрещено покидать дом с 11 вечера до 6 утра. Адвокат защиты предложил соседу и бывшим коллегам Мэн Ваньчжоу, а также риэлтору ее мужа выступить в качестве поручителей.

По данным издания Star Vancouver, она должна оплатить расходы на электронный браслет и наблюдение, а также обязуется предстать перед судом 6 февраля. Судья постановил, что Мэн Ваньчжоу надлежит отпустить, если США не отправят полностью оформленный запрос на экстрадицию в течении законных 60 дней, которые истекают 8 января 2019 года.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.