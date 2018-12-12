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КОММЕРСАНТ

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— "Она многих вождей пережила" — В Москве простились с Людмилой Алексеевой — Во вторник в столичном Центральном доме журналиста простились с Людмилой Алексеевой — символом российского правозащитного движения. Масштаб ее личности наглядно продемонстрировали те, кто пришел почтить память человека, которого еще несколько лет назад задерживали омоновцы на Триумфальной площади. Венки от осужденных по "Болотному делу" стояли в зале рядом с цветами от администрации президента РФ, а на самой церемонии разминулись Алексей Навальный и Владимир Путин.

— Один день Александра Исаевича — Как Владимир Путин открыл для себя памятник Солженицыну — 11 декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну на улице Александра Солженицына в Москве. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что опасения вдовы писателя Натальи Солженицыной, связанные с этим памятником, лишены оснований.

— "Нафтогаз" рассчитывает на техасское правосудие — Украинская компания ищет в США аргументы для спора с "Газпромом" — Как выяснил "Ъ", НАК "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попробует оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

— Садоводам готовят банки — СНТ придется отказаться от наличных расчетов — С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг. Такой подход призван закрыть риски злоупотреблений руководства СНТ, но чреват иными проблемами — в отсутствие ограничений средства садоводов, а это 200-300 млрд руб. в год, рискуют попасть в малонадежные, но готовые платить за них банки. В случае отзыва лицензии у таких игроков шансов вернуть деньги очень мало.

— Налоговая служба везде и нигде — Михаил Мишустин объявил о трансформации ФНС и налогов в будущем — Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин вчера впервые анонсировал следующий этап развития налоговой администрации — после полной ее цифровизации речь пойдет о создании "адаптивной платформы" налогового администрирования. По мнению главы ФНС, налоговые сервисы должны в перспективе быть полностью интегрированы в бизнес-среду, налоговые обязательства будут исполняться автоматически, экономика обретет прозрачность. Граница перехода к "новой прозрачности" в версии ФНС — практическая реализация в экономике интернета вещей (IoT) в 2025–2035 годах.

— Контролеров оставили на второй год — Реформа КНД остается в "подвешенном состоянии" — Итоги второго года реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) подвели в аналитическом центре при правительстве. В Белом доме признают, что это направление, фактически обезглавленное после ликвидации "Открытого правительства" и ухода Михаила Абызова, пробуксовывает. Бизнес и сами контролеры тоже недовольны сложившейся практикой, указывая, что снижения административной нагрузки на предпринимателей не происходит.

— Новостям подняли биржевую ценность — Их тон тесно увязан с динамикой котировок и потоками капитала — Тональность экономических новостей позволяет предсказывать состояние фондовых рынков точнее, чем традиционные индексы волатильности, следует из исследования, опубликованного Международным валютным фондом. При этом глобальные новости оказывают более значительный и длительный эффект на котировки, чем локальные. Исследователи, проанализировавшие 4,5 млн сообщений за 15 лет, подсчитали, что влияние международных новостей было в четыре раза более выраженным при "медвежьем" тренде, чем при "бычьем".

— Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией — Мониторинг делового климата — Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности.

— "Для нас важно качество надзорной деятельности" — Генпрокурор Юрий Чайка — о противодействии коррупции — Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал "Ъ" о том, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.

— В ФАС пришли из-за певца — В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников — Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ. По данным "Ъ", следственные действия были связаны со скандальным уголовным делом задержанного два месяца назад певца Арэя Балевского, который, по версии следствия, предлагал бизнесменам решить спорные вопросы с ФАС за $2 млн. Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.

— "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж" — Владимир Путин пообещал СПЧ подумать об изменениях закона о митингах — Президент Владимир Путин на встрече с новым составом Совета по правам человека (СПЧ) допустил возможность изменения закона о митингах, однако отметил, что и в рамках действующих правил "есть возможность находить компромиссы". О необходимости внести изменения в закон заявил глава СПЧ Михаил Федотов, напомнив об аресте на 16 суток правозащитника Льва Пономарева за репост сообщения о шествии в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

— Дмитрий Медведев положился на сильную судейскую руку — Каким премьер видит развитие России на следующем историческом витке — Конституцию нужно править лишь точечно, если это нужно для "актуализации статуса органов власти, развития тех или иных прав", пишет премьер-министр Дмитрий Медведев в статье для журнала "Закон". Она публикуется к 25-летию Основного закона. Господин Медведев прогнозирует "усиление судебной власти", поскольку только она может стать драйвером изменений, которые "позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства".

— Ту-160 отработали мирные цели — Венесуэла призвала другие страны не бояться ее учений с Россией — Совместные военные учения России и Венесуэлы с привлечением двух ракетоносцев Ту-160 вызвали критику со стороны США. Полет самолетов с авиабазы Энгельс (Саратовская область) в венесуэльский аэропорт Майкетия госсекретарь США Майк Помпео назвал примером "разбазаривания" государственных средств "двумя коррумпированными правительствами" в тот момент, когда венесуэльцам не хватает денег на еду и медикаменты. Министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес, в свою очередь, отметил, что обе страны — "строители мира, не войны" и бояться учений никому не стоит.

— Израиль и Россия поспорят об Иране — Возобновление военных контактов двух стран будет непростым — Российские и израильские военные обсудят в среду в Москве ситуацию в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Первая подобная встреча за несколько месяцев призвана возобновить контакты между военными двух стран, прерванные после того, как в сентябре в небе над сирийской Латакией был сбит российский самолет Ил-20М. О возвращении к прежнему взаимодействию в конце прошлой недели договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Диалог будет непростым: израильтяне стремятся убедить российских коллег в деструктивной роли Ирана в регионе и фактически получить карт-бланш на новые атаки в Сирии.

— Президента Франции поставили в чрезвычайно неловкое положение — Объявленные им меры не удовлетворили участников акций протеста — Решение президента Франции Эмманюэля Макрона ввести в стране "чрезвычайное экономическое и социальное положение" не удовлетворило ни участников массовых акций протеста, так называемых желтых жилетов, ни системную оппозицию. Глава государства пообещал "жилетам" диалог, а также четыре меры по немедленному улучшению ситуации трудящихся, включая увеличение МРОТ на €100 и предложение выплачивать "13-ю зарплату". В Еврокомиссии пообещали тщательно следить за тем, как решения президента Макрона повлияют на экономику республики. А "жилеты" дали понять, что будут продолжать свои акции "до победы" — вот только в чем она может заключаться, по-прежнему до конца не ясно.

— Российский софт отключают от заграницы — Требования к отечественному ПО ужесточают в деталях — Экспертный совет по программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи через полгода планирует начать исключать из реестра отечественного софта продукты, базирующиеся на разработках иностранного происхождения. Это делается в интересах заказчиков, которые находятся под санкциями или могут попасть под них. Часть разработчиков опасаются, что установленного срока не хватит для перехода на импортонезависимое ПО, который может потребовать серьезных инвестиций.

— Томографы показали отсутствие льгот — Производители медицинских изделий готовятся к росту цен — Стоимость медицинских изделий, например приборов для УЗИ и томографов, необходимых в том числе для реализации национального проекта "Здравоохранение", может вырасти до 20%. Это произойдет, если государство не вернет производителям льготу по НДС, утраченную из-за перехода на новый классификатор продукции.

— Налог пойдет по этапам — Московское имущество будет дорожать постепенно — Мэрия Москвы согласилась сдержать темпы повышения налога на имущество: в 2019 году он может вырасти с 1,5% до 1,6% вместо планировавшихся 2%. Это позволит владельцам торгцентров и офисов сэкономить десятки миллионов рублей на объект, а в целом по столичной недвижимости – почти 33 млрд руб.

— Несчастливое направление — Александра Мерцалова о том, почему Хайнань стал для туроператоров островом невезения — Уже не первый день на туристическом рынке обсуждают сложности, с которыми столкнулся туроператор "Жемчужная река", работающий на единственном направлении — Китае. С конца ноября в Ростуризм начали поступать сообщения туристов, которые столкнулись с отменой, задержкой или переносом рейсов на остров Хайнань, аннулированием туров и задержкой возврата средств. А 7 декабря авиакомпания "Ираэро" заявила о прекращении полетной программы в китайские аэропорты Хайкоу и Санья. Причиной стала задолженность "Жемчужной реки", размер которой оценивался в $2,3 млн. При этом авиакомпания займется вывозом 1,5 тыс. клиентов туроператора, которые уже находятся в Китае.

— На картах страны не читаются — У банкиров возникли трудности с антиотмывочной географией — Подготовленные ко второму чтению поправки к "антиотмывочному" закону вызвали недовольство банкиров. В борьбе с терроризмом они будут обязаны сообщать о каждом факте снятия наличных в банкомате по картам банков из стран, входящих в специальный перечень. Причем Росфинмониторингу требуется знать все подробности о владельце карты, что потребует значительных затрат для перенастройки банкоматных сетей. Впрочем, проект согласован с ЦБ, и, по мнению финразведки, регулятор знает, как решить эту проблему.

— Рыболовам просчитали госконтроль — Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год — Меры госконтроля добычи рыбы в России избыточны: они мешают эффективно доставлять продукцию в порты, затрудняют оформление грузов и усложняют процесс эксплуатации судов. К таким выводам пришли аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ). Общие убытки отрасли от несовершенства регулирования могут достигать 17 млрд руб. в год, а меры контроля продолжают ужесточаться.

— Трубы пошли по кругу — Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок — Российским и казахстанским трубникам третий год подряд удается сохранять примерный паритет по взаимным поставкам бесшовных труб в рамках ЕАЭС. В отрасли объясняют ситуацию тем, что павлодарской KSP Steel выгодней поставлять трубы в РФ, чем "учитывать особенности национального ценообразования", а на российских трубников местные ограничения не распространяются. При этом поставки РФ в Казахстан растут быстрее, чем импорт труб из страны.

— Госдума облегчила эмиссии — Упрощенный выпуск ценных бумаг потребует серьезной подготовки — Госдума одобрила во втором чтении законопроект, призванный упростить процесс эмиссии ценных бумаг. Разработка закона стала частью государственной кампании по стимулированию развития фондового рынка, проводимой в последние три года и в документе учтены многие пожелания профучастников. Однако, по их словам, чтобы подстроиться под новые требования и отработать процессы, потребуется время.

— Смартфоны показали диагональный рост – Продажи устройств с большими экранами выросли в разы — Российские ритейлеры фиксируют резкий рост спроса на смартфоны с большим экраном: по сравнению с уровнем 2017 года он увеличился десятикратно. В основном речь идет об устройствах Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi. Операторам выгодно продавать фаблеты: их владельцы, по данным МТС, потребляют на треть больше интернет-трафика.

— Автомобили наращивают пробег — Рынок подержанных машин продолжает рост — Продажи подержанных автомобилей в РФ по итогам января—ноября показали рост на 2,7%. Но в прогнозах на 2019 год участники рынка расходятся. Одни ждут положительной динамики на фоне смещения спроса с первичного рынка из-за увеличения цен, другие — падения продаж из-за повышения срока владения автомобилем.

— Эфир накроют рекламой — "Орион" запустил технологию HbbTV — Оператор спутникового ТВ "Орион" запустил услугу HbbTV, предполагающую использование интерактивных сервисов поверх традиционного вещания. На российском рынке технологию уже протестировали "Первый канал", "Матч ТВ" и "СТС Медиа". Участники рынка надеются, что сервис можно будет использовать для продажи рекламы, но его охват пока минимален.

— "Мы хотим получить существенную долю" — Глава Shell в России Седерик Кремерс о новых сделках в стране и СПГ-проектах — Shell, один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую нефтегазовую отрасль, рассматривает вхождение в новые проекты в стране. О том, какие активы интересны концерну, строительстве третьей очереди завода по сжижению газа "Сахалина-2" и увеличении мощности проекта "Балтийский СПГ", "Ъ" рассказал председатель Shell в РоссииСедерик Кремерс.

— Сексуальные домогательства скрывали на олимпийском уровне — Национальный олимпийский комитет США обвинили в бездействии в деле Ларри Нассара — В США на новый уровень вышел скандал, связанный с уличением бывшего врача национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара в систематических сексуальных домогательствах к спортсменкам, за которые он уже получил пожизненное заключение. Вслед за объявившей себя банкротом Федерацией гимнастики США (USAG) обвинения обрушились на головную спортивную структуру страны — Национальный олимпийский комитет (USOC). В отчете, опубликованном по итогам расследования скандала, USOC, который уже покинули ряд руководителей, обвинили в бездействии и фактическом сокрытии преступлений Ларри Нассара.

ВЕДОМОСТИ

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— Губернаторы идут на выборы самовыдвиженцами — Им не хочется ассоциироваться с "Единой Россией" — Избирком Сахалинской области предложит внести поправки в региональное законодательство, чтобы в выборах губернатора в 2019 г. могли участвовать кандидаты-самовыдвиженцы, передал ТАСС слова председателя комиссии Виктории Черкасовой. Врио сахалинского губернатора Валерий Лимаренко уже заявил, что намерен воспользоваться этим правом: "Я буду самовыдвиженцем. Мне бы хотелось, чтобы здесь были не политические выборы, а выборы, связанные с региональными интересами, я хочу, чтобы меня поддерживали все жители независимо от политических взглядов".

— Члены Совета по правам человека вступились за своих и чужих — Владимир Путин узнал о нуждах и чаяниях президентских правозащитников — В связи с "новыми масштабными задачами" государства у президентского Совета по правам человека (СПЧ) появляется новая цель: следить, чтобы при решении задач экономического и технологического прорыва "не потерялся конкретный человек с его заботами и нуждами". Об этом Владимир Путин заявил во вторник на первом после плановой ротации заседании СПЧ.

— Макрон убедил половину французов — Обращение президента не прекратит протесты, но позволит начать диалог, говорят политологи — Выступление президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на требования "желтых жилетов" показалось убедительным половине населения, сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на опрос OpinionWay-LCI. В понедельник вечером Макрон впервые обратился напрямую к французскому народу, после того как в выходные протестующие вновь вышли на улицы Парижа, Лилля, Лиона, Марселя и других городов.

— Титов предложил запретить обвинять бизнес в создании преступных групп — Эта статья УК все чаще пристегивается к экономическим делам — Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предлагает ввести запрет на применение ст. 210 УК (создание и организация преступного сообщества, ОПС) в отношении предпринимателей. По его словам, такую инициативу он вынес на рассмотрение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которую возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно.

— Экономисты ждут от ЦБ сохранения ключевой ставки — Рисков для нового повышения пока накопилось недостаточно — Заседание совета директоров ЦБ в пятницу обещает быть захватывающим, замечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Мнения экономистов, каким будет решение регулятора, разделились. 23 эксперта, опрошенных Bloomberg, ждут сохранения ключевой ставки, а 15 – второго повышения за 2015–2018 гг. до 7,75%.

— Электронные трудовые книжки могут стать обязательными уже с 2020 г. — Переход будет практически одномоментным — "Ведомости" ознакомились с последней версией законопроекта о переходе на электронные трудовые книжки. Минтруд внес его в правительство, цитирует "Интерфакс" министра труда Максима Топилина.

— За полгода работы Минкомсвязи не собрало и половины начальников — Зато министерство изменило структуру и сменило половину департаментов — Спустя полгода после смены правительства Минкомсвязи все еще не хватает половины начальников. В мае новым министром связи и массовых коммуникаций стал руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. На этом посту он сменил Николая Никифорова.

— Председатель совета директоров РОСИНТЕРа: "В России мы в раю, если сравнивать с Венесуэлой" — Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, патриарх российской ресторанной индустрии, анализирует свой 30-летний опыт бизнеса на исторической родине и объясняет, почему Россия не Венесуэла — Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пережил уже пятый кризис – два в Венесуэле и три в России. В родной Венесуэле, происходящее в которой Ордовский характеризует словом "трагедия", он потерял все бизнесы, а в России сохранил все – и бизнес в сфере недвижимости, и туристический, и, главный, ресторанный. Пять лет подряд ресторанный холдинг Ордовского РОСИНТЕР сокращал число ресторанов и выручку. Но в этом году динамика наконец изменилась. Председатель совета директоров РОСИНТЕРа объясняет – почему и что будет дальше.

— Агрохолдинг Владимира Евтушенкова создал бренд для продажи овощей — К концу 2021 года продажи "Степи" в сетях вырастут втрое — Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова) решил увеличить продажи продуктов в рознице, для чего создал новый федеральный бренд "Степь", рассказал "Ведомостям" гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Сейчас агрохолдинг – один из лидеров сельскохозяйственной отрасли России, он производит зерновые, сырое молоко, овощи и фрукты и др.

— Сбербанк подключает новые банки к своей системе переводов с карты на карту — Вслед за "Тинькофф банком" к ней присоединился Совкомбанк — К системе переводов Сбербанка с карты на карту по номеру телефона подключился Совкомбанк, рассказал во вторник, 11 декабря, предправления Сбербанка Герман Греф. До сих пор в ней был лишь один внешний участник – "Тинькофф банк". По словам Грефа, соглашения о вступлении в систему есть еще с рядом банков, но их названия и даже количество он не раскрыл. Так же поступила пресс-служба Сбербанка. "Мы создаем экосистему платежей", – подытожил Греф.

— "Новатэк" досрочно запустил третью очередь "Ямал СПГ" — На церемонии пуска присутствовал Дмитрий Медведев — Во вторник, 11 декабря, "Новатэк" произвел первую отгрузку СПГ с третьей технологической линии завода "Ямал СПГ". Как и год назад, на запуске первой линии, под загрузку встал названный в честь погибшего в России президента французской Total (акционер "Новатэка" и "Ямал СПГ") ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери", построенный специально для проекта. Отдать команду о начале погрузки основной владелец и предправления "Новатэка" Леонид Михельсон доверил премьеру Дмитрию Медведеву.

— Банки скоро будут больше платить АСВ — С нового года средства малого бизнеса будут застрахованы на 1,4 млн рублей, напомнил ЦБ — В следующем году государство будет страховать вклады не только физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), но и малого бизнеса, напомнил во вторник ЦБ. В случае отзыва у банка лицензии малое предприятие – компания с доходами до 800 млн руб. в год и не более чем со 100 работниками – может рассчитывать на страховое возмещение в размере 1,4 млн руб. Страховаться будут средства в рублях и валюте, но вклад должен быть открыт в банке, который имеет право работать с деньгами физических лиц и является участником системы страхования вкладов (ССВ), указал регулятор.

— Минфин займет в надежде на рост инфляции — Министерство решило чаще размещать инфляционные ОФЗ — С 19 декабря Минфин планирует ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН), сообщило министерство. На этот инструмент Минфин возлагал "больше надежд" и не удовлетворен тем, как он развивается, сетовал на прошлой неделе директор департамента госдолга Константин Вышковский (цитата по ТАСС).

— Крупнейший коворкинг WeWork откроется в "Белой площади" — Это будет один из самых масштабных гибких офисов в Москве — Сеть коворкингов WeWork арендовала почти 5900 кв. м в бизнес-центре "Белая площадь" рядом со ст. м. "Белорусская", рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. Гендиректор WeWork по Центральной и Восточной Европе Михаил Коноплев и представитель брокера сделки Colliers International информацию подтвердили. Договор аренды заключен сроком на семь лет с возможностью пролонгации, открытие состоится в середине 2019 г., уточнил представитель владельца "Белой площади" O1 Properties.

— В России растет профицит мощностей по производству труб большого диаметра — "Газпрому" и "Транснефти" они нужны все меньше — В 2018 г. российские мощности по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных трубопроводов) достигли 5,67 млн т. Но загружены были только на 46,7%. В 2019 г. они увеличатся до 5,92 млн т, а использоваться в работе будет лишь 37,8%, следует из презентации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— На урок через фейс-контроль — В Пермской школе установили систему распознавания лиц. Зачем?— В этом учебном году в пермской школе "Мастерград" появилась система распознавания лиц. Пока первая в стране. Для того чтобы попасть на территорию школы или выйти оттуда, все школьники, педагоги и родители проходят через турникет, в который вмонтирована фотокамера, фиксирующая лицо каждого.

— Пламя Парижа — Уступки Макрона убедили далеко не всех "желтых жилетов" — Тринадцатиминутное видеообращение президента Эмманюэля Макрона французы ждали с большим нетерпением, что понятно. Страна охвачена невиданным по силе и масштабам кризисом, вызванным массовыми выступлениями "желтых жилетов". Поэтому от слов главы Пятой республики зависело, в каком направлении будут дальше развиваться события.

— Фундамент дал трещину — За незаконную перепланировку подвалов введут штрафы — За незаконную перепланировку подвалов и нежилых помещений на первых этажах домов группа депутатов во главе с зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Павлом Качкаевым предложила ввести штрафы. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях уже внесены в Госдуму.

— Фальшивая авария — Стоимость ОСАГО вырастет в 20 регионах, где не борются со страховым мошенничеством — Названы регионы, в которых стоимость обязательной страховки вырастет после того, как вступит в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора.

— Дань памяти — Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну — Владимир Путин назвал Солженицына настоящим патриотом России и призвал популяризировать его творчество, приобщать молодежь к чтению книг писателя. Президент во вторник принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну.

— Разговор о делах — Президент призвал сделать системной защиту соотечественников за рубежом — "Наша общая задача — отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара", — заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое во вторник прошло в Кремле. Президент также считает необходимым усилить контроль правозащитников за системой исполнения наказаний.

— Взносы в форме — Пенсионный фонд может сменить свой статус — Вице-премьер Татьяна Голикова поручила минтруду и внебюджетным фондам (Пенсионному, социального страхования и обязательного медицинского страхования) подготовить концептуальные предложения по организационно-правовой форме этих фондов. Внести их в правительство планируется в первом квартале 2019 года. Об этом вице-премьер сказала на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР).

— Все в сеть — Максим Акимов рассказал о ходе цифровизации экономики — Россия неплохо выглядит на цифровой карте мира, рассказал во вторник на "правительственном часе" в Совете Федерации вице-премьер Максим Акимов в докладе о мерах правительства по выполнению госпрограммы "Цифровая экономика РФ".

— Подход к Арктике — Дмитрий Медведев призвал расширять мощности по переработке энергоресурсов — Для развития арктического региона страны необходимо сконцентрироваться на крупных проектах. Их успешная реализация, посчитали в министерстве энергетики, к 2035 году может обеспечить загрузку Северного морского пути 130-160 миллионами тонн грузов.

— Строго по тексту — Уникальная выставка к юбилею Конституции открылась в Москве — В Музее современной истории России в понедельник, 10 декабря, открылась выставка "Конституция моей страны", посвященная 25-летию главного закона. В основу уникальной экспозиции легли музейные и архивные материалы, рассказывающие о том, в каких непростых условиях писались основы конституционного строя и постулаты гражданских прав и свобод.

— Входной билет для гастронома — Сетевые магазины получат дополнительные возможности для развития в регионах — Торговые сети в следующем году могут получить дополнительные возможности для развития.

— Целый вагон удовольствий — Обновленный плацкарт совершит первый рейс в январе — В следующем году по российским железным дорогам помимо новых плацкартов начнут курсировать и обновленные электрички, заявил глава РЖД Олег Белозеров на итоговом заседании правления госкомпании.

— "Кирпичик" не по зубам — Почему на Кубани не могут остановить рост цен на хлеб — В Краснодарском крае зафиксирован резкий рост цен на хлеб — на 1,5 процента и более — всего за месяц. При этом за год его стоимость подросла в общей сложности на 6,8 процента.

— Цены проявят выдержку — Новый техрегламент на алкогольную продукцию вернет на полки магазинов качественный коньяк — Новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", принятый Советом Евразийской экономической комиссии, обеспокоил зарубежных производителей и импортеров алкоголя. Они опасаются, что возникнут проблемы с поставкой некоторых видов продукции в Россию. Но так ли "страшен" новый технический регламент и что будет с ассортиментом алкогольных напитков в магазинах, "Российская газета" разбиралась вместе со своими экспертами.

— Трясучки будет много — Российская экономика очень чувствительна к тому, что творится за ее пределами. Как в детском саду: один подхватит инфекцию, и уже она идет гулять по всей группе.

— Награды к юбилею — Сенаторы получили ордена и медали к 25-летию палаты — Прошедшее во вторник пленарное заседание Совета Федерации стало необычным — в этом году отмечается 25-летие Федерального Собрания и его верхней палаты. В президиуме собрались действующий председатель Валентина Матвиенко, а также ее предшественники — Сергей Миронов и Владимир Шумейко.

— Как крадут нефть и останавливают заводы — Технологии. Специалисты на предприятиях нуждаются в решениях, которые помогут начать бороться с киберугрозами — Недавняя история с хакерской атакой на европейское оборонное предприятие обратила внимание на проблему промышленной кибербезопасности. И если в этом случае взломщики нацеливались на чертежи, то летом вирус-шифровальщик на несколько дней остановил работу одного из производителей мобильных процессоров. А годом ранее кто-то попытался отключить противоаварийную защиту на нефтезаводе на Ближнем Востоке, что могло привести к взрыву.

— Юридическая грамота — Предложено каждый год выбирать правовую столицу России — Организаторы Всероссийского диктанта предлагают учредить звание правовой столицы России, своего рода переходящий приз, который каждый год будет получать один из регионов страны.

— Лекарственное обеспечение — В этом году одним из самых обсуждаемых на государственном уровне вопросов стало лекарственное обеспечение граждан нашей страны.

— Пункты назначения — Аналитики оценили вероятность повышения ключевой ставки Банком России — Аналитики не смогли прийти к единому мнению по решению Банка России о ключевой ставке, которое регулятор примет в пятницу, 14 декабря. На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ также должен определиться и с параметрами возвращения на рынок с покупками валюты для минфина. При их возобновлении в полноценном формате повышение ключевой ставки может быть подспорьем для курса рубля.

— Папа на три часа — Предложено установить порядок обязательного общения детей с родителями после развода — Важные нововведения в Семейный кодекс разработала группа депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

— Заграница нам доложит — Зарубежные счета чиновников раскроют — Российским чиновникам запрещено иметь заграничные счета, однако проверить это не всегда удается. Теперь Генпрокуратура сможет получать соответствующую информацию — на это направлен законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение.

— Атаки в сети и наяву — Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращенных терактах — В России в этом году значительно сократилось число совершенных терактов. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

— Хакеры в банке — Компьютерные воры украли миллиард — В Мещанском райсуде Москвы заканчивается процесс по делу банды хакеров, похитивших из нескольких банков столицы более миллиарда рублей.

— Непригоден для жизни — Старейшая колония "Черный беркут" для пожизненно осужденных будет закрыта — Тюремное ведомство официально подтвердило, что готовится к закрытию знаменитой колонии, которая первой начала принимать "на постой" пожизненно осужденных. В ближайшее время скорее всего станет историей колония "Черный беркут" в Свердловской области. Окончательное решение еще не принято, но все к тому идет: заключенных в колонии уже не осталось.

— Миной с колес — В 2019 году пройдут госиспытания новейшего самоходного миномета "Дрок". Военные не сомневаются, что они будут успешными. И миномет, размещенный на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ", поступит на вооружение крылатой пехоты — Минометы, установленные на автомобилях различной грузоподъемности, имеются в арсеналах многих армий. А вот у нас таких не было. Теперь будут. Вариант установки миномета на колесное шасси дает ряд преимуществ. Прежде всего по мобильности.

— Бросок за океан — Ракетоносцы Ту-160 снова прилетели в Венесуэлу — Летчики нашей Дальней авиации снова озадачили генералов США. Выполнив беспосадочный перелет в более чем десять тысяч километров, пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 приземлилась на аэродроме Майкетия в Венесуэле.

— Поверили на слово — Мошенники списали со счетов пенсионеров 10 миллионов рублей — Аферисты на юге Москвы воспользовались доверчивостью нескольких десятков пенсионеров и обобрали их, буквально обнулив их банковские счета.

— Попали в "Яблоко" — Китай запретил у себя продажи американских iPhone — Технологическая война между США и Китаем после встречи на саммите G20 глав двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпиня не только не пошла на убыль, но и разгорелась с новой силой. Сначала в Канаде была арестована по запросу Соединенных Штатов Мэн Ваньчжоу, дочь основателя китайского информационного гиганта Huawei.

— Галопом по Европе — Премьер Британии не сможет "уболтать" Евросоюз — Премьер Тереза Мэй готовится к посвященному "брекзиту" саммиту Евросоюза, перелетая из одной европейской столицы в другую. А зарубежные дипломаты докладывают в свои столицы: британская политическая жизнь погружается в хаос, а в стране нет настоящего лидера.

— Царь ненастоящий?— Конец года выдался в Европе залихватским. Во всех наиболее влиятельных странах Старого Света — события, вполне претендующие на звание судьбоносных. В Великобритании страсти в клочья вокруг предстоящего выхода из ЕС — чем ближе "час Икс", тем острее страх неуправляемого хаоса. Во Франции невесть откуда взявшийся бунт "желтых жилетов", тем более пугающий, что структуру его и движущие силы очень трудно определить. В Германии переход от эпохи Меркель к чему-то другому, пока что канцлер покинула пост лидера партии ХДС, что вызвало интенсивные дискуссии о будущей модели развития.

— Хирург на орбите — Фрагмент щитовидной железы впервые напечатан в космосе — Этот эксперимент проводил прибывший на МКС космонавт Олег Кононенко. Ему удалось получить сгусток ткани щитовидной железы мыши с помощью российского биопринтера. Казалось бы, что здесь нового? Ведь эксперименты с 3D-принтерами уже ставят в разных лабораториях мира, в том числе и в России. Уникальность в данном случае в том, что он проведен на Международной космической станции.

— Аккумулятор Солнца — Молодой ученый выиграл грант в миллион рублей на создание уникального накопителя энергии — Сегодня про литийионные аккумуляторы знает, наверное, каждый. И уж точно держал их в руках.

— Охладить Землю — В Америке проведут эксперимент с климатом — Эксперимент по охлаждению планеты намерены провести ученые Гарвардского университета.

— Пират или Робин Гуд — Почему "Человек года" вынужден жить инкогнито — Имя студентки Александры Элбакян сегодня в научном мире более знаменито, чем многие нобелевские лауреаты. Правда, отношение к ней полярное, от осуждения до восторгов. Одни называют ее пиратом, другие революционеркой, третьи — Робин Гудом, борцом за справедливость. А авторитетный научный журнал Nature даже признавал ее "Человеком года", одним из самых влиятельных людей в мировой науке.

— Череповец против наркобаронов — С колумбийской мафией будут бороться на череповецком вездеходе — Полиция Колумбии будет проводить рейды по незаконным плантациям, где выращиваются растения для производства наркотиков, на вездеходах "Тингер" череповецкой сборки.

— Месть конкурента?— Апшеронские правоохранители три года кошмарят заведующую детсадом — Накануне судья Апшеронского районного суда Станислав Разделишин, согласившись с предъявленным обвинением по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), приговорил заведующую муниципальным детским садом N 37 Марину Гильгенберг к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением на два года права занимать руководящие должности. Это уже второй приговор по делу Гильгенберг. Первый был вынесен судьей Сергеем Барановым и еще в ноябре прошлого года. Но был отменен Краснодарским краевым судом.

— Новый стимул для города — Как перенос столицы ДФО повлияет на будущее Владивостока — Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, подписав соответствующее распоряжение.

— Красный — стоп! И точка — Мэрия Екатеринбурга свернула эксперимент с дорожными знаками — В Екатеринбурге экстренно завершили эксперимент с дорожным знаком, который разрешал правый поворот на красный сигнал светофора. В мэрии его признали "неэффективным" для разгрузки пробок на улицах. Но, по мнению автолюбителей, объяснение — лукавое. На самом деле власти вынуждены были признать: подобные опыты опасны на оживленных трассах.

— Гостям — "похмельное" меню — На треть вырос спрос на новогодние праздники в Крыму — Желающим забронировать номера на популярных крымских курортах в новогодние праздники стоит поторопиться. Места во многих отелях в Евпатории, Саках, Ялте, Алуште и Феодосии уже сейчас забронированы на 60-70 процентов.

— Прием защиты — Помочь предпринимателям удается только с помощью прокуратуры и судов — Конфликты с властями — местными или региональными — остаются в числе главных проблем бизнеса. Об основных причинах такого противостояния в интервью "Российской газете" рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

— По законам нового времени — Тысячи приказов и постановлений приговорены к "регуляторной гильотине" — Вслед за нормативно-правовыми актами советского времени через "регуляторную гильотину" пройдут акты, принятые до 2010 года. Через три года контролеры не смогут проверять обязательные требования, которые в них содержатся. Об этом сообщила директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности минэкономразвития Надежда Машкова на конференции "Реформа КНД: новый госконтроль на практике" в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ.

— Инспектор-гаджет — Контролеров заменят датчиками — В 2019 году надзорные органы начнут внедрять в работу системы промышленного интернета вещей, сообщили "РГ" в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

— Смена маршрута — Высокие технологии выведут на внешние рынки — В 2019 году минимум три "дорожные карты" Национальной технологической инициативы (НТИ) будут обновлены. В них будет больше мер по продвижению компаний на зарубежных рынках, отметили участники форума "Экосистема НТИ: стратегия будущего".

— Правила торгов — Поставщикам нужно открыть специальный счет — Всем предпринимателям для участия в госзакупках необходимо открыть специальный счет для обеспечения заявок на торгах.

— Налог для фермера — Сельхозпроизводители с 2019 года начнут платить НДС — Со следующего года плательщики единого сельхозналога должны будут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), если не воспользуются правом на освобождение.

— Подарочный напор — Банки ожидают предновогоднего всплеска кредитов на смартфоны, телевизоры и шубы — Перед новогодними праздниками кредитование в торговых точках (POS-кредитование) резко взлетит и также стремительно рухнет в январе, ожидают в банках-лидерах сегмента.

— Кэш отсюда — Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль — Банки будут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Такие требования вводит правительственный законопроект — Госдума готовится рассмотреть его во втором чтении.

— Расчет на рубль — Россия увеличивает долю платежей в национальных валютах — В 2019 году Россия и Иран могут полностью перейти на расчеты в национальных валютах, рассказал "РГ" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На очереди Индия.

— Под крышей дома своего — Жители России приобрели рекордный за последнее время объем недвижимости — Доступная ипотека, изменения пенсионной системы, перспективы ужесточения антироссийских санкций и слухи о дедолларизации банковских вкладов как никогда благоприятно повлияли на рынок недвижимости.

ИЗВЕСТИЯ

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— Игорь Додон: Москва не вмешивается в молдавские выборы — Президент республики опроверг заявления о попытках России повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдавии — Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии. Об этом "Известиям" заявил президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон, комментируя слова премьер-министра Павла Филипа о попытках Москвы повлиять на парламентские выборы в феврале 2019 года.

— Долгий процесс: СAS назначит заседание по делу Мутко в апреле 2019-го — Вице-премьер РФ намерен добиться отмены пожизненного отстранения от Олимпийский игр — Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не спешит рассматривать апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх (ОИ) в любом качестве со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). "Известиям" удалось выяснить, что вопрос о назначении заседания по этому делу в CAS решится только в апреле 2019 года ——пока стороны продолжают обмен позициями. По итогам разбирательства арбитры CAS могут оставить решение МОК в силе, смягчить его или полностью отменить.

— "Ситуация в Черногории будет развиваться по французскому сценарию" — Лидер оппозиции балканского государства Милан Кнежевич — о причинах протестов в стране и требованиях демонстрантов — В Черногории требуют проведения досрочных парламентских выборов в 2019 или 2020 году. С таким призывом выступают протестующие в "желтых жилетах", которые 9 декабря организовали первый митинг в столице страны Подгорице. Сегодня на демонстрации ожидается около 6 тыс. человек. Об этом "Известиям" заявил лидер оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич. В интервью депутат также подчеркнул, что ситуация в балканской стране может развиваться по французскому сценарию, если правящие круги не пойдут на уступки и откажутся от диалога. Кроме того, политик рассказал о том, в каких еще странах Балканского полуострова могут начаться аналогичные протесты и почему черногорские граждане надели желтые жилеты.

— Финансовый сплав: Счетная палата нашла убытки от вложений средств ФНБ — За полгода потери от инвестирования денег фонда в иностранные активы составили $340 млн — Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки. Об этом говорится в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, который проанализировали "Известия". В контрольном органе подсчитали, что за шесть месяцев потери составили почти 20 млрд рублей. Такая практика управления деньгами ФНБ противоречит бюджетному законодательству, полагают в Счетной палате. В Минфине считают, что убытки носят технический характер. А в экспертной среде отрицательные результаты инвестирования объясняют геополитикой — Россия, пытаясь застраховаться от последствий санкций, перевела деньги из прибыльных казначейских облигаций США в менее доходные активы.

— Не зная основ: почти половина россиян никогда не читала Конституцию — Положения главного закона страны помнит только десятая часть опрошенных "Левада-центром" — Большинству россиян известно о Дне Конституции — 61% знает, что он отмечается 12 декабря. Однако основной закон страны никогда не читали 42% участников опроса "Левада-центра", с результатами которого ознакомились "Известия". О том, что содержание Конституции знакомо им хорошо, заявили лишь 9% респондентов. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что люди всё еще плохо информированы о своих правах и не готовы отстаивать их в высших судебных инстанциях.

— Поставки сделаны — Ритейлеры вынуждают контрагентов заплатить за рост НДС — Крупные торговые сети не планируют менять цены на продукцию в начале 2019 года, несмотря на повышение НДС с 18 до 20%. Ритейлеры начали уведомлять поставщиков о том, что не готовы корректировать окончательную стоимость товаров в заключенных договорах. Письмо на эту тему получили партнеры сети Billa (документ есть у "Известий"). А сибирский ритейлер "Ярче" предупредил поставщиков о моратории на повышение цен до 15 января.

— Жилет в один конец — Беспорядки во Франции отпугнули туристов — На фоне акций протестов "желтых жилетов" иностранные туристы массово отменяют запланированные туры в Париж и другие города Франции. Отложить до лучших времен посещение разбушевавшейся Пятой республики своим гражданам уже рекомендовали некоторые европейские правительства. При этом в РФ отмены туров во Францию пока не наблюдается, сказал "Известиям" вице-президент Российского союза

туриндустрии Юрий Барзыкин. Впрочем, во многом это связано с тем, что на Новый год большинство сограждан предпочитают отдыхать на пляжах совсем в других странах.

— Слились в единой валюте — ЕАЭС создаст электронные деньги для расчетов между странами — Всистему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедврить единую валюту. Соответствующее предложение Национального платежного совета поддержал Минфин, рассказал "Известиям" замминистра финансов Алексей Моисеев. Создание электронных денег в ЕАЭС необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций, отметил чиновник. Концептуально валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро.

— Она умела разговаривать с властью — В Москве простились со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой — Правозащитница Людмила Алексеева, с которой 11 декабря простились в Москве, была светлым, мужественным и сильным человеком, много сделавшим для нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Совета по правам человека в Кремле. Начать мероприятие глава государства предложил с минуты молчания. Ранее президент простился с ушедшей на 92-м году жизни главой Московской Хельсинкской группы в Центральном доме журналиста. Владимир Путин высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России и чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по вопросам, касающимся жизни страны, отметил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— "Можно находить компромиссы — Президент обсудил с правозащитниками изменения в законе о митингах – В закон о митингах могут быть внесены корректировки, а по ряду резонансных дел — проведены дополни-тельные проверки. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле. Глава государства призвал членов СПЧ подготовить предложения по обеспечению защиты прав россиян за рубежом. Председатель совета Михаил Федотов с сожалением отметил, что, например, американские правозащитники сегодня совершенно не готовы идти на диалог с коллегами из России.

— До получки не стрелять — Военных научат управлять личным бюджетом — Военнослужащих научат правильно распоряжаться личными финансами. В следующем году начнут проводиться специальные занятия с контрактниками и офицерами. Им расскажут о видах займов, планировании семейного бюджета и о том, как не попасть в кредитную кабалу. Офицеров также будут учить работать над повышением финансовой грамотности подчиненных. По мнению экспертов, военнослужащие, как и другие россияне, часто попадают в ловушку МФО, при этом у них гораздо меньше возможностей выбраться из долговой ямы, чем у обычных граждан.

— День Конституции — 25 лет назад россияне на референдуме одобрили Конституцию — 12 декабря в России отмечается День Конституции. Ровно 25 лет назад состоялся всенародный референдум, на котором граждане проголосовали за принятие Основного закона страны. Несмотря на то что разработка документа проходила в условиях жесточайшего политического противостояния, его конструктивная, стабилизирующая роль в развитии общества и государства не вызывает сомнений. За всю историю существования в Конституцию внесли всего 14 поправок, большая часть из них связана с изменением названий регионов, их укрупнением или воссоединением с Россией. Экземпляр № 1 Основного закона хранится в библиотеке администрации президента РФ, и увидеть его можно лишь во время церемонии инаугурации главы государства.

РБК daily

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— И вторые встанут с первыми — Власти намерены субсидировать развлекательные телеканалы — Число телеканалов, получающих господдержку, увеличится почти вдвое. Из-за перехода с аналогового на цифровое вещание государству придется субсидировать распространение СТС, ТНТ, "Муз ТВ" и других каналов по всей стране.

— Генерала подвели апартаменты — Почему увольняется руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом — Руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку. Причиной ухода стала незадекларированная собственность генерал-майора полиции за рубежом — о ней руководству МВД рассказала его бывшая жена.

— Николай Бурляев попал в чрезвычайную ситуацию — МЧС закрывает ведомственный Институт культуры — МЧС ликвидирует возглавляемый актером и режиссером Николаем Бурляевым ведомственный Институт культуры. Он отвечал за воспитание у сотрудников министерства "чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России".

— Процесс вместо дуэли — Почему глава Росгвардии судится с Алексеем Навальным — Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному. Поводом стали сведения о недвижимости семьи генерала армии, обнародованные основателем Фонда борьбы с коррупцией.

— Бюджет Франции получил желтую карточку — Эмманюэль Макрон пошел на финансовые уступки протестующим — Эмманюэль Макрон пошел на экономические уступки протестующим, в том числе одобрил повышение на €100 минимальной зарплаты. Объявленные меры увеличат дефицит бюджета, что осложнит положение страны в ЕС, и вряд ли успокоят протестующих.

— Мария Бутина согласна на признание — Арестованная в США россиянка намерена пойти на сделку с правосудием — Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной подтвердил РБК информацию американских СМИ о том, что его дочь готова пойти на сделку со следствием. Результатом может стать мягкий приговор и депортация сразу после его вынесения.

— Кадровиков оцифруют досрочно — Минтруд сократил переходный период при введении электронных трудовых книжек — Работодателям не придется шесть лет дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в бумажном виде после перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года, следует из доработанной версии законопроекта Минтруда.

— России прописали нефть и слабую валюту — Аналитики Bank of America оценили потенциал роста отечественного ВВП — Российская экономика в 2019 году может показать максимальный рост чуть больше 2%, но для этого ей понадобятся слабый рубль и нефть по $100, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

— Anas завязла на пути к кольцу — Проект строительства ЦКАД может быть реализован без итальянского инвестора — Итальянская Anas не успеет до конца года войти в проект строительства четвертого участка ЦКАД. Компания может отказаться из за валют ных рисков. Это уже не первая попытка привлечь в проект иностранного инвестора.

— Агрегаторы подведут под банковский контроль — Законодатели предложили ужесточить условия проведения платежей в интернете — Агрегаторов, обеспечивающих онлайн-оплаты, поставят под контроль кредитных организаций. Обязанностью агрегаторов станет идентификация сайтов для предотвращения нелегальных переводов, например в пользу казино.