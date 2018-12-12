МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Венесуэла не соблюдает условия соглашения с канадской компанией Crystallex на 1,4 миллиарда долларов по активам американской Citgo, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Crystallex Роберта Вейгела.

По его словам, в нарушение договоренностей PDVSA продолжала попытки отмены решения суда, позволяющего Crystallex получить активы "родительской" компании Citgo. В свою очередь адвокат венесуэльской компании оспорил в суде это заявление. Вейгель заявил, что Crystallex намерена возобновить попытки выставить на торги Citgo, компания уже наняла инвестбанк Moelis&Company для консультаций по возможной продаже Citgo.

Кроме того, по данным неназванного источника агентства, октябрьское соглашение Венесуэлы с российско-канадской Rusoro Mining на 1,3 миллиарда долларов подпадает под санкции США против Каракаса. В рамках договоренности с Rusoro Венесуэла перевела часть компенсации в канадский банк, однако эти деньги были возвращены в связи с санкциями.

Обе компании в суде США пытаются получить компенсацию, добиваясь продажи активов американской дочки PDVSA Citgo. Как сообщалось, 49,9-процентная доля венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".

В августе канадская горнодобывающая компания Crystallex International добилась судебного решения о наложении ареста на активы Citgo, пытаясь получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году. Венесуэла, в свою очередь, согласилась на выплату компенсации и, по данным СМИ, в ноябре завершила первоначальную выплату в 425 миллионов долларов, в основном за счет "ликвидных ценных бумаг". Остаток должен был быть выплачен частями к началу 2021 года.