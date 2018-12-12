АШХАБАД, 12 дек /ПРАЙМ/. Президент Гурбангулы Бердымухамедов своим указом освободил Непеса Гайлыева от должности министра текстильной промышленности Туркменистан за серьёзные недостатки, допущенные в работе, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Постановлением главы государства, временное исполнение обязанностей министра текстильной промышленности возложено на заместителя министра Огулхаджат Ишангулыеву.

Туркменская текстильная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики страны. По доходности она уступает только нефтегазовому комплексу Туркменистана.