ВАШИНГТОН, 12 дек /ПРАЙМ/. Китайская нефтяная компания Yantai Jereh Oilfield Services Group Co в рамках соглашения с Минфином США согласилась выплатить 2,8 миллиона долларов штрафа за нарушения режима санкций против Ирана в период 2011-2015 годов, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявляет сегодня о взыскании 2,774 миллионов долларов с китайской Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. и с аффилированных с нею компаний. The Jereh Group согласилась урегулировать потенциальную гражданскую ответственность по 11 эпизодам вероятных нарушений по сделкам в обход санкций против Ирана", — говорится в пояснении минфина к документу.