ДУБАЙ, 13 дек /ПРАЙМ/. Система, позволяющая иностранным гражданам возместить уплаченный НДС за покупку товаров (tax free), начнет работать на всей территории ОАЭ в воскресенье, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.

Около месяца назад система tax free начала работать в международных аэропортах Абу-Даби, Дубая и Шарджи. С 16 декабря она будет дополнительно запущена в трех других международных аэропортах, двух морских портах в Абу-Даби и Дубае и четырех сухопутных погранпунктах.

По заявлению Федеральной налоговой службы ОАЭ, в ходе первой фазы внедрения системы tax free ежедневно обрабатывалось около 3,8 тысячи заявок на возмещение налога.

Система tax free в ОАЭ является полностью автоматизированной, возврат средств осуществляется в специальных киосках по чеку и копии паспорта. Компания-оператор удерживает 15% от суммы уплаченного налога в качестве вознаграждения, а также взимает сбор в размере 5 дирхамов ОАЭ (1,3 доллара) за каждую операцию.

Возврат налога туристам осуществляется только в случае покупок в магазинах, которые предварительно зарегистрировались в системе tax free. Стоимость покупок в каждом магазине в целях возврата налога должна составлять не менее 250 дирхамов (68 долларов).

Налог на добавленную стоимость был впервые введен в ОАЭ в начале текущего года. Ставка НДС составляет 5%, он распространяется на большинство категорий товаров и услуг.