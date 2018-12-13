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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— От интернета ждут уважения к государству — Сенаторы и депутаты подготовили для граждан правила допустимого поведения — Группа парламентариев в среду, 12 декабря, внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на изменение действующих правил распространения информации в интернете и СМИ. Одна из инициатив предусматривает до 15 суток ареста для пользователей интернета за выражение "явного неуважения к обществу и государству", другая грозит СМИ серьезными штрафами за публикацию "недостоверной информации".

— Благими намерениями вымощена дорога в Кремль — Как Лев Амбиндер получал Госпремию — 12 декабря, в день Конституции, президент России Владимир Путин вручил Государственные премии Михаилу Терентьеву и Льву Амбиндеру, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников лучше многих отдавал себе отчет в том, за что, и смог по достоинству оценить поведение обоих лауреатов.

— Третейские суды пошли на поправку — Правила их работы снова меняются — Впервые после завершившейся в 2017 году третейской реформы в закон "Об арбитраже" вносятся глобальные изменения. Работа судов, создаваемых для разрешения конкретного спора (ad hoc) и используемых сейчас для обхода закона, ограничивается. Круг дел, которые могут быть рассмотрены в третейских судах (арбитрабельных), напротив, расширяется за счет упрощения оговорок по корпоративным спорам, а также благодаря прямому разрешению рассматривать в частном арбитраже споры по госзакупкам.

— Тариф Яровой — Московские провайдеры поднимают цены на интернет — Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы. Один из старейших столичных провайдеров RiNet с нового года поднимет цены на 5% из-за "закона Яровой" и роста НДС. Цены изменились и у крупнейшего в Москве провайдера МГТС, но там это официально объясняют повышением скорости доступа к интернету.

— Технику просят предъявить знаки отличия — В КС обжалуют процедуру отнесения продукции к военной или гражданской — Проблема разграничения военной и гражданской продукции, с 2012 года буксующая в Белом доме, дошла до Конституционного суда (КС). Отменить репрессивную практику в отношении поставщиков Минобороны за нарушение правил работы с военной техникой и исключить возможность отнесения к ней гражданских товаров КС попросил один из осужденных по таким делам — контр-адмирал в отставке Юрий Байло.

— Электронные учебники без текста и картинок — Эксперты считают проект цифровизации средней школы проблемным — Несмотря на то что цели нацпроекта по образованию, в том числе вхождение РФ в топ-10 стран по качеству школьного образования, достижимы, перспективы его реализации в самой отрасли вызывают сомнения, констатируется в докладе Центра общественно-политических проектов (ЦОПП). Эксперты считают рассогласованными нацпроекты по образованию и цифровой экономике, указывают на проблемы, вызванные разделением профильного министерства, на монополизацию рынка учебников.

— Богатым предложено поработать подольше — В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни — По мнению экспертов ОЭСР, пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных групп населения. Такой подход привел бы к повышению возраста выхода на пенсию для тех, кто ожидаемо проживет дольше: как правило, это люди с высоким доходом. Те, кто зарабатывает мало и, следовательно, проживет меньше, напротив, должны выходить на пенсию раньше, считают эксперты.

— Москва вычислила считающих — Как Мосгоризбирком отобрал членов местных комиссий — Формирование участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве завершилось, сообщил "Ъ" глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов. Списки новых членов комиссий, которым предстоит считать голоса избирателей на выборах в столичную думу 2019 года и на выборах в Госдуму 2021 года, пока не обнародованы.

— Прокуроры Москвы надолго не задерживаются — Владимиру Чурикову ищут замену — Как стало известно "Ъ", Владимир Чуриков, возглавлявший прокуратуру Москвы с осени 2015 года, в ближайшее время покинет свой пост. Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков. Однако, кто в итоге станет прокурором города, пока не ясно.

— Мошенничество стало похоже на подкуп — Бывшему замгендиректора РКК "Энергия" переквалифицировали обвинение — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) изменил обвинение, предъявленное бывшему заместителю гендиректора входящей в "Роскосмос" ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Алексею Белобородову. Ранее следствие считало, что генерал-майор ФСБ в отставке Белобородов совершил особо крупное мошенничество, потребовав от подрядчика откат в размере 31,5 млн руб., теперь эти действия квалифицируются как коммерческий подкуп.

— До последней виллы — У Павла Скурихина забрали недвижимость в Италии — Как стало известно "Ъ", у основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина конкурсные управляющие забрали две виллы в Италии. Взыскания по искам ВТБ, которому бизнесмен задолжал крупную сумму, были наложены на недвижимость в Болонье и Милано-Мариттиме — курортном городке на Адриатической Ривьере.

— Досудебное соглашение погасило невозвратный кредит — Бывший предправления Айманибанка получил условный срок и взыскание на сумму растраты — Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор Головинского райсуда Москвы, назначившего четыре с половиной года лишения свободы условно бывшему председателю правления обанкротившегося Айманибанка Игорю Волчихину. Он признан виновным в выдаче заведомо невозвратного кредита интернет-ритейлеру ООО "Викимарт" на сумму 124 млн руб.

— Владимира Путина вызывают в Горки — Родители учеников федеральной школы просят главу государства взять учреждение под личный контроль — Родители учащихся федеральной школы "Горки" передали в приемную президента России более тысячи подписей и открытое письмо Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг учреждения. По их словам, "обращения в Министерство просвещения РФ, к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, главе Рособрнадзора Сергею Кравцову, генпрокурору Юрию Чайке, депутатам Госдумы и сенаторам не принесли результата".

— "Все будет бесполезно, если некому принести лекарства" — Главный внештатный гериатр Минздрава объяснил "Ъ", к чему ведет рост продолжительности жизни — Сегодня начинает работу первый всероссийский форум "Россия — территория заботы", на котором планируется "обсудить социальные, медицинские, экономические и законодательные инициативы" по улучшению качества жизни людей старше 60 лет. Накануне открытия форума главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала в интервью корреспонденту "Ъ" Валерии Мишиной, сколько пожилых людей живут в России и как работает создаваемая в последние годы система гериатрической помощи.

— Права больше не будут обязанностью — Водители смогут оставить документы дома — ГИБДД раскрыла подробности введения в России электронных водительских документов — прав и свидетельства о регистрации. Впрочем, в будущем и они автомобилисту могут не понадобиться. Планшеты с софтом, позволяющим по фотоснимку определить личность водителя и получить всю необходимую информацию в базе данных ГИБДД, уже тестируются в регионах.

— Границу двух стран дотянули до граждан третьих — Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз готово к подписанию — Россия и Белоруссия приближаются к выполнению договоренностей 1995 года. Еще 23 года назад Москва и Минск договорились об "открытости" внутренней границы Союзного государства, но не определили, как ее будут пересекать граждане третьих стран. Завтра на заседании Совета министров Союзного государства, как ожидается, будет подписано готовившееся около двух лет соглашение о признании Россией краткосрочных виз, которые выдает Белоруссия, и наоборот.

— Каталонию сдерживают полумерами — Испанскую полицию могут направить против сторонников независимости — Конфликт вокруг Каталонии вновь начал обостряться. Вчера премьер-министр Испании Педро Санчес заверил: если несанкционированные акции в поддержку независимости автономии не прекратятся, следить за порядком там будут национальные, а не местные силы безопасности. Новый премьер страны не хочет по примеру своего предшественника решать проблему силой, но и идея нового референдума о независимости Каталонии для него неприемлема.

— Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит первый визит в Брюссель — Официальное мнение — Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили (ее инаугурация состоится 16 декабря) совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель, где встретится с руководством НАТО и ЕС. Об этом стало известно по итогам поездки в Тбилиси специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который передал госпоже Зурабишвили приглашение от генсека альянса Йенса Столтенберга.

— За украинским ВТБ выстроилась очередь — На активы и обязательства банка претендуют три крупных игрока — Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ. По информации "Ъ", хотя еще недавно актив выглядел никому не нужным, сейчас претендентов уже трое: два банка принадлежат местным олигархам Ринату Ахметову и Сергею Тигипко, еще один — это украинский Альфа-банк. Источники "Ъ" считают наиболее вероятным покупателем господина Ахметова.

— ГТЛК запланировала себе субсидии — Компания разработала программу развития на пять лет — Как выяснил "Ъ", в новой долгосрочной программе развития Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2019–2024 годы запланированы существенный рост лизингового портфеля, новые бизнесы и увеличение дивидендов. Реальный масштаб планов определится судьбой госсубсидий в разных отраслях; так, в оптимистическом сценарии ГТЛК удвоит вложения в транспорт относительно базового прогноза.

— Россияне разыгрались — Продажи игровых приставок вышли на докризисный уровень — Отечественные продавцы электроники ждут, что по итогам 2018 года продажи игровых консолей в России превысят 12 млрд руб., что может оказаться больше показателя докризисного 2014 года. Положительное влияние на рынок могло оказать в том числе увеличение среднего возраста игрока, который приблизился к 30 годам: самые популярные игровые релизы этого года были выпущены для совершеннолетних геймеров.

— Переходящая "Традиция" — Пенсионные фонды усиливают конкуренцию между СРО — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Традиция", входящий в группу компаний (ГК) "Регион", переходит из одной саморегулируемой организации (СРО) в другую. В дальнейшем ожидается переход и более крупного фонда "Нефтегарант", также близкого к ГК. Таким образом "Регион" усиливает позиции Ассоциации НПФ (АНПФ), в которой в этом году получил неформальный контроль.

— Минфин оставил инвесторов без премии — Доходности ОФЗ не растут при размещении — Второй раз за месяц Минфину не удалось разместить суверенные облигации в полном объеме. Несмотря на почти трехкратное превышение спроса над предложением, министерство привлекло только 13,6 млрд руб. из предложенных к размещению облигаций на 21,2 млрд руб. На последующих аукционах Минфин собирается расширить предложение инфляционных облигаций, которые на фоне роста потребительских цен выглядят привлекательными и для институциональных, и для частных инвесторов.

— Проблемные связи — Промсвязьбанку хотят передать "дочку" ВЭБа — Объединенный Связь-банк, принадлежащий ВЭБу, может быть передан на баланс Промсвязьбанка (ПСБ). Такое предложение поступило от госкорпорации в Минфин и ЦБ, заявил в среду глава ВЭБа Игорь Шувалов. Ранее многолетние попытки продать оптом и в розницу дочерние банки не принесли результата. Эксперты отмечают, что для того, чтобы сделка состоялась, ВЭБу предстоит решить проблему бессрочного субординированного займа, который был ему предоставлен ЦБ на оздоровление проблемных банков.

— Не хватает ни наличных, ни безналичных — Операции по картам замедлили рост — За три квартала текущего года граждане сняли с карт почти 20 трлн руб., что является историческим рекордом. Однако квартальный прирост объема таких операций оказался самым низким, как и рост безналичных платежей. По мнению экспертов, динамика третьего квартала — результат заметного снижения доходов населения.

— "Обь-2" впадает в НОВАТЭК — Для "Арктик СПГ-2" закажут первый ледокол — Как стало известно "Ъ", до конца года может быть объявлен конкурс на строительство портового ледокола "Обь-2" для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2", запуск которого намечен на 2022 год. Стоимость судна должна составить около $100 млн. Основными претендентами на строительство считают Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, и строящуюся консорциумом с участием "Роснефти" верфь "Звезда".

— "Газпром нефть" ныряет в Красное море — Компания интересуется суданским шельфом — "Газпром нефть" готова изучить перспективы освоения блока 13 на суданском шельфе Красного моря. Компания уже интересовалась другими участками в стране, но к разведке так и не приступила. Теперь ситуация более благоприятная на фоне нормализации отношений Судана с отколовшимся от него Южным Суданом и постепенной отмены санкций, введенных США из-за этого конфликта. По мнению экспертов, разработка суданских активов может быть рентабельной при текущих ценах на нефть.

— Фастфуд насыщается — Рост этого рынка в России замедлился вдвое — Темпы роста российского рынка фастфуда в этом году могут оказаться в два раза ниже, чем в прошлом, выяснили в Euromonitor International. Крупнейшие сети продолжают расширяться, но удерживают клиентов только с помощью промопредложений, что плохо сказывается на их маржинальности. Дальнейший прирост оборотов фастфуда будет обеспечиваться за счет развития в регионах.

— "Ташир" сливает молоко — Группа продаст проект молочной фермы "Экониве" — "Ташир" Самвела Карапетяна, одна из крупнейших в России промышленных групп, отказалась строить молочный комплекс на 2,4 тыс. голов в Калужской области. Она продала его крупнейшему игроку на этом рынке — холдингу "Эконива". Это уже не первый незавершенный молочный проект, приобретаемый "Эконивой": в 2017 году она договорилась о покупке агрофермы у структуры, связанной с владельцем ГК "Авилон" Александром Варшавским.

— InDriver возьмет попутчиков — Агрегатор такси запустил междугородные поездки по Центральной России — Сервис вызова такси inDriver запустил в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Центральной России возможность междугородных перевозок, в том числе на автобусах. Таким образом, компания начинает конкурировать с карпулинговыми сервисами и традиционными автобусными перевозчиками. На этом рынке можно занять заметную долю, но соревноваться с лидирующим на нем BlaBlaCar будет сложно, считают эксперты.

— JBL ломает копии — Производитель акустики инициировал в России волну исков к торговцам контрафактом — Принадлежащий Samsung Electronics производитель колонок и наушников Harman в 2018 году подал в России 114 исков за нарушения прав на товарный знак JBL. В отдельных случаях сумма требований достигает нескольких миллионов рублей. Компания также инициировала рейды на крупных оптовых рынках, но они оказались малоэффективными для борьбы с контрафактом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Парламентарии заставят россиян уважать власть — Что будет называться неприличными высказываниями, непонятно — Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в среду в Думу поправки о введении административного наказания за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, а также информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть".

— Консерваторы запустили процедуру голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй — В случае поражения она может потерять посты лидера партии и премьер-министра — Депутаты палаты общин от консервативной партии в среду вечером проведут голосование о доверии лидеру партии и премьеру Терезе Мэй, передает Reuters со ссылкой на заявление Грэма Брэди, председателя парламентского комитета 1992 г., включающего рядовых депутатов, не занимающих постов в правительстве.

— Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии — Это нужно для предотвращения новых военных инцидентов — Москву посетила военная делегация Израиля – это произошло впервые после экстренного визита израильских военных в российскую столицу 20 сентября в связи с гибелью в Сирии российского самолета Ил-20. По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

— Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов — Некоторым из них, возможно, придется согласовывать свою долговую политику с федеральными властями — Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов. Такие поправки в Бюджетный кодекс в среду рассмотрело правительство. Проект был одобрен, говорит федеральный чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос "Ведомостей".

— Строительство футуристического города в Саудовской Аравии оказалось под угрозой — Иностранные инвесторы отворачиваются от проекта стоимостью $500 млрд — Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман осознает, что скандал из-за убийства журналиста Джамаля Хашкоджи угрожает его амбициозным планам модернизировать консервативное королевство с помощью иностранных инвесторов. Самый смелый из его проектов – строительство на побережье Красного моря города будущего Неом за $500 млрд – тоже оказался под угрозой.

— Росстат улучшил оценку роста экономики России — Он наполовину обеспечен добывающей промышленностью и финансовым сектором — Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне. За 9 месяцев ВВП вырос, соответственно, не на 1,5%, а на 1,6%. Минэкономразвития оценивало темпы экономического роста в III квартале в 1,3%, а за 9 месяцев 2018 г. – в 1,6%.

— Чьи деньги тратил Аррон Бэнкс на Brexit – русские или свои — Британский бизнесмен вложил 8 млн фунтов в кампанию за выход из ЕС. Следователи ищут, откуда деньги, а противники Brexit видят в этом аргумент в пользу повторного референдума — Аррона Бэнкса называют одним из тех, кто изменил ход истории и сделал Brexit возможным. Он вложил почти 8 млн фунтов в кампанию за выход Великобритании из ЕС. Это, похоже, крупнейшее единоразовое частное пожертвование в политической истории Великобритании, поражались английские СМИ.

— ВЭБ нашел покупателя на Связь-банк — Он может быть передан Промсвязьбанку — "Отнюдь не очевидно, что мероприятия по Связь-банку и "Глобэксу" приведут к успешным результатам. Особенно трудно обстоят дела со Связь-банком. Оцениваемый процент возврата кредитов Связь-банка составляет 15–17%", – говорил в 2009 г. возглавлявший тогда ВЭБ Владимир Дмитриев. Связь-банк и "Глобэкс" достались ВЭБу в кризис 2008–2009 гг., а спустя 10 лет госкорпорация объединила их и, кажется, придумала, как от них избавиться.

— Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google — Компанию могут наказать за отказ фильтровать поисковую выдачу — Конфликт с Google навел Роскомнадзор на мысль об ужесточении наказания за неисполнение поисковиками российских правил. Если Google откажется удалять ссылки на сайты, которые содержат запрещенный в России контент, Роскомнадзор может инициировать поправки в закон "Об информации", позволяющие блокировать за это поисковики, предупредил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин (его слова по "Интерфаксу").

— "Роснефть" отказалась работать в Иране — Она собиралась с Иранской национальной нефтяной компанией инвестировать до $30 млрд — "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с [инвестициями] до $30 млрд и добычей нефти до 55 млн т в год", – цитировал главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в конце прошлого года "Интерфакс".

— ВСМ Москва – Санкт-Петербург может оказаться эффективнее, чем Москва – Казань — Чиновники пересчитают экономическую эффективность проектов — Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может показать "гораздо большую эффективность" по сравнению с магистралью Москва – Казань при анализе этих проектов, сказал 12 декабря министр экономического развития Максим Орешкин (его слова приводит "Интерфакс").

— МТС запускает новый тариф для интернета вещей — Стандарт NB-IoT пока в новинку, но вскоре число подключений вырастет в 90 раз — До конца 2018 г. МТС запустит специальный тариф для интернета вещей на собственной сети NB-IoT, сообщил "Ведомостям" представитель МТС Алексей Меркутов. Эта сеть уже работает в 24 городах России, включая все города-миллионники, а дальше будет расширяться на регионы, где оператор увидит спрос, уточнил он.

— Телеканалы и радиостанции смогут продолжать рекламировать пиво — Депутаты Госдумы готовы снять часть ограничений на рекламу этого алкоголя — Депутат Госдумы, единоросс Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента поправки в закон "О рекламе", которые дают пивоварам гораздо больше возможностей по продвижению свой продукции на ТВ и на радио. Проект опубликован на сайте Госдумы.

— "Северсталь" открывает центр инноваций — Кремниевая долина в Череповце поможет развитию технологичных стартапов — До конца декабря компания официально запустит новую экспериментальную площадку на базе Череповецкого металлургического завода, рассказал "Ведомостям" представитель "Северстали". Технопарк будет представлять собой полноценный производственный центр с возможностью проведения всего цикла испытаний новых прототипов и технологий.

— Что грозит тем, кто не провел оценку условий труда в 2018 году — Львиная часть малого бизнеса сделать это не успеет — В конце декабря заканчивается срок, к которому все российские организации были обязаны пройти специальную оценку условий труда. Большинство малых компаний не успели. Что ждет опоздавших?

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Цифра в подарок — 2019: регионы России переходят на цифровое телевидение — К Новому году на всей территории России будет запущено вещание 20 федеральных телеканалов в цифровом формате. И во всех уголках страны появится возможность смотреть любимые программы в хорошем качестве со стереозвуком. Даже там, где ранее можно было смотреть от одного до четырех телеканалов с помехами.

— Черты безналичности — Контроль за онлайн-агрегаторами платежей может усилиться — Депутаты предложили дать определение понятию "платежный агрегатор" в законодательстве, а также обязать такие интернет-сервисы участвовать в решении конфликтов потребителей с онлайн-магазинами и сервисами услуг. Рынок и юристы пока оценивают предложения с осторожностью и говорят о том, что инициативы, скорее всего, надо будет конкретизировать.

— Защита по средствам — Справедливый гонорар адвоката. Какой он?— Федеральная палата адвокатов начинает масштабное исследование с целью определить средний размер адвокатских гонораров по всей стране. В конечном счете планируется научным образом установить размер справедливых тарифов.

— Долги не отпускают — В списках невыездных значится 1,7 миллиона граждан — В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве "РГ" сообщили, что, по данным на 1 ноября, в списках невыездных значится более 91 тысячи жителей столицы.

— Про центы и рубли — Ставки по банковским депозитам могут продолжить рост до весны — Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях поднялась до 7,36 процента — максимального уровня с конца 2017 года. Заметно прибавили в доходности и долларовые депозиты. В отдельных банках разместить американскую валюту во вклад сейчас можно под 4 процента годовых. И это не предел.

— Эстафета памяти — Владимир Путин предложил ежегодно оказывать единовременную матпомощь ветеранам — Единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны нужно оказывать ежегодно, а не только к юбилеям Победы. С таким предложением выступил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", которое в среду прошло в Кремле. А министр культуры Владимир Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием звезд кино к 75-летию Победы.

— В главном чтении — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин открыли семинар для региональных депутатов — Председатели региональных законодательных собраний съехались в Москву на трехдневный семинар, организованный руководством палат Федерального Собрания в рамках Совета законодателей. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду дали старт образовательной программе в зале заседаний РАН. Эта площадка впервые принимает такое мероприятие после подписания соглашения о сотрудничестве между Академией и Палатой регионов.

— В долгу не останутся — Кабинет министров ужесточит требования к финансовой политике регионов — Правительство разделит регионы по уровню долговой устойчивости. Самым благонадежным позволят не согласовывать свои программы заимствования с федеральным центром.

— Фермеров посчитали — О чем говорят итоги сельхозпереписи — В России за десятилетие уменьшилось количество сельхозпроизводителей, но зато объемы выпущенной ими продукции увеличились. Об этом говорят итоги сельскохозяйственной переписи населения 2016 года, которые публикует "Российская газета".

— Плюс прибавка — Выплаты героям, ветеранам и чернобыльцам вырастут в 2019 году — На 3,4 процента планируется повысить в новом году выплаты, компенсации и пособия нескольким категориям льготников. Проект постановления об этом подготовлен минтрудом и размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Вернуть, что украл — Возмещение ущерба избавит от тюрьмы — Предпринимателей, которые единожды совершили нетяжкое преступление, но при этом возместили ущерб гражданину и государству, не будут наказывать по уголовному кодексу. Президентский законопроект на эту тему Госдума приняла во втором чтении.

— Пикник в полцены — Аренда загородного дома на Новый год подешевела — Интерес к аренде коттеджей на Новый год вырос на 19 процентов. При этом цены постепенно снижаются. Самыми высокими они были в октябре, а потом собственники загородной недвижимости стали скромнее в своих запросах, говорят эксперты "Авито".

— Списали на налог — Почему в УрФО массово закрываются магазины крупного агрохолдинга — Уральские СМИ сообщают о закрытии десятков фирменных магазинов мясопродуктов, работающих в формате "у дома", и подсчитывают, сколько народу в результате останется без работы. Корреспонденты "РГ" попытались выяснить, в чем причина закрытия торговых точек известного агрохолдинга и не грозит ли такая же судьба другим производителям продуктов питания в регионе.

— Аттестаты в цифре — Крымские школы связали защищенной сетью — Крым стал первым регионом России, где создали единую защищенную сеть документов о среднем образовании. Сейчас к ней подключены 353 учебных учреждения полуострова в 25 муниципальных образованиях, а до конца 2021 года в сеть будут включены все 540 школ региона.

— Скачки по хабам — Импортный газ для Украины подорожал до четырехлетнего максимума — Газ, который импортирует для собственных нужд Украина, в ноябре этого года подорожал до уровня начала 2015 года. Импорт¬ное топливо Украина получает со стороны Европы, в странах которой газ тоже вырос в цене, то есть это повышение было ретранслировано украинским покупателям.

— Заманят жильем — В Башкирии запустят программу "Сельский педагог" — Власти Башкирии ищут способы привлечь педагогов к работе в сельских районах. Сегодняшний кадровый состав учителей катастрофически стареет, а молодых специалистов, желающих поехать в деревню, мало. В связи с этим в регионе готовят программу "Сельский педагог", которая должна стать аналогом федеральной "Земский доктор".

— Рыбу обложили — Правительство пересмотрит налоговые льготы для рыбаков — Налоговые вычеты при уплате сборов за улов получат рыбопромышленники, которые работают на внутренний рынок. А ставки этого сбора повысятся. Внести в правительство доработанный проект изменений в Налоговый кодекс вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам и представителям отрасли до 1 марта 2019 года.

— Четыре с плюсом взлетели — Начались летные испытания новейших истребителей МиГ-35 — В Ахтубинске, в Государственном летно-испытательном центре министерства обороны, начались испытательные полеты сразу двух новейших истребителей — МиГ-35 и МиГ-35УБ. Они относятся к поколению 4 ++, то есть по своим характеристикам вплотную приближены к пятому поколению.

— Без чипа не наливать — Пиво в России будут маркировать — В следующем году минпромторг рассчитывает принять решение о маркировке пива. Об этом после заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции журналистам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Водителю добавили время — Срок оплаты штрафа со скидкой продлят — Госдума продлила период, в течение которого российские автомобилисты могут оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой. Законопроект, предусматривающий новый механизм, парламентарии приняли 12 декабря в третьем окончательном чтении. Поправки ранее были внесены правительством России.

— За борт — с резаком — Российские космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09" — То, что происходило во вторник в открытом космосе, может стать сюжетом самого захватывающего звездного блокбастера. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вскрыли обшивку пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09" и добрались до злополучной дыры.

— Танки ночи не боятся — Сергей Шойгу рассказал о подготовке к V Армейским играм — Министр обороны Сергей Шойгу провел заседание оргкомитета по подготовке V Армейских международных игр 2019 года. По словам министра, наши военные внедрили эффективную форму подготовки войск, позволяющую солдатам и офицерам побеждать в командном зачете на этих престижных соревнованиях. А еще с 2015 года Минобороны России приобрело "большой опыт по организации соревнований". Они придали новый импульс военно-техническому сотрудничеству.

— Спасут играючи — МЧС России по всей стране проведет музыкальный флэшмоб — Необычную акцию задумали провести по всем регионам страны сотрудники МЧС России ко Дню спасателя. Они анонсировали всероссийский музыкальный флешмоб "МЧС дарит музыку" в местах массового пребывания людей.

— Рак души излечим — Москвичи, выселявшие онкобольных, раскаялись — Дикая история с кампанией за выселение онкобольных детей из дома на юго-западе Москвы заканчивается. "Мы узнали, что многие жильцы раскаялись, — рассказала "РГ" директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. — Семьи с маленькими пациентами никуда не уезжали, квартиру продолжим снимать".

— Очень дальняя авиация — США раздувают информационный скандал вокруг наших Ту-160 в Венесуэле — На венесуэльском аэродроме Майкетия, куда в понедельник приземлились два российских стратегических ракетоносца Ту-160, идет подготовка к совместным стартам.

— Без срока давности — Задержан еще один боевик за нападение на десантников — Спустя почти два десятилетия силовики продолжают задерживать тех, кто восемнадцать лет назад напал на псковских десантников в 2000 году.

— Шесть пуль за столом — В Москве в кафе расстреляли посетителя — Дикая история приключилась в Москве на Ленинском проспекте в кафе "Райская трапеза". Одного из посетителей 11 декабря во время дружеской, казалось бы, посиделки буквально изрешетили выстрелами из пистолетов — на его теле насчитали шесть огнестрельных ранений.

— Процент за песню — Суд заставил вернуть деньги авторам — Столичный суд по интеллектуальным правам подтвердил взыскание по иску общероссийской общественной организации Российский союз правообладателей, возглавляемой Никитой Михалковым, с ООО "М-Фактор" около 397 миллионов рублей в счет уплаты сбора для выплаты вознаграждения.

— Служба по науке — Призывники пополнили так называемые научные роты — Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский приехал на сборный пункт Москвы, чтобы встретиться с призывниками и их родителями, а также проводить в армию столичных новобранцев научных рот.

— Расстрелял и уехал на такси — Теракт в Страсбурге унес жизни трех человек, 13 получили ранения, многие тяжелые — Страсбург в шоке. Там объявлен траур. Во вторник вечером в самом центре города рядом с площадью Клебера, где в эти декабрьские дни напротив Страсбургского собора проходит знаменитая рождественская ярмарка, произошла трагедия. Как сейчас с точностью установлено, в районе 20.00 часов на улице Орфевр (Ювелиров), одной из тех, по которой людской поток направляется на праздничный базар, злоумышленник открыл огонь из пистолета, а также пустил в ход нож.

— Пицца веселее пасты — В Италии назвали счастливое блюдо — В Италии опубликованы результаты исследования, проведенного авторитетной кулинарной ассоциацией, согласно которому самым любимым блюдом итальянцев признана пицца. Она одержала убедительную победу над не менее знаменитой пастой.

— Проверили на прочность — В партии Мэй определились по вопросу о доверии премьеру Британии — Накануне экстренного саммита Евросоюза, посвященного брекзиту, стало понятно, что Терезе Мэй придется воевать на два фронта: не только в Брюсселе, где она должна хотя бы попытаться внести коррективы в проект "пост-разводного" соглашения Британии с ЕС, но и дома — в собственной партии, которая пытается сменить лидера.

— Дикий Запад — Минюст США взял заложника, чтобы обеспечить Трампу успешную сделку с Китаем — В среду канадский суд выпустил под залог финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei. Мэн Ваньчжоу внесла за временное освобождение около 7,5 миллионов долларов, из которых пять миллионов — наличными.

— Трамп верит в бунт — В США снова заговорили об импичменте президенту — Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил о том, что в случае отстранения его от должности Конгрессом в Соединенных Штатах произойдут стихийные народные акции и может случиться бунт.

— Россия и Китай сформировали союз, способный противостоять Западу — Россия и Китай сформировали "Восточную Антанту" — союз, способный противостоять интересам США и НАТО в мире. Такое мнение в статье, опубликованной в The Hill, выразил эксперт частной американской разведывательно-аналитической компании Джефф Хоун.

— Кому достанется бункер Паулюса — Знаменитое здание ЦУМа в Волгограде может поменять свой торговый профиль на музейный — Напомним, историческое здание ЦУМа было разрушено во время Сталинградской битвы, затем восстановлено. В девяностые годы универмаг не совсем понятным образом был приватизирован. Возле пятиэтажного здания выросли пристройки, но позднее его как объект культурного наследия все же вернули государству. А когда из федеральной собственности ЦУМ перешел в региональную, местные власти решили открыть здесь культурно-патриотический центр и попросили всех арендаторов на выход.

— Бариста в декрете — Тысячу молодых мам переучат за счет бюджета — Правительство Орловской области утвердило проект, в рамках которого профессиональное обучение за счет регионального бюджета пройдут более 1000 молодых мам. Его реализация стартует в 2019 году.

— В доме не было даже картошки — В селе Березовка едва не погибли от голода и холода трое маленьких ребятишек — Жительница Березовки Ольга Батова закрыла своих детей на замок и отправилась "отдыхать" к подруге. На четвертые сутки материнского запоя забытых малышей обнаружили представители полиции и органов опеки и попечительства.

— Поймали на лету — В Махачкале прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна — В Дагестане водитель маршрутки и диспетчер транспортной компании чудом поймали падавшую с высоты пятого этажа девочку. Власти республики представят их к наградам.

— Депутаты полезли в бутылку — Медицинские вытрезвители могут вернуться в 2019 году — Законопроект, по которому в Ставропольском крае должны будут создать аналоги вытрезвителей, отправлен на доработку. Парламентарии уже одобрили его в первом чтении на сентябрьском заседании думы и планировали принять во втором чтении до конца 2018 года.

— С чистого поля — Первые владельцы дальневосточных гектаров отчитаются перед государством — Летом 2019 года истекает три года с момента получения наделов земли по программе "Дальневосточный гектар". Всем их владельцам предстоит отчитаться о своей деятельности на земле. Первыми получателями гектаров с 1 июня 2016 года были только дальневосточники, имевшие право выбрать участок земли в одном из девяти пилотных муниципальных районов. Им первыми предстоит и отчитываться.

— Взлетит высоко — Во Владивостоке создают музейно-театральный комплекс — В столице Приморья начали готовить площадку под будущий музейно-выставочный комплекс. Его создание определено майским указом президента РФ Владимира Путина в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

— Зима близко — На Сахалине расширяются возможности для качественного отдыха — Сахалинская область — уникальный островной регион России, где в последние годы создается все больше возможностей для интересного и разнообразного отдыха. Особенно показательным в этом плане, уверяют специалисты, будет зимний период 2018-2019 годов.

— Укатают крутые горки — В Южно-Сахалинске откроется очередной горнолыжный сезон — Постоянные гости южно-сахалинского спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух" обнаружат много приятных изменений, но самая хорошая новость для них — стоимость ски-пассов осталась прежней. Дальневосточники давно оценили и полюбили трассы "Горного воздуха". Об этом говорит статистика: три четверти катающихся здесь лыжников и сноубордистов — жители дальневосточных регионов. Их привлекают мягкие и снежные сахалинские зимы.

— Базы данных подскажут решения — Государственных служащих обучат цифровым технологиям управления — В Дальневосточном федеральном университете стартовала первая в России постоянно действующая программа обучения государственных служащих цифровой экономике "Управление, основанное на данных" (Chief Data officer, CDO). Новые технологии ставят на службу государств, а чиновников научат управлять регионами и страной, используя вig data.

ИЗВЕСТИЯ

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— Глас алмаз: в России нашли способ "услышать" кимберлитовые трубки — Найти ценные минералы помогут сейсмические волны — Российские ученые предложили новый способ поиска алмазов. С его помощью геологи собираются найти месторождения, расположение которых не удается определить традиционными методами. Перспективная технология подразумевает бурение нескольких скважин, между которыми будут пропускаться сейсмические волны.

— Секретные биоматериалы: ученые обнаружили на слизистых оболочках свиней антимикробные вещества — Их можно будет использовать для продления срока годности продуктов питания — Российские ученые выделили антимикробные вещества, которые содержатся в слизистых оболочках свиней. За счет антибактериального эффекта они могут составить конкуренцию традиционным химическим консервантам, применяющимся в пищевой промышленности.

— Корова на связи: в желудок животного поместят передатчик — Ученые обещают поднять качество молока на небывалую высоту — С помощью нового прибора, создаваемого российскими учеными и инженерами, животноводы смогут определять качество коровьего молока задолго до дойки, узнавать на расстоянии о болезнях животного, а также его готовности к осеменению. Прибор представляет собой небольшую капсулу, помещаемую в желудок коровы и передающую оттуда полную информацию о состоянии здоровья животного.

— Продают без спроса: коммерческая недвижимость переживает трудности — Цены на этом рынке в России упали на 6% в 2018 году, но бизнесмены не спешат совершать сделки — Объем предложения на рынке коммерческой недвижимости в 2018 году в целом по России вырос на 17%, тогда как спрос и цены, наоборот, упали на 6%. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного сервисом онлайн-объявлений "Авито Недвижимость" для "Известий".

— Ценные подарки: родители на 15% увеличили расходы на игрушки — А сладости обходятся на четверть дороже, чем в прошлом году — В России в начале декабря увеличился средний чек на детские подарки к Новому году. Для самых популярных игрушек — это куклы, фигурки домашних питомцев, развивающие игры — он вырос на 10–15%. А для сладких наборов — на 24%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия".

— Ситуация по эскалации: ДНР ждет провокаций перед выборами в Киеве — В Верховной раде считают, что для сохранения власти Петр Порошенко может пойти на всё — В Донбассе сохраняется повышенный риск эскалации конфликта. Об этом "Известиям" заявил заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин. По его данным, на линии соприкосновения наблюдается усиление концентрации украинских военных, вооружений и техники, в самопровозглашенную пытаются прорваться диверсионные группы. Обострение происходит на фоне заявлений Петра Порошенко о "войне" с Россией и некоторого роста рейтинга президента за счет радикально настроенного электората.

— Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут — На одни только нацпроекты и магистральную инфраструктуру уйдут 910 млрд рублей — Расходы государства, заложенные в Федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) на 2019–2021 годы, достигнут 2,8 трлн рублей, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития. Это почти на 700 млрд рублей больше, чем закладывалось в программу 2018–2020 годов. Основной рост трат связан с реализацией нацпроектов из майского указа президента и планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

— Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум — Минэкономразвития предлагает больше не взыскивать с граждан до половины их дохода — При взыскании долгов из зарплат и пенсий гражданам планируют оставлять прожиточный минимум. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития ("Известия" ознакомились с документом). Инициатива призвана защитить малоимущих должников, которых по некоторым оценкам насчитывается в стране более 2 млн человек.

— IP-пациент: Евгения Никулина перевели в госпиталь в Лос-Анджелесе — Психиатрическая экспертиза россиянина, обвиняемого в кибератаках, продлится до февраля — Россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в кибератаках, 9 декабря перевели в госпиталь для прохождения психиатрического обследования. Об этом "Известиям" сообщил его адвокат Аркадий Бух. Он отметил, что экспертиза продлится, скорее всего, до 12 февраля.

— Пост за здравие — Тереза Мэй осталась премьером — Британский премьер Тереза Мэй будет занимать свой пост как минимум ближайшие 12 месяцев. В среду вечером большинство депутатов-тори проголосовали против ее смещения с поста главы Консервативной партии. Голосование прошло накануне ее поездки в Брюссель, где Тереза Мэй планирует убедить Европейский совет внести изменения в соглашение по Brexit.

— Без жилета и очень опасен — Вся французская полиция была мобилизована на поиски страсбургского стрелка — Уровень террористической угрозы во Франции повышен до максимального. На такую меру власти страны пошли после стрельбы в Страсбурге. Вечером вторника ее устроил мужчина, предположительно связанный с радикальными исламистскими кругами. Случившееся квалифицировано как теракт. В нем погибли три человека, еще 12 получили ранения. Среда была объявлена в городе днем траура.

— "Оградить от формализма и пошлости" — Президент призвал отказаться от акций "под отчет" при подготовке празднования 75-летия Победы — При подготовке праздничных мероприятий к 75-летию Победы в 2020 году следует избегать формального подхода. Об этом на заседании российского оргкомитета "Победа" заявил Владимир Путин. Святые для людей символы необходимо оградить от пошлости, подчеркнул президент. Также он предложил ежегодно оказывать дополнительную единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны.

РБК daily

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— Рисковая ставка на госзаказ — Торгово-промышленная палата предупредила о проблемах ИТ-компаний из-за нового НДС — Исполнители госзаказов опасаются, что повышение НДС с 1 января сделает их контракты невыгодными: в них невозможно заложить новую ставку налога. Сильнее других может пострадать ИТ-отрасль, следует из письма ТПП в министерства.

— Сетевое неуважение подводят под арест — Законодатели предложили ужесточить наказание за распространение недостоверной информации в интернете — В Думу внесли закон, по которому за неуважительные материалы о власти в интернете будет грозить штраф или 15 суток. Генпрокурор получит право блокировать такие ресурсы. Эксперты увидели в документе новые ограничения для СМИ.

— Россияне нашли крайнего — Левада-центр провел исследование на тему ответственности за положение в стране — Президент Владимир Путин несет наибольшую ответственность за проблемы в стране, следует из опроса Левада-центра. Респонденты называют его же ответственным за успехи России и рост своего благосостояния.

— На руку детям и церквям — Эксперты подсчитали затраты россиян на благотворительность — Эксперты оценили расходы на благотворительность в России в 340–460 млрд руб. в год, из них половина — личные пожертвования населения и предпринимателей. Средний чек состоятельных россиян — 76 тыс. руб., у остальных — 8 тыс. руб.

— Переход из большого спорта — Чем глава оргкомитета чемпионата мира займется в ВЭБе — Алексей Сорокин в ВЭБе будет курировать направление экономики городов. Ранее его называли одним из кандидатов на пост главы РФС.

— Трудности расставания — Что будет с Brexit в случае отставки Терезы Мэй — Премьер-министра Великобритании ждет внутрипартийный вотум недоверия и смещение с поста главы правительства. РБК разбирался, каковы шансы Терезы Мэй остаться у власти и как кризис в правящей партии повлияет на переговоры о Brexit.

— Из рубля вычли санкции — Пять вопросов о причинах ослабления российской валюты — Рубль в 2018 году пока ослабел на 13% и, скорее всего, завершит год в минусе после роста в 2016–2017 годах. Дешевели все валюты развивающихся стран, но рубль сильнее — из-за санкционных историй.

— Добытый прирост — Росстат пересмотрел увеличение ВВП в третьем квартале — Росстат повысил оценку роста ВВП в третьем квартале. Вырасти экономике на 1,5% помогла добыча полезных ископаемых. Ее вклад в ВВП увеличился, а доля обрабатывающих производств, наоборот, сократилась.

— "Транснефть" хотят потеснить в трубе — "Роснефть" предложила реформу системы транспортировки топлива — "Роснефть" попросила разрешить нефтяникам владеть частными магистральными нефтепроводами, чтобы сэкономить на налогах. Достичь компромисса с выступающей против этой инициативы "Транснефтью" в правительстве пока не удалось.

— Подрядчик сошел со взлетной полосы — Развитие инфраструктуры аэропорта Домодедово отложено — Завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы Домодедово стоимостью 13 млрд руб. отложено как минимум до следующего года. Росавиация расторгла договоры с подрядчиком-банкротом.

— В закон о рекламе требуют долива — Депутат Госдумы предлагает оставить на телевидении ролики о пиве — Временное разрешение рекламы пива в СМИ предложено сделать постоянным — соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Сейчас пивовары обеспечивают лишь 1% рекламных доходов телеканалов, хотя ранее эта цифра была в четыре раза выше.

— Абрамович желает скорого пути — Evraz и ТМХ заинтересовались проектом ВСМ — Evraz Романа Абрамовича и ТМХ Андрея Бокарева обсуждают участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. Но власти еще не определились с необходимостью реализации этого проекта.

— Ставка на приставку — Как два москвича создали привод для инвалидных колясок — Решив помочь другу-инвалиду, Николай Юдин и Сергей Костеневич создали гаджет, позволяющий колясочникам передвигаться по улицам самостоятельно. Он дешевле западных аналогов, но продается пока в основном за рубеж.