МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор напомнил о запрете на использование своего наименования или его сокращений при рекламе интернет-ресурсов, не имеющих отношения к ведомству.

"В сети Интернет в настоящее время широко распространяется так называемая контекстная реклама, в заголовке и содержании которой указана недостоверная информация. Помимо Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей все остальные интернет-ресурсы не имеют право использовать наименование "Роспотребнадзор" применительно к рекламе своей деятельности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в наименованиях юридических лиц недопустимо использовать полные или сокращенные названия федеральных органов власти. В виде исключения такое использование может быть предусмотрено законами или правовыми актами.

В сообщении уточняется, что ресурсы www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф/, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор?, www.потреб-контроль.рф вводят граждан в заблуждение, заявляя о приеме жалоб от граждан или проведении "горячей линии" от лица Роспотребнадзора. Также данные ресурсы зачастую не содержат информации о юридическом лице, ведущем предпринимательскую деятельность, и незаконно используют герб РФ.

Согласно сообщению, указанные примеры также нарушают правила размещения рекламы в сетях Google и Яндекс. Это свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых этими компаниями для борьбы с недобросовестной рекламой, или о нежелании противодействовать обману россиян.