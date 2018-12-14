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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Из эскроу возгорится пламя — Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются. Депутаты Госдумы хотят блокировать в банках поступления от покупателей квартир во всех новостройках, а не только выходящих на рынок после 1 июля 2019 года. Избежать изменений смогут отдельные девелоперы, прошедшие специальный отбор. Если поправки утвердят, застройщики грозят ростом цен на первичном рынке жилья до 20%.

— Цена гектара полегла — Продолжающийся в России несколько лет рост цен на сельхозземли сменился падением. По оценкам "Совэкона", их стоимость в 2018 году снизилась до 22% из-за низкой цены на основные культуры в прошлом сезоне и падения спроса со стороны новых крупных инвесторов. Участники рынка добавляют, что качественных активов осталось мало, сделки по их покупке проходят с дисконтом до 15%.

— Пропади оно проповедью — 13 декабря президент России Владимир Путин в Ярославле принял участие в работе Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ" и посвятил общение с его участниками проблеме выбора их будущей профессии. А как считает специальный корреспондент "Ъ", рассказал и о своей будущей профессии.

— "Нафтогаз" осваивает новые местонахождения — "Нафтогаз Украины" добился первых успехов в своих попытках привлечь американские суды к взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд. Суд Нью-Йорка обязал депозитария программы расписок "Газпрома" Bank of New York Mellon, а также американские структуры Deutsche Bank и долгового агента Glas раскрыть информацию, которая должна помочь "Нафтогазу" найти и арестовать новые активы "Газпрома" в Европе. По мнению юристов, эти компании будут вынуждены выполнить решение суда, но могут спорить о том, какую именно информацию раскрывать.

— Штрафы вырастут с новой скоростью — Как стало известно "Ъ", правительство поручило МВД и Минтрансу "подготовить предложения" по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Самым резонансным станет, скорее всего, возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Прорабатывается также вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки.

— В Новый год со старым чеком — Федеральная налоговая службы (ФНС) не будет инициировать наказание для торговых точек, не успевших обновить программное обеспечение своих касс в связи повышением с 1 января ставки НДС с 18% до 20%. Как следует из выпущенного службой письма, в течение первого квартала 2019 года инспекторы "закроют глаза" на то, что не успевшие обновиться предприниматели будут пробивать чеки покупателям с НДС в размере 18%, продавая при этом товар и отражая операции в отчетности уже по ставке 20%.

— Приморью раздали решающие обещания — 16 декабря в Приморье пройдут повторные губернаторские выборы. Они были назначены после того, как в конце сентября итоги предыдущих выборов главы края были отменены. Оппоненты врио губернатора Олега Кожемяко стараются его не критиковать, но электоральная ситуация в регионе для кандидата от власти не самая простая. Главная интрига состоит в том, сможет ли Олег Кожемяко победить в первом туре. Многое будет зависеть от явки на выборы — придут ли на участки оппозиционно настроенные избиратели.

— Мусор вываливается из правил — Госдума одобрила во втором чтении законопроект, предусматривающий переходный период на новую систему обращения с отходами не только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, но и для остальных субъектов РФ. Если трем федеральным городам можно еще три года не переходить на новые правила, то у остальных регионов может появиться год для решения этой проблемы. Опрошенные "Ъ" эксперты указывают, что новые поправки — вынужденная мера, которая при этом создает значительные риски для многих участников рынка.

— Из арктического дела исчезли полтора миллиарда — Как стало известно "Ъ", обвиняемые Следственным комитетом России (СКР) в миллиардных хищениях при строительстве военных объектов в Арктике совладельцы компании-подрядчика "Русальянс строй" Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт закончили ознакомление с материалами своего уголовного дела и оно направлено для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру. Впрочем, защита предпринимателей уверена, что дело будет возвращено, так как "следствием допущены серьезные процессуальные нарушения". При этом Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесменов, признав обоснованным их требование о снижении фигурирующего в деле ущерба (2,9 млрд руб.) на полтора миллиарда рублей.

— Абу Умару сократили финансирование — Вчера Черемушкинский райсуд Москвы арестовал семерых выходцев из республик Северного Кавказа, которые участвовали в финансировании сирийских боевиков. Предполагается, что в созданную известным дагестанским проповедником и экстремистом Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский) спонсорскую сеть входили десятки россиян, в том числе водитель автобуса и торговец чаем, отправившие вместе с подельниками боевикам 8 млн руб. По подсчетам силовиков, только в соцсетях Саситлинский имел более 100 тыс. подписчиков, которые, возможно, и сейчас продолжают перечислять деньги на войну.

— Министр индийских дел — Вчера в Дели состоялось 18-е заседание совместной российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Как стало известно "Ъ", помимо организации ряда военных учений Россия и Индия подтвердили намерения по созданию совместного производства автоматов Калашникова, а также обсудили перспективы модернизации истребителей МиГ-29 и авианосца Vikramaditya. Впрочем, до весны 2019 года ждать подвижек в сфере ВТС не стоит: до парламентских выборов индийские власти заняты исключительно внутренней повесткой.

— Дональда Трампа записали на расследование — Начало 2019 года может принести президенту США Дональду Трампу новые неприятности. Избранный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пообещала изучить информацию о прежних контактах с Россией и девелоперских сделках президента-миллиардера, а также людей из его окружения. Некоторые из них, в частности его бывший адвокат Майкл Коэн, экс-советник Майк Флинн и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, уже столкнулись с американским правосудием. В МИД РФ вчера не упустили возможности прокомментировать эту череду судебных дел в США, отметив, что на этом фоне заявления госсекретаря Майка Помпео, который "называет какие-то режимы преступными", выглядят удивительно.

— Евро отказали в слабости — Европейский центробанк вчера подтвердил планы прекратить программу количественного смягчения, объявленную в январе 2015 года для борьбы с дефляцией, в декабре 2018 года. Всего за время действия программы регулятор скупил облигации (корпоративные и госдолг) на $2,6 трлн. Средства от их погашения будут реинвестироваться, но только после того как начнет расти ключевая ставка. При этом в банке как минимум до конца лета следующего года не планируют ее поднимать с нынешнего нулевого уровня: пока на следующий год прогнозируется незначительное, но все же замедление инфляции евро из-за нефтяных цен.

— Китай дал асимметричный арест — Власти Китая подтвердили, что ими был задержан уже второй за последнюю неделю канадский гражданин — Майкл Спавор, который помогал западным бизнесменам налаживать связи с КНДР. Официально и он, и задержанный ранее Майкл Ковриг якобы "ставили под угрозу безопасность Китая". Но в реальности их арест, скорее всего, является ответом на недавнее задержание в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была отпущена под залог, но ожидает экстрадиции в США и суда за продажу Ирану американского оборудования. Американские и российские эксперты указывают на чрезмерно жесткое обращение с топ-менеджером Huawei и замечают, что действия США превратили финансовый вопрос в политический.

— Сахалинский клуб переедет на Балтику — "Газпром" выбрал третьего потенциального партнера для "Балтийского СПГ", подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui. Itochu несколько лет назад собиралась войти в другой проект "Газпрома" по сжижению газа — "Владивосток СПГ", но тот был отменен. По мнению экспертов, компания может получить в "Балтийском СПГ" более 10%.

— Чебурашка остался без елки — Первое крупномасштабное новогоднее шоу "Союзмультфильма" в "Лужниках" с бюджетом $2 млн сорвалось за две недели до премьеры. От его проведения отказался лицензиат студии — агентство ASAP. В нем утверждают, что шоу с героями "Союзмультфильма" отменено по политическим причинам, помешавшим участию британского партнера.

— Компании предупредят о хищениях — Банк России регламентировал вопросы уведомления банками своих клиентов в случае несанкционированного списания средств с их счетов. В результате клиенты получают возможность оперативно реагировать на случаи неправомерной задержки платежей. Однако необходимость информирования контрагента через Банк России, который пока не имеет возможности круглосуточного отслеживания этой информации, задержит реагирование на реальный вывод средств мошенниками.

— "Спасибо" дорогого стоит — Президент Сбербанка Герман Греф в рамках прямой линии с сотрудниками банка отметил, что рассчитывать на массовый обмен бонусов программы лояльности Сбербанка "Спасибо" на рубли не стоит. Кешбэк не входит в планы крупнейшего банка, лояльность и так обходится ему слишком дорого — 25 млрд руб. в 2018 году, а сама программа после реинкарнации убыточна. Однако эксперты уверены, что без кешбэка любые траты неэффективны.

— Накоплениям прописали простоту — В правительстве готовится постановление, которое позволит использовать при переводах пенсионных накоплений граждан простую электронную подпись (ПЭП). Основными лоббистами такой подачи являются НПФ, близкие к госбанкам, которые считают такой подход клиентоориентированным. Однако их конкуренты, не имеющие широких банковских сетей, указывают на возможность увеличения рисков по неправомерному переводу граждан, а значит, и росту финансовых потерь застрахованных лиц.

— Сухой Лог подключают к ТЭС — Для электроснабжения месторождений золота Сухой Лог и Чертово Корыто в Иркутской области "Полюс" и АЛРОСА могут построить газовую ТЭС на 200 МВт в Якутии и нарастить мощность Светлинской ГЭС. По оценкам аналитиков, инвестиции в ТЭС могут составить до 15 млрд руб., но компании могут претендовать на возврат инвестиций за счет механизмов оптового энергорынка.

— "Росморпорт" переходит на газ — "Росморпорт" объявил тендер на проект ледокола на сжиженном газе и дизтопливе мощностью 12–14 МВт. Использовать его планируется на Северном Ледовитом и Тихом океане, на Балтике и в устьях рек. Бюджет должен предоставить на разработку судна до 2024 года даст 6,5 млрд руб., но в текущей трехлетке речь идет лишь о 1,3 млрд руб.

— На Gett накатали в ФАС — Разработчики приложения для таксистов Muver пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны Gett. По мнению авторов жалобы, Gett запрещает своим водителям работать с Muver, собирающим заказы из разных агрегаторов. У обращения вряд ли есть перспективы, считают эксперты.

— "Система" взяла онлайн-пакет — Венчурный фонд АФК "Система" Sistema_VC нарастил долю в онлайн-ритейлере Ozon.ru с 9,3% до 16,3%. Этот пакет мог стоить ему около $57 млн. Продавец акций не раскрывается, но, по данным "Ъ", часть своей доли могла продать инвесткомпания ru-Net Леонида Богуславского.

— Amtel добрал номера — Подконтрольные группе Amtel структуры закрыли сделку по покупке у семьи экс-сенатора Николая Ольшанского отеля "Holiday Inn Виноградово" на границе Москвы и Подмосковья. Стоимость объекта оценивалась в 0,5 млрд руб., но, скорее всего, цена сделки оказалась ниже. Из-за удаленности от центра Москвы и высокого уровня износа отель считался не очень привлекательным для инвесторов.

— Пищевая цепочка рынков — Начавшийся в Москве два года назад бум популярности фудхоллов (они же гастромаркеты) может закончиться уже через полтора года. К этому времени со стороны москвичей будет удовлетворен ажиотажный спрос на новые концепции. Это может привести к росту сроков окупаемости проектов и вынудит владельцев гастропространств искать новые способы привлечения посетителей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Чиновники хотят заменить современную терапию гепатита С устаревшей — Минздрав намерен существенно снизить закупки наиболее эффективного, комбинированного безинтерферонового лечения вирусного гепатита С, уменьшив обеспеченность препаратом инфицированных ВИЧ в сочетании с гепатитами В и С. Взамен министерство предлагает перевести таких пациентов на устаревшую интерферонсодержащую терапию. Об этом министру здравоохранения Веронике Скворцовой пишет директор межрегиональной общественной организации "Сообщество людей, живущих с ВИЧ" Мария Онуфриева, она также отправила обращение руководителю проекта "За честные закупки" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерию Алексееву. "Ведомости" ознакомились с копиями документов; Онуфриева подтвердила отправку писем; Алексеев через представителя – получение, представитель Минздрава не ответил на запрос.

— Кремлевские юристы раскритиковали проект амнистии к юбилею Конституции — Государственно-правовое управление (ГПУ) президента подвергло критике проект амнистии в связи с 25-летием Конституции, разработанный Советом по правам человека (СПЧ) при президенте. Об этом "Ведомостям" рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов. "В пояснениях ГПУ говорится, что если будет принято позитивное политическое решение, то нужно будет проект амнистии тщательно доработать, поскольку там есть позиции, с которыми трудно согласиться. Они по мелочам раскритиковали наши предложения. Например, было сказано, что предложение сократить срок условного осуждения невозможно реализовать, поскольку в Уголовном кодексе нет такого в определении понятия "амнистия", – сказал Федотов.

— Провал вотума недоверия премьеру Великобритании не помог одобрению Brexit — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг вновь отправилась на переговоры в Брюссель, несмотря на то что представители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что условия сделки по выходу из ЕС не могут быть пересмотрены. Об этом заявили, в частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран – членов ЕС", – сказала Меркель, выступая в среду перед бундестагом.

— Компании смогут узнать, как их контрагенты платят и возмещают НДС — Федеральная налоговая служба (ФНС) готова поделиться данными из своей системы контроля АСК-НДС-2 (отслеживает финансовые потоки компаний) с бизнесом. Такое письмо замруководителя ФНС Даниил Егоров в начале октября разослал компаниям ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель ФНС).

— Бразилия берет курс на приватизацию — В ходе предвыборной кампании недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару обещал сильно сократить расходы бюджета, чтобы остановить рост долга. Судьба многочисленных госкомпаний оказалась под вопросом.

— "Газпром" купит за 120 млрд рублей свою будущую штаб-квартиру – "Лахта центр" — Самое высокое здание Европы – 462-метровый "Лахта центр" в ближайшее время сменит собственника. "Газпром" выкупает будущую штаб-квартиру у принадлежащей ему же "Газпром нефти", которая в течение последних лет финансировала строительство небоскреба, рассказали "Ведомостям" четыре человека, знакомых с менеджерами обеих компаний. Сделка должна закрыться в ближайшее время, ее сумма превысит 120 млрд руб., рассказал один из собеседников. Близкий к "Газпрому" человек подтверждает: названная сумма близка к фактической. Уточнять ее он не стал. Ни на производственную программу, ни на внешнее финансирование выкуп "Лахта центра" не повлияет, добавляет он, график и суммы платежей синхронизированы с дивидендами от "Газпром нефти". Представители "Газпрома" и "Газпром нефти" от комментариев отказались.

— Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей — "Мы собираем биометрию вовсю", – рассказал предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, в биометрической базе Сбербанка находятся уже "миллионы" образцов биометрических данных клиентов (точную цифру он не назвал).

— Цены на сельскохозяйственные земли стали снижаться — Российские сельскохозяйственные земли начали дешеветь, следует из мониторинга цен "Совэкона": в большинстве исследуемых регионов они опустились на 3–22%. До сих пор цены неуклонно росли из-за дешевизны российских сельхозугодий по сравнению с другими регионами мира и девальвации, резко увеличившей рублевую прибыль фермеров, пишет "Совэкон".

— Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье — Структуры, аффилированные с группой Amtel, приобрели 4-звездочный отель Holiday Inn Moscow Vinogradovo на севере Московской области. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, и два консультанта, работавших с объектом. На сайте гостиницы написано, что ее владелец – АО "Отель Виноградово". Согласно ЕГРЮЛу в конце сентября 2018 г. гендиректором компании стала Юлия Шорникова, которая занимает аналогичную должность в "Софт-проекте". Последний, по данным СПАРК, владеет недвижимым комплексом на Коровинском шоссе, 10. По этому адресу расположена гостиница Holiday Inn Moscow Seligerskaya, которая входит в портфель Amtel Properties.

— Закрывается одна из крупнейших газетных типографий страны — Типография "Экстра М" преду-предила клиентов, что с января 2019 г. прекращает хозяйственную деятельность, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких издательств. Теперь издания вынуждены срочно искать другие типографии. Исполнительный директор "Экстра М" Константин Чуев от комментариев отказался.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Исключительно по правилам — Правила дорожного движения не будут менять так часто, как это происходит сейчас. Идею наложить мораторий на поправки высказали в МВД. Отмечается, что количество вносимых изменений слишком велико, чтобы водители смогли в них ориентироваться.

— Не спится, няня — Смена времен года всегда сопровождается нарушением ритма сна. Как противостоять этому и почему человеку необходимо хорошо высыпаться, "РГ" рассказал известный сомнолог Михаил Полуэктов.

— Эфир в цифре — Продавцы цифровых приставок в Тверской области начали завышать цены. ФАС усмотрело в действиях сетевых магазинов признаки нарушения закона о защите конкуренции. Сейчас необоснованное завышение розничных цен прекращено.

— Нас записали во враги — Двусторонние отношения РФ и США стали заложником во внутриполитической борьбе в Вашингтоне. О перспективах российско-американского диалога и своем опыте работы в столице Штатов "РГ" рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Задать направление — Владимир Путин провел в Ярославле всероссийский открытый урок "Направление прорыва" и рассказал, какими должны быть бизнесмены будущего. Разговор президента со школьниками транслировался по всей стране.

— Законный праздник — Владимир Путин назвал Конституцию фундаментом российской правовой системы и напомнил, как она помогла сохранить целостность страны. По словам президента, все проблемы и текущие трудности будут преодолены при соблюдении Конституции.

— Миссия добра — Лауреатами премии в области правозащитной и благотворительной деятельности стали председатель Всероссийского общества инвалидов и руководитель "Русфонда". Награждая их, президент заявил, что деятельное гражданское общество — это огромная сила.

— Сценарий для союза — Москва готова проводить единую с Минском налоговую и тарифную политику при условии полной реализации соответствующего союзного договора. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Пойдут на сутки — Гражданам, которые используют несовершеннолетних для участия в незаконных акциях, будет грозить до 30 суток ареста и до миллиона рублей штрафа. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в основном чтении.

— Движение навстречу — За прошедший год на евразийском пространстве зафиксирован рост экономических показателей, но при этом есть и проблемные точки, в первую очередь — в гуманитарной сфере. Об этом говорили в четверг члены правления Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации.

— О заботе просить не надо — К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. В связи с этим появилось много проектов, связанных с продлением здорового долголетия пожилых людей. Как организовать такую помощь, обсуждали на форуме "Россия — территория заботы".

— Сам себе начальник — С внедрением роботов мировой экономике угрожает рост безработицы. Поэтому следует уделять особое внимание созданию рабочих мест, уверены российские и зарубежные эксперты. Пока ответом общества на цифровизацию стал рост числа самозанятых.

— Запишут в штрафники — ВС РФ рассмотрел проект поправок в постановления, разъясняющие вопросы назначения и изменения наказаний. Особенно актуальным стал вопрос о штрафах за коррупционные преступления. Подробности — в материале "РГ".

— Свидетель в телефоне — В Северной столице запустили мобильное приложение "Безопасный Санкт-Петербург", дающее пользователям персональный доступ к городской системе видеонаблюдения.

— Письмо в редакцию — 11 декабря вандалы повредили мемориальную доску Александру Солженицыну, установленную в городе Гусь-Хрустальном в честь 100-летия со дня рождения писателя. Уникальная доска, провисевшая меньше суток, не подлежит восстановлению.

— Невозвратные туры — Чтобы вывезти всех россиян с острова Хайнань, придется впервые распечатать резервный фонд "Турпомощи". В АТОР отметили, что не у всех туристов есть обратные билеты, ведь туроператор выписывал маршрутные квитанции на несуществующие рейсы.

— "Прометей" поддержал проект — Жюри Всероссийской интернет-премии "Прометей-2018" объявило имена первых победителей. Лучшим в номинации "Просвещение" признан проект "Российской газеты" — онлайн-сервис правовой помощи "Юридическая консультация".

— Вагончик тронется — В 2019 году документы на транзитные грузы, идущие по территории РФ и Беларуси, будут оформлять в электронном виде. Такой эксперимент запустит ФТС. На первых порах нововведение коснется составов, проходящих между станциями Наушки и Брест.

— Прейскурант на здоровье — В России объем нелегальных платежей врачам снижается, а рынок платного здравоохранения начал выходить из тени, считают в Высшей школе экономики. При этом самыми востребованными платными услугами стали стоматологические.

— Еда в один клик — Только за текущий год рост онлайн-покупок составил 40%. Таковы результаты исследования холдинга "Ромир". По мнению экспертов, это говорит о том, что Россия догоняет зарубежные страны с развитым сегментом электронной торговли.

— Обман не прошел — Девять детей-сирот из Новочеркасска выиграли суд у администрации города и добились того, чтобы им дали положенное по закону благоустроенное жилье. Эта история началась еще в 2016 году, когда вместо новых квартир сиротам выделили настоящие халупы, непригодные для жизни. Все это время городская администрация пыталась вселить в них сирот насильно, через суд. С детей требовали коммунальные платежи и начисляли пени за якобы оказанные услуги, а некоторым дали денег, лишь бы те отозвали свои жалобы.

— Террор за наличные — Крупномасштабная операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма прошла 11 декабря на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана. По данным ФСБ, они перевели боевикам в Сирии более 38 миллионов рублей.

— Карелии покажут — Завтра в Петрозаводске пройдет итоговое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Его проведет председатель Госкомиссии, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Новый год — в СИЗО — Басманный районный суд Москвы, по ходатайству следствия, до 15 марта следующего года продлил срок ареста бывшему первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину.

— После "Собибора" — трибунал — К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет снят фильм о Нюрнбергском судебном процессе. Кроме того, вскоре планируется поставить спектакль о событиях тех лет. Подробнее о проектах "РГ" рассказал сценарист Александр Звягинцев.

— Генерал без имущества — Лефортовский суд Москвы наложил арест на землю и доли двух домов, принадлежащие бывшему начальнику московского отделения СК Александру Дрыманову. Имущество, цена которого не разглашается, находится в Тульской области.

— Одна очередь — и дома нет — Российский спецназ получил самые мощные в мире автоматные комплексы ШАК-12. Автомат разрабатывался по заказу ФСБ для контртеррористических подразделений. Всего одной очередью он способен разнести в пыль кирпичную кладку.

— Корветы на заказ — Москва и Дели сформируют рабочую группу, которая будет заниматься военными контактами двух стран. Она войдет в российско-индийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству.

— Развод без брака — Судебные издержки при разводах могут возложить на виновника распада семьи. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Подробности инициативы — в материале "РГ".

— Третий брат — Поздно вечером в московском аэропорту приземлился борт с необычным грузом — раненым сирийским ребенком.

— Выше Америки — Как и планировалось, два наших ракетоносца Ту-160 выполнили длительный полет над Карибским морем, во время которого в том числе отработали взаимодействие с истребителями Венесуэлы.

— Судить по-гетмански — Судебная и антикоррупционная реформы на Украине далеки от совершенства. Об этом публично написано на странице американского посольства в Twitter. Поводом для порицания стало восстановление в должности коррупционера.

— Штраф за репост — Суд баварского города Аугсбург признал виновным в распространении в соцсетях фотографий с символикой, признанной немецким законом экстремистской, иностранца, подавшего заявку на убежище в ФРГ. В этом вердикте не было бы ничего необычного, если бы речь не шла о репосте статьи вместе с иллюстрацией, вполне легально опубликованных на портале "Немецкой волны" (Deutsche Welle).

— Бойскауты к банкротству готовы — Иски с обвинениями в сексуальных домогательствах поставили на грань финансовой пропасти "Бойскаутов Америки". По данным американских СМИ, одна из крупнейших и старейших молодежных организаций в США с более чем вековой историей уже наняла юристов и готовится подать иск о банкротстве.

— Мэй готовят к "разводу" — В Брюсселе на саммите Евросоюза Тереза Мэй пыталась спасти соглашение, которое устанавливает рамки сотрудничества Британии с Европейским союзом после "брекзита". А ее собеседники на всякий случай готовились к сотрудничеству без соглашения.

— Газовый укус — Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал отменить строительство газопровода "Северный поток-2". Обозреватель "РГ" — о том, чем грозит документ и зачем он Европе.

— Роберт ушел в печать — В Перми состоялся "День "Российской газеты". Гвоздем подписной кампании стал робот по имени Роберт. Он рассказывал анекдоты, пел песни, танцевал и помог оформить более 100 подписок.

— Открылась язва — Орловская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила на территории региона полтора десятка потенциально опасных сибиреязвенных скотомогильников. Когда-то они принадлежали колхозам, но теперь оказались брошенными.

— Зажигалка от президента — В музее Новосибирска появился новый экспонат — золотая зажигалка бывшего президента Франции Шарля де Голля. Политик вручил ее новосибирским милиционерам по итогам своего визита в город в 1966 году.

— Имел талант убеждения — Шесть с половиной лет колонии общего режима — такое наказание суд в Пензе назначил создателю крупной финансовой пирамиды, от действий которого пострадали жители десятка российских городов. Пострадавших собралось так много, что заседания по делу приходилось проводить не в зале суда, а в местном доме культуры.

— Мальвина — в законе — Недопустимо запрещать школьникам окрашивать волосы в яркие и неестественные цвета. Так говорится в одном из пунктов новых методических рекомендаций департамента образования Перми. В них также отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить только рекомендательный характер. Так, например, школы теперь могут лишь рекомендовать детям придерживаться делового стиля, делать неяркий макияж и носить безопасные украшения. Также нельзя будет запрещать учащимся отращивать длинные волосы, окрашивать их или делать пирсинг.

— Прочь, Альцгеймер! — Американские ученые установили, что заместительная гормональная терапия может быть отличной профилактикой против болезни Альцгеймера. Кроме того, препараты данного спектра действия предотвращают потерю памяти.

— Бацилла под прицелом — Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" вместе со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали экспресс-метод анализа инфекций. Он позволяет распознавать опасные микробы и при этом показывает, к каким антибиотикам они имеют устойчивость.

— Сердце в фокусе — В Донском государственном техническом университете разработали программу, которая позволяет web-камере измерять пульс и частоту дыхания. Получить данные можно с помощью камеры смартфона, планшета или ноутбука.

ИЗВЕСТИЯ

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— Урок от первого лица — Новая технологическая революция дает России возможность сохранить лидерство в мире и приобрести опыт для будущего развития. Но возможно это будет лишь в том случае, если молодое поколение россиян как можно раньше найдет свое место в жизни. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на открытом уроке "Направления прорыва", прошедшем в рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. По мнению главы государства, от устаревшего представления о бизнесе как о жульничестве пора отказаться. Заниматься предпринимательством надо не с целью "заколачивать бабки", а чтобы оставить после себя значимый результат, уверен глава государства. Именно в этом и заключается ключевой путь к личному успеху, от которого в конечном итоге зависит и благополучие страны, сказал Владимир Путин.

— Прицельная стрельба — Обвинение наших спортсменов и тренеров в нарушении антидопинговых правил — атака на российский биатлон. Об этом "Известиям" заявил вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков. Провокация может помешать восстановлению СБР в правах, этот вопрос будет рассматриваться 15 декабря на заседании исполкома IBU. Российские биатлонисты отвергают свою причастность к допинговому скандалу и готовы оказать содействие австрийским правоохранительным органам, которые ведут расследование. Эксперты не исключают, что дело может носить политическую окраску, и призывают руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) вмешаться в ситуацию.

— С вещами на вылет — В российских аэропортах пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан хотят установить за пределами таможенного и паспортного контроля, то есть в "чистых зонах" воздушных гаваней. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево, объясняя это в первую очередь удобством для пассажиров. Но есть и другая причина — необходимо исключить риск того, что, получив возврат денег по tax free, вылетающие иностранцы передадут товар третьим лицам и он останется в стране. В Минпромторге "Известиям" рассказали: ведомство уже прорабатывает вопрос об условиях установки пунктов возврата наличных в "чистой зоне".

— Шампанское ударит в кошелек — В2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 л может вырасти почти на четверть — до 202 рублей. Такие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в Минфин, рассказали "Известиям" в организации. Ее специалисты пересчитали МРЦ с учетом повысившейся стоимости сырья и роста НДС до 20%. Минфин прорабатывает вопрос, но окончательное решение пока не принято, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства. Последний раз правительство фиксировало минимальную стоимость шампанского в 2016 году, с тех пор она составляет 164 рубля.

— Все в курсе — Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Однако он отказался от новых мер из-за инцидента в Керченском проливе, ограничившись заявлением по ситуации в Черном море. Такими итогами завершился первый день саммита ЕС, который проходит 13 и 14 декабря в Брюсселе. В Совете Федерации "Известиям" заявили, что за четыре года санкции никак не повлияли на позицию Москвы и не смогут изменить ее в будущем. Вместе с тем Россия готова и хочет сотрудничать с Европой, однако это возможно лишь на равных условиях. В центре внимания участников саммита оказался и Brexit, который еще накануне был под большим вопросом из-за грозившего премьеру Великобритании Терезе Мэй вотума недоверия.

— Сорвалась с языка — Эксперимент с введением русского языка в качестве альтернативы шведскому в восточных районах Финляндии свернут. Об этом со ссылкой на финское министерство образования "Известиям" сообщили в посольстве РФ в Хельсинки. Свое решение ведомство объяснило "низким интересом со стороны граждан". Сами граждане с этим, однако, в корне не согласны. По словам жителей приграничных районов Финляндии, они давно призывают власти дать их детям право самим выбирать, какой язык изучать.

— Сделка во благо — Отец российской студентки Марии Бутиной, которая с середины июля находится в американской тюрьме, надеется на возвращение дочери в РФ в 2019 году. Как сообщил "Известиям" Валерий Бутин, его дочь не думает о гражданстве США, принять которое ей предлагали перед судебным заседанием, и хочет вернуться на Родину. Пойти на сделку со следствием 30-летняя россиянка решила из-за колоссального давления, оказывавшегося на нее в последние месяцы, пояснил отец заключенной. Москва поддерживает любое решение, которое Мария Бутина примет для своего освобождения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что происходящее вокруг россиянки "не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию".

— Польша жмет на газ — Нынешний год стал для российско-польского товарооборота самым успешным с 2014-го. Несмотря на введенные санкции, за первые три квартала его объем увеличился почти на 50%, сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Варшаве. Столь значительный рост во многом обеспечен увеличением цен на энергоносители. Российский газ в Польше попрежнему находится вне конкуренции, несмотря на появление пунктов приема американского СПГ, пояснили в дипмиссии. В польском посольстве в Москве также отметили, что удельный вес Варшавы в российской внешней торговле растет, и в 2018 году Польша вошла в десятку крупнейших торговых партнеров РФ. Польские предприниматели готовы восстановить отношения с Россией на досанкционном уровне, заявили "Известиям" в Краковском промышленном обществе.

— Разменяли пятисотку — Сначала 2013 года число банков в России снизилось почти вдвое — сейчас их менее 500, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Известия". Но даже такое количество кредитных организаций не нужно российской экономике: 90% активов приходится на топ-30 финансовых институтов, бизнес остальных слишком мал, полагают эксперты. Банков неизбежно будет меньше, и это общемировая тенденция. Однако россияне могут не заметить перемен: в отличие от жителей, например, США граждане РФ не склонны использовать наличные. ЦБ уже отчитался о рекордном росте переводов с карты на карту. Цифровизация повседневной жизни сделает банки независимыми от физической инфраструктуры, а их клиентам даст набор простых и дешевых услуг.

— Сам себе регулятор — Концепцию саморегулирования банковского рынка разрабатывает ЦБ. Планируется, что она будет создана для защиты прав потребителей, рассказали "Известиям" в регуляторе. Если концепция будет реализована, на рынке появится одна или несколько саморегулируемых организаций (СРО), в которые банкам придется вступить. СРО будут вырабатывать обязательные стандарты взаимоотношений кредитных организаций и клиентов. В результате банки должны будут исключить любые недобросовестные действия, например перестать навязывать гражданам страховку при оформлении кредита. Участники рынка поддерживают нововведение, однако отмечают, что на его реализацию может уйти до шести лет

— Мусор бесценный — До завершения "мусорной" реформы осталось меньше месяца. С 1 января страна должна перейти на совершенно новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако тарифы для населения установили лишь 35 регионов, то есть меньше половины. Такие данные предоставили "Известиям" в Минприроды. Тариф на вывоз мусора для населения должен вырасти в полторадва раза, до 100–150 рублей. При этом большинство субъектов занижает плату, а это может привести к банкротству операторов ТКО в будущем и, соответственно, мусорному коллапсу в регионе, считают в профильной ассоциации. По словам экспертов, в некоторых субъектах сроки перехода на новые правила могут быть сорваны.

— Крылья Каспия — На Каспийском море будет развернут воздушный поисково-спасательный отряд. В него войдут специальные Ми-14ПС и самолеты-амфибии Бе-200. Каспийская флотилия впервые обзаведется собственной авиацией. Даже в СССР своих самолетов и вертолетов в мирное время у нее не было. Только в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в составе флотилии непродолжительное время числились отдельные авиационные эскадрильи.

— Гаубица с доставкой — Для Вооруженных сил создадут новую буксируемую гаубицу на базе новейшего артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Ее будут перевозить на прицепе специальными тягачами. На военном сленге такие гаубицы называют кабриолетами. Ранее планировалось, что "Коалиции" будут только в мобильном варианте — на гусеничном или автомобильном шасси. Решение о создании новой буксируемой гаубицы было принято по итогам операции в Сирии. Она легче, ее можно перебрасывать авиацией в горы или в другую отдаленную местность, в том числе в Арктику.

— Надувной часовой — Вооруженные силы получат привязные аэростаты нового поколения. Официальное название комплексов — АКВ-05. Они были испытаны в Сирии на базе Хмеймим и во время операции по освобождению Пальмиры. Аэростаты с системой видеонаблюдения и тепловизорами планируется использовать для охраны важных военных объектов. Первая партия обойдется военным в 120 млн рублей. По мнению экспертов, комплексы станут универсальными носителями для высокотехнологичных наблюдательных систем.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Цены в тепличных условиях — Отечественные помидоры в 2018 году впервые за шесть лет стоили дешевле импортных, а цены на огурцы практически сравнялись. Помогли девальвация рубля, хороший урожай и инвестиционный бум в овощеводстве.

— Выпало на долю — Профильный комитет Госдумы подготовил новые поправки в закон о долевом строительстве. Депутаты предлагают с 1 июля 2019 года сделать обязательными продажи по эскроу-счетам не только для новых, но и для уже строящихся проектов.

— Просят пойти на встречу — Лидеры думских фракций попросили Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними. "В сложной обстановке нам нужно знать приоритеты", — объяснил Геннадий Зюганов, который ищет встречи с президентом с сентября.

— Склад на новый лад — В 2019 году Минобороны планирует подписать три концессии на строительство логистических комплексов почти на 60 млрд руб. Инвестором одного из них — в Севастополе — станет "Совфрахт" семьи Дмитрия Пурима.

— Командный приговор — Бывший юрист Дональда Трампа и фигурант дела о вмешательстве России в выборы в США получил трехлетний срок. Приговор спровоцировал дискуссии об импичменте президента, однако эксперты указывают, что пока оснований недостаточно.

— Оружию требуется расширенная гарантия — Новой поставке российского оружия в Центральноафриканскую Республику мешает позиция Запада. Необходим контроль за его дальнейшим оборотом, рассказали РБК в Форин-офисе, поясняя точку зрения Лондона.

— Штатная бюджетная ситуация — Дефицит бюджета США будет расти в 2019 году и дальше, чистый госдолг в течение десяти лет увеличится с 78 до 100% ВВП, а расходы на его обслуживание будут поглощать все больше и больше доходов казны, предупредило Moody"s.

— ЕЦБ закончил четырехлетнее смягчение — ЕЦБ подтвердил свое обещание и объявил о завершении программы количественного смягчения, которая обошлась регулятору в €2,6 трлн. Программа снизила бюджетные и долговые проблемы ряда стран еврозоны, но не решила их окончательно.

— "Ростех" нашел ударное решение — "Дочка" "Ростеха", попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране.

— Касса в отсрочку — Предприниматели должны будут обновить кассы для корректного отображения новой ставки НДС до конца первого квартала 2019 года, а не до 1 января, как планировалось ранее. Такие разъяснения выпустила ФНС.

— Сервис сыграл в бутылочку — На сервисе "Яндекс.Маркет" появилась новая категория — "алкоголь". Пока власти не решили, разрешать ли онлайн-продажу спиртного в России, пользователи смогут только сравнивать цены и узнавать о наличии товара в магазине.

— "В компаниях комфортно далеко не лучшим работникам" — Известный тренер по лидерству рассказал, как правильно конфликтовать с начальником и коллегами, отчего вовлеченный сотрудник зачастую бесполезен и почему руководитель не должен окружать себя клонами.