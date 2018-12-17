(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Проще пареного рэппера — Как на совете по культуре Владимир Путин разбирался с ее носителями — 15 декабря президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге посадил одного мальчика на вертолет и отправил его в новогоднее путешествие над городом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это главное, из-за чего 15 декабря президент России прилетел в город, где попутно провел заседание президентского совета по культуре.

— "Контролируется вся кооперация — от заказчика до последнего гвоздя" — Замминистра обороны Тимур Иванов о приоритетах строительства для вооруженных сил — За прошедший год Минобороны РФ существенно нарастило объемы строительства и планы развития армейской инфраструктуры, причем речь идет не только о жилых объектах для военнослужащих или простых зданиях, а также о главном храме вооруженных сил РФ, новом технополисе "Эра" и военно-морском кластере в Санкт-Петербурге.

— Госкомпаниям раздали программные указания — Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году — Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, "Роснефть" и "Первый канал", в ближайшие годы перейти на "преимущественное использование" отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта. В течение двух месяцев компании должны утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, а затем ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью.

— Биометрия ушла на базу — Сбербанк не передает собранные данные в единую систему — Как выяснил “Ъ”, Сбербанк, объявивший о начале сбора данных граждан для Единой биометрической системы (ЕБС), пока ограничивается лишь наполнением собственной базы. ЕБС дает клиентам возможность, сдав данные, проходить удаленную идентификацию для получения услуг любых банков, но внутренняя база — нет.

— Потепление пойдет по правилам — Конференция ООН не смогла договориться о механизмах борьбы с ним — В субботу вечером в Катовице завершилась конференция ООН по климату. По результатам двухнедельной сессии приняты руководство по адаптации к изменению климата и свод правил реализации соглашения — но они описывают лишь отчетность стран о выполнении взятых обязательств, климатических мерах и расходах.

— Коды проступают на упаковке — Проект обязательной маркировки товаров вернулся в график — После принятия на прошлой неделе Госдумой во втором, основном чтении законопроекта о нормах, регулирующих маркировку товаров с 1 января, риски отсрочки ее введения существенно снизились. На этой неделе правительство может утвердить правила введения с 2020 года обязательной маркировки лекарств и порядок работы существующей информсистемы их отслеживания.

— Возможности удвоения — Главный экономист Всемирного банка по РФ — о потенциале роста российской экономики — О том, как выглядит с точки зрения Всемирного банка потенциальный рост российской экономики, почему он замедлялся в последние годы и существуют ли инструменты, позволяющие переломить эту тенденцию,— в своей статье специально для “Ъ” объясняет Апурва Сангхи, главный экономист ВБ по России.

— Олег Кожемяко готов ответить за все — Врио губернатора выигрывает выборы главы Приморья — 16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора края. По предварительным данным уверенную победу одержал врио губернатора края Олег Кожемяко c 61,88% голосов. Явка, по сведениям Центризбиркома, составила 46,42% — это выше, чем на сентябрьских выборах главы Приморья.

— Следователю хватило десяти месяцев, чтобы стать подозреваемой — Экс-сотруднице столичного СКР инкриминируют вымогательство взятки у рыбопромышленника — Как стало известно “Ъ”, столичное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего следователя 23-летней Марии Слезкиной. Проработав в комитете менее года, она успела стать фигуранткой коррупционного скандала: по версии следствия, госпожа Слезкина вымогала в СИЗО "Бутырка" €2 млн у арестованного по обвинению в похищении человека мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова.

— "Компас" показал снижение ущерба — Новые экспертизы провели во время ознакомления обвиняемых с делом — Новый поворот получило резонансное уголовное дело в отношении руководства подведомственного "Ростеху" Московского конструкторского бюро "Компас" (ОАО "МКБ "Компас"") и оборонного ОАО "Промпоставка", фигуранты которого, по версии следствия, нанесли госбюджету ущерб в размере 3,5 млрд руб.

— У Украины появилась новая церковь — Президент Порошенко считает, что это поможет вступлению в ЕС и в НАТО — На прошедшем в Киеве в субботу так называемом объединительном соборе православных церквей Украины был избран глава новой церкви — им стал иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Президент Украины Петр Порошенко назвал создание новой церкви шагом на пути "деколонизации", "прочь от Москвы".

— "Желтые жилеты" уходят с перекрестков на референдум — Поредевшие участники протестов требуют прямой демократии — В субботу во Франции прошел "пятый акт" протестов: на улицы вышли 66 тыс. человек — в два раза меньше, чем неделю назад. Несмотря на сокращение числа митингующих, запросы "желтых жилетов" растут. Теперь манифестанты заявляют о недоверии избранным политикам и хотят управлять страной посредством референдумов. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

— Косово пошло против НАТО — Частично признанная республика создаст свою армию — Косово объявило о создании собственной армии. Этот шаг США однозначно одобрили, генсек НАТО поставил под сомнение, а Россия и Сербия резко осудили. В понедельник ситуацию рассмотрит Совбез ООН. Впрочем, как указывают дипломатические источники “Ъ” в регионе, пока подготовлены лишь предпосылки для создания армии Косово, само же ее формирование займет около десяти лет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

— Форекс-рынку не хватает клиентов — Легальный бизнес остается нерентабельным — За 2018 год лицензированные форекс-дилеры увеличили клиентскую базу втрое. Однако количество людей, получающих обслуживание в легальном секторе, остается незначительным: до начала реформы услугами форекс-компаний пользовалось в 50 раз больше человек.

— Мобильные тарифы на низком старте — Стоимость сотовой связи пока еще снижается — Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России в последние месяцы продолжила снижаться, составив в декабре 255 руб., следует из данных Content Review. Это было вызвано конкурентной борьбой операторов в регионах и не затронуло Москву. Рост цен может начаться уже с начала 2019 года, когда компании могут перевести действующие тарифы в архив из-за роста НДС, прогнозируют аналитики.

— К ледоколам пристраиваются спецсуда — "Росатом" потратит 36 млрд руб. на плавдок и заправщик для ЛК-60 — Как стало известно “Ъ”, общая стоимость проекта строительства еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт, плавучего дока для их ремонта и судна для перегрузки ядерного топлива может составить 136 млрд руб. Из этой суммы 45 млрд руб. должно выделить государство, а остальные средства вложит "Росатом".

— Коллекторы пережили кризис — Объем передаваемых им долгов пошел в рост — За три квартала текущего года коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 410 млрд руб. просроченных долгов. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Банкиры уверяют, что это эффект растущих выдач, при этом качество кредитов в целом остается хорошим. По прогнозам участников рынка, в следующем году рост передачи долгов в работу коллекторам продолжится и может превысить докризисный уровень.

— "Сафмар" поддержал себя — Финансовый холдинг скупает собственные акции — Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ) за две недели потратил на выкуп своих акций более 1 млрд руб. из заявленных на эту программу 6 млрд руб. Его "дочка" собрала более 1,7% материнской компании. При этом единственный крупный акционер, который в последнее время избавляется от акций холдинга,— НПФ "Будущее", перешедший недавно к новому собственнику.

— Нефть прокачают по эталону — Белый дом думает о стандартизации тарифов "Транснефти" — Правительство задумалось о том, чтобы установить эталонные тарифы на прокачку нефти по аналогии с тарифом на транспортировку газа, о размере которого участники рынка и чиновники продолжают спорить.

— Директор ФГК ушел на пересадку — Алексей Тайчер будет работать в ОАО РЖД — Глава Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексей Тайчер уступает место своему первому заместителю Виктору Вороновичу и переходит в материнскую ОАО РЖД. Там он в ранге советника гендиректора будет курировать логистический блок. Точные рамки его будущей сферы ответственности пока неизвестны, участники рынка говорят о широком круге возможностей вплоть до слияния "Трансконтейнера" с GEFCO и приватизации объединенной компании.

— Вице-премьер погружается в недра — Алексей Гордеев войдет в совет директоров "Росгеологии" — Как выяснил “Ъ”, правительство готовит новый состав совета директоров государственного холдинга "Росгеология". В его состав может войти курирующий вице-премьер Алексей Гордеев, а бывшего главу Минприроды Сергея Донского сменит нынешний руководитель министерства Дмитрий Кобылкин.

— Ритейл вывезет старую технику — "М.Видео-Эльдорадо" займется утилизацией — Группа "М.Видео-Эльдорадо" вместе со своими контрагентами намерена запустить на постоянной основе проект по утилизации старой бытовой и электронной техники. Это позволит участникам акции оптимизировать расходы на экологическом сборе. Но анонсированная ритейлером программа может потерять всякий смысл, если Минфину удастся пролоббировать замену к 2020 году сборов на эконалог.

— Застройщики возвращаются в торгцентры — В 2019 году объем их ввода вырастет в несколько раз — Объемы ввода торговой недвижимости в уходящем году достигли рекордно низких показателей: в России — за последние 15 лет, в Москве — за шесть. Но в следующем году консультанты прогнозируют, что строительство торговых площадей в России вырастет почти в три раза, а в столице вернется к докризисному значению 2014 года. В регионах девелоперы станут активнее на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

— Российские овощи удобрят юанями — "Эко-Культура" будет управлять теплицами в Китае — Крупный производитель тепличных овощей "Эко-Культура" договорился о создании производства на 250 га в КНР. Финансировать проект оценочной стоимостью $625 млн будет китайская госкомпания Huafa Group. "Эко-Культура" займется оперативным управлением бизнеса, что позволит холдингу изучить рынок перед возможным началом экспорта в КНР своей продукции из России.

— У Wildberries сработал ассортимент — Интернет-ритейлер отчитался о рекордной выручке — Выручка крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries по итогам 2018 года вырастет на 74%, до 120 млрд руб. Компания сохранит первую позицию на рынке, а ко второй может приблизиться Ozon.ru, выручка которого превысит 70 млрд руб., прогнозируют эксперты. Дальнейший рост рынка будет зависеть от развития логистики и доставки товаров.

— "Нет механизмов, которые бы помогли нам одномоментно заработать больше денег" — Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич об отмене роуминга и нехватке частот для 5G — В 2018 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила об отмене в России внутрисетевого роуминга, чему долго сопротивлялись сотовые операторы. Теперь власти требуют от компаний шагов к отмене национального роуминга — в частности, платы за входящие в Крыму.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт — Через три года российским должно быть больше половины софта каждого класса — Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) – такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. "Ведомости" ознакомились с копией документа.

— Победа Олега Кожемяко в Приморье может оказаться пирровой для Кремля — Желание "отстроиться" от Москвы может появиться и у других губернаторов — Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко победил в первом туре повторных выборов, набрав, по предварительным данным, почти 62% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил 25,2%, Алексей Тимченко (Партия роста) – 5,2%, Роза Чемерис (партия "За женщин России") – 3,8%.

— Telegram и альтернативные операторы пожаловались в Совет Европы на пакет Яровой — По их мнению, Россия саботирует исполнение решения ЕСПЧ по делу о прослушке — Российские власти не только не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое "по делу "Роман Захаров против России", но и, напротив, предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки, распространив систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации.

— Компании в российских офшорах могут получить очередные преимущества — Власти готовы сделать так, чтобы они даже не заметили переезда — "Ведомости" ознакомились с подготовленными Минэкономразвития поправками в закон о специальных административных районах (САР) – российских офшорах на о. Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининграде. Подлинность их копии подтвердил федеральный чиновник. Проект переезда компаний – эксперимент с массой проблем, признавал в сентябре замминистра финансов Илья Трунин, обещая учитывать интересы бизнеса.

— Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку — Не отстают от ЦБ и банки, поднимая ставки кредитов — ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых. Такого решения ждали 16 опрошенных Bloomberg экономистов, сохранения – 26.

— Президент "Деловой России": У бизнеса есть рефлексия о своей роли в реализации майского указа — Алексей Репик рассказывает, о каких нуждах бизнеса говорил с Владимиром Путиным, и заверяет, что "Р-фарм" не хочет монополизировать фармацевтический рынок — Алексей Репик свои предложения и инициативы любит демонстрировать на собственном примере. Будучи председателем Российско-японского делового совета, он старался наладить отношения с восточными инвесторами и был одним из первых, кто впустил такого инвестора в свою компанию. В 2017 г. он за $200 млн продал 10%-ный пакет акций японской Mitsui, хотя до этого долгое время воздерживался от поиска инвестора.

— Импортеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя перед Новым годом — Не всем хватило акцизных марок из-за изменения системы учета — Импортерам алкоголя недостает акцизных марок, а значит, они не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию, сообщил руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.

— Иван Таврин продает телехолдинг "СТС медиа" "Национальной медиа группе" и ВТБ — После сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей старше четырех лет — Таврин продает "СТС медиа", рассказали "Ведомостям" сотрудники двух крупных медиакомпаний. Сейчас холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит Таврину, контролирует 75% акций "СТС медиа". Остальное – у кипрского Telcrest, акционеры которого – "Национальная медиа группа" (НМГ), ВТБ, структуры владельца "Северстали" Алексея Мордашова и "Сургутнефтегаза".

— Проект Михаила Гуцериева и канадского Cirque du Soleil оказался под угрозой — Путину на него пожаловался Эдгард Запашный, президент обещал разобраться — Гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный на заседании Совета по культуре и искусству при президенте России в субботу, 15 декабря, обратил внимание Владимира Путина на совместный проект Михаила Гуцериева и Cirque du Soleil.

— Управление рунетом могут передать Роскомнадзору — В Думу внесен законопроект о создании центра управления русскоязычным сегментом интернета — Новыми полномочиями Роскомнадзор наделяют поправки в закон "О связи", внесенные 12 декабря в Госдуму председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его первым заместителем Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Андреем Луговым.

— Владелец "Р-фарма" Алексей Репик займется поставками российских товаров в Японию — Этот рынок пока не освоен, но перспективен, считает бизнесмен — Российско-японская торгово-инвестиционная компания ("Рятико") владельца "Р-фарма" Алексея Репика займется поставками российских товаров в Японию, рассказал бизнесмен в интервью "Ведомостям" (см. стр. 08). "Рятико" будет продавать товары российских производителей – от колбасы и вина до кровельных материалов и сложных технологических решений на большом и очень интересном японском рынке", – заверил он.

— Почему Герман Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компанию — Это утроило бы капитализацию банка, и он бы стоил "под $200 млрд" — Капитализация Сбербанка сейчас достигает примерно $60 млрд, но он стоил бы в разы дороже, если бы превратился в IT-компанию, считает его президент Герман Греф. "Если бы мы были интернет-компанией, то наша капитализация сегодня составляла бы соответственно под $200 млрд", – передал 14 декабря "Интерфакс" слова Грефа.

— Metro Cash & Carry решила временно выдавать карты клиента всем желающим — До сих пор клиентом могли стать только юридические лица — Немецкая сеть мелкооптовых центров Metro Cash & Carry решила временно отказаться от ограничений по выдаче карт клиента. Сейчас эта компания, ориентирующаяся на работу с рестораторами, несетевой розницей и другим бизнесом, осуществляет продажи лишь по картам клиента.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ставка сделана. Кто выиграет?— Банк России решил на всякий случай повысить стоимость денег в экономике — Банк России второй и последний раз в этом году повысил ключевую ставку, напрямую указав, что это фактически страховка от инфляционных рисков. Также регулятор подтвердил свои планы вернуться после новогодних праздников к покупкам валюты для минфина на бирже, посчитав рубль готовым к этому.

— Премиальные люди — Тринадцатая зарплата составит в среднем 13 тысяч рублей — По итогам этого года россияне в среднем получат премию в 13 тысяч рублей, прогнозируют аналитики компании "ФинЭкспертиза" (исследование есть в распоряжении "РГ"). По сравнению с прошлым годом декабрьские дополнительные выплаты вырастут на 6,6 процента. На щедрое вознаграждение могут надеяться представители только некоторых секторов экономики.

— В новый год — с новым губернатором — ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье — В воскресенье жители Приморья выбирали главу региона. За этот пост боролись четыре кандидата. Как следует из данных Центризбиркома, после обработки 100% протоколов, врио губернатора Олег Кожемяко побеждает, получив 61,88% голосов избирателей. Общественные наблюдатели и члены избирательных комиссий едины во мнении: выборы прошли без серьезных нарушений.

— Киев создал церковь войны — Порошенко подвел Украину к краю кровавой пропасти — В Киеве в субботу прошел "объединительный собор" местных раскольников, которые объединялись между собой и отдельно со стамбульским микрорайоном Фанар. Мероприятие прошло в атмосфере скандала, ожесточенного закулисного торга и симуляции общенационального подъема и единения вокруг "томоса" и президента Порошенко.

— Звонок на перемену — В России утвержден новый порядок проведения ЕГЭ — В России утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации. Изменения в целом не глобальные, но их достаточно: так или иначе, они затронут большинство школьников.

— С высоты птичьего полета — Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика — Владимир Путин встретился с мальчиком, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

— Как пройти в библиотеку… — Владимир Путин провел заседание совета по культуре и искусству — Владимир Путин надеется, что к марту следующего года удастся согласовать все параметры нового закона о культуре. Об этом президент заявил на заседании Совета по культуре и искусству, которое прошло в субботу в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. На совещании обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" до 2024 года.

— Рыбный день — Глава государства проверил дела в рыбной отрасли — С предложением создать в России рыбную биржу к президенту пришел глава Росрыболовства Илья Шестаков.

— Не проверяй – доверяй — Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых — Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности надзорными органами. Такую точку зрения высказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на совместной коллегии финансовых ведомств Татарстана в Казани.

— Свежий взгляд — Молодые законодатели вместе с Госдумой напишут законы для экономики будущего — Какой будет экономика будущего и какую роль в ней будет играть искусственный интеллект — на этих и других темах сосредоточились участники двухдневного форума "Стратегия развития: вызов молодым". В подмосковном Аносино молодые законодатели и политики из России и других стран представили Госдуме свои наработки. Депутаты обещали их использовать, а саму молодежь пригласили в экспертный совет при нижней палате.

— Дорога к алмазам — Николай Патрушев подвел итоги развития Карелии за пять лет — Карелия с каждым годом оживает буквально на глазах. Причем это заметно не только по столичному Петрозаводску, но и по, казалось бы, уже давно забытым богом районам в республиканской глубинке. Секрет ударного развития еще недавно одного из самых депрессивных регионов России — в работе Госкомиссии, которая была образована в мае 2013 года после соответствующего указа Владимира Путина. В конце этой недели в Петрозаводске прошло итоговое заседание, на котором подвели итоги первой "пятилетки".

— Два обращения Шойгу — Министр обороны РФ предложил коллеге из США обсудить Договор РСМД и обстановку в Сирии — Министр обороны РФ Серей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности — РСМД. Об этом говорится в обращении, которое, как стало известно в субботу, на прошлой неделе через атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в Москве было передано в Вашингтон.

— Для тех, кому за двадцать — Минздрав предложил поднять возраст для продажи алкоголя — Минздрав приступил к разработке законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Вступить в силу закон может с 2020 года. Новые возрастные ограничения будут распространяться на продажу алкоголя крепостью не менее 16,5 градуса.

— Елки-палки — Роскомнадзор поймал на нарушениях сайты по продаже билетов на новогодние представления — Роскомнадзор предупредил о сайтах по продаже билетов на новогодние представления, собирающих персональные данные пользователей с нарушением закона. Всего ведомство обнаружило 10 таких ресурсов.

— Уполномочен предложить — Россиянам дали возможность повлиять на судьбу Дальнего Востока — С 15 декабря каждый житель России сможет оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на сайте дв2025.рф. Платформа создана совместно с ВЦИОМ в рамках реализации мероприятий по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.

— За решетку — по доверенности — Многодетную мать отправили в следственный изолятор из-за документов, давно утративших силу — Эта резонансная история оказавшейся в СИЗО многодетной матери буквально всколыхнула общественность. Правозащитники, парламентарии, известные личности и журналисты активно обсуждают дело Александры Лисицыной. Мало того, что женщина не участвовала в совершении преступления, но и сам состав преступления обнаружен не был, считают адвокаты. Неужели за решеткой может оказаться невиновный человек?

— Перемен бояться — "Счастья" не видать — Московские девелоперы приспосабливаются к изменившимся требованиям на рынке долевого строительства — Переход от договоров долевого участия к проектному финансированию станет одним из ключевых этапов в формировании новой модели рынка недвижимости в России. С 1 июля 2019 года застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков. С этой даты продажи недвижимости должны происходить через систему эскроу-счетов.

— Давос ждет — Российская делегация примет участие во Всемирном экономическом форуме — В истории с отлучением от Всемирного экономического форума (ВЭФ) российских бизнесменов, попавших под санкции, и решением российской делегации бойкотировать форум в Давосе поставлена точка.

— Острая ремонтная недостаточность — Капремонт фельдшерских пунктов хотят включить в нацпроект — Срок службы зданий медорганизаций в малых поселениях в среднем составляет 37 лет, а 6,2 тысячи строений (22 процента) построены более чем 50 лет назад, выяснили эксперты Общероссийского народного фронта.

— В ГАИ без бумажки — Машинам начали выдавать электронные паспорта — На первые легковые машины оформлены электронные паспорта транспортных средств. Более того, эти машины даже уже поставлены на учет в ГИБДД именно по этим виртуальным документам.

— Не гони — МВД поручили задуматься о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч — Правительственная комиссия дала поручение МВД о проработке вопроса по введению ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

— Прославилась ямами — На Ставрополье начали восстанавливать самую плохую дорогу страны — Прославилась на всю страну дорога к селу Дворцовскому Ставропольского края в прошлом году, когда в проекте Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" заняла первое место антирейтинга и за несколько дней набрала больше тысячи голосов.

— Движение вверх и вместе — Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей медийного сообщества России — Четыре часа продолжалось общение белорусского президента Александра Лукашенко с представителями российского медийного сообщества. Вопросов — полтора десятка. Ответы — обстоятельные и откровенные. А параллельно — даже… дегустация. "А что вы не пьете сок? Он без сахара", — поинтересовался у журналистов белорусский лидер. А затем пояснил: яблоки, из которых сделан сок, — из президентского сада.

— Обошлось без баррикад — "Желтые жилеты" в пятый раз вышли на улицы Франции — Парижане вздохнули с облегчением: пятый по счету день протестов "желтых жилетов" прошел во французской столице без баррикад, сгоревших машин, разграбленных магазинов и ресторанов.

— След тянется из Вашингтона — Против кого собирается воевать армия Косово?— В пятницу официальная Приштина объявила о создании армии самопровозглашенного Косово. Этому предшествовали решения парламента края о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы (ВС).

— Прощай, тюрьма — Знаменитую "Бутырку" планируется закрыть — Легендарный следственный изолятор "Бутырка" будет закрыт. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания Валерия Максименко.

— Рвануло, когда все спали — В Вологде ввели режим ЧС после взрыва бытового газа в доме — В Вологде в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Карла Маркса взорвался бытовой газ. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Всех жителей эвакуировали. В городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— От семи лет и старше — В Москве наградили лучших волонтеров — В Год волонтера, как был назван 2018-й, подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы-2018". Волонтерское движение в течение него получило мощный импульс к развитию, в столице существенно выросло число активистов. Какую же пользу городу принесли добровольцы в уходящем году, и какие перспективы ждут движение в будущем?

— Коттедж со "скидкой" — Вице-губернатора Псковской области обвинили в получении взятки — В Псковской области задержан вице-губернатор Александр Кузнецов. Чиновник курировал в регионе тарифы, сферу ЖКХ, строительство и в 41 год стал одним из самых влиятельных людей Псковщины.

— Накапало — Ростовчанин через суд требует чиновников снизить взнос на капремонт — Житель Ростова Иван Назаров подал в Ростовский областной суд иск против донского правительства. Он считает, что местные власти подняли взносы за капремонт необоснованно и без учета методических рекомендаций федеральных органов власти. Активист требует пересчитать тариф и вернуть людям якобы переплаченные деньги.

— Сбился с пути — В Екатеринбурге суд арестовал начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова — Начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки. По сообщению Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере".

— Есть что показать — Иностранные журналисты посетили Крым — Крым с пятидневным визитом посетила группа журналистов ведущих иностранных СМИ из Греции, Швеции, Сербии, Франции, Армении и Эквадора. Представители прессы решили своими глазами посмотреть, как на самом деле живут крымчане, и рассказать об этом своим читателям и телезрителям. Они отметили, что российский полуостров — гостеприимное и безопасное место. Здесь развивается инфраструктура, строятся новые дороги. И все это открывает перед регионом большие перспективы в сфере туризма.

— Дышат серой — Жители Сибая опасаются за свое здоровье из-за тления на руднике — Почти месяц жители башкирского шахтерского городка Сибай жили с ощущением страха за свое здоровье из-за едкого дыма, окутавшего их дома. На "свежем" воздухе люди начинали задыхаться, появлялась головная боль, у детей доходило до рвоты. Лишь тогда власти признали проблему и вызвали подмогу из Уфы.

— Звезда Кремля — Главную елку страны срубили в Подмосковье — В Подмосковье срубили ель, которая в новогодние праздники станет украшением Соборной площади Кремля.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— После шторма — Выборы в Приморье завершили непростой электоральный год — Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко победил на выборах главы региона. По итогам обработки 100% бюллетеней он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с "Известиями" лидирующий кандидат признался, что ситуация в крае во время избирательной кампании оказалась напряженной, в том числе из-за потери доверия к власти со стороны населения, но в итоге жители приняли "решение, которое было им по душе".

— "Предоставление госуслуг в сфере миграции — наш приоритет" — Первый замглавы МВД Александр Горовой — об упрощении получения российского гражданства и новых документах, которые скоро появятся в стране — Во второй половине 2019 года МФЦ оборудуют криптокабинами для выдачи биометрических загранпаспортов. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.

— Не пустят за порог — Туристам установят лимит на покупки за рубежом — Снового года за привезенные из-за границы подарки на сумму более €500 россиянам придется уплатить пошлину. Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снижении таможенных лимитов вступает в силу 1 января 2019 года.

— Вопреки грамоте — Почему неканонична объявленная Киевом автокефалия — Всубботу в киевском соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти прошел так называемый объединительный собор. Сразу по его завершении президент Петр Порошенко заявил о создании в стране Автокефальной поместной православной церкви. Главой новой структуры — митрополитом Киевским и всея Украины был избран Епифаний (Думенко).

— "Если невозможно остановить, то нужно возглавить" — Президент высказался о своем отношении к рэп-культуре — Насыщенное культурное пространство, интересное как для граждан, так и для всего мира, — одна из составляющих успеха страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, где обсуждалась подготовка национальной программы "Культура" на период до 2024 года.

— Тяжела на подъем — Чего ЦБ ждет от российской экономики в 2019 году — Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.

— Разговор по-крупному — Президент встретится с бизнесом — До конца года президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими бизнесменами, банкирами и главами крупных госкомпаний. Информацию об этом "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Собрать и поделить — 85% россиян согласны сортировать бытовой мусор — Более половины россиян считают, что в их регионе неблагополучная экологическая ситуация. Однако 77% опрошенных ничего не сделали за год для ее улучшения. При этом 85% респондентов в целом готовы вести раздельный сбор мусора, но сейчас соответствующие контейнеры есть только во дворах, сообщили 26% участников опроса НАФИ, с которым ознакомились "Известия"

— Тоже кожа — Ученые создали аналог человеческой ткани для испытаний лекарств — Ученые Курчатовского института вырастили из клеток человека аналог кожи для тестирования фармакологических препаратов. Разработка очень перспективна в плане испытания лекарств, поскольку у исследователей отпадает необходимость проводить тесты на животных и людях.

— Код Москвы — Россия получила право провести чемпионат мира по программированию — Крупнейшее в мире соревнование по спортивному программированию — International Collegiate Programming Contest (ICPC) — в 2020 году может пройти в Москве.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Безнадзорный контроль — Эксперты правительства обнародовали индекс административной нагрузки на бизнес — Давление контролирующих органов на бизнес снижается, но медленнее, чем предполагала реформа контрольно-надзорной деятельности, показал опрос Аналитического центра при правительстве.

— РФ и точка — Какие риски несет законопроект о суверенном Рунете — В Госдуму внесен законопроект, направленный на укрепление суверенитета Рунета. Почему документ может снизить качество доступа в интернет в России и привести к ограничению свобод пользователей, разбирался РБК.

— Дождались у Приморья победы — Олег Кожемяко набрал более 60% голосов на губернаторских выборах — После обработки почти 98% протоколов на выборах в Приморье результат главы региона Олега Кожемяко составил 61,7%. Его победой в первом туре заканчивается одна из самых долгих губернаторских кампаний в новейшей российской истории.

— Всероссийский ЗОЖ потянул на 3,7 млрд — Минздрав подготовил программу борьбы с вредными привычками — Минздрав предлагает потратить почти 4 млрд руб. на привлечение россиян к правильному питанию, занятиям спортом и стимулирование отказа от вредных привычек. В результате должно упасть потребление табака, алкоголя, сахара и соли.

— Соборное сложение трех церквей — Четыре вопроса о стремлении Киева получить автокефалию — В Киеве объявлено о создании новой церкви, которой Вселенский патриарх даст автокефалию. Архиереи Украинской православной церкви почти в полном составе собор проигнорировали, в Москве предупреждают о продолжении раскола.

— "Цифра" бьет по кнопкам — Cisco представила прогноз мирового развития сетевых технологий — По прогнозу Cisco, к 2022 году кнопочные мобильные телефоны в России почти исчезнут. Каждый россиянин будет использовать в среднем по шесть подключенных к Сети устройств — смартфонов, планшетов и "умных" телевизоров.

— ЦБ пошел на обгон инфляции — Зачем Банк России повысил ключевую ставку второй раз за год — Банк России второй раз в году повысил ключевую ставку, опасаясь разгона инфляции из-за повышения НДС и внешних факторов. Это не означает ужесточения денежнокредитной политики, уверяет глава ЦБ. Но эксперты ждут нового повышения.

— На экосистеме поставили Х — Как Сбербанк будет продвигать новый бренд — Структуру, которая будет координировать развитие экосистемы Сбербанка с другими бизнес-блоками, возглавит Марк Завадский. Источники РБК говорят, что SberX может стать основой для брендинга нефинансовых элементов экосистемы.

— Четырнадцать миллиардов в динамике — Почему "Ростех" продал часть своего авиакластера Виктору Григорьеву — Структуры банкира Виктора Григорьева за 14 млрд руб. выкупили у "Ростеха" 75% холдинга "Технодинамика" — основного российского производителя оборудования для авиации.

— Россиянам запретят вкладываться по полной — Участие частных инвесторов в краудфандинговых проектах может быть ограничено — В России может быть введен лимит для частных вложений в различные проекты, в том числе криптоактивы, через краудфандинговые платформы, — максимум 600 тыс. руб. в год. Это должно снизить финансовые риски населения, считают в ЦБ.

— Фабрика забавы ради — Как несостоявшийся физик занялась производством необычных подарков — Юлии Песковой удалось открыть по франшизе 100 магазинов, где продавались забавные сумки и очки. Из-за кризиса сеть Kawaii Factory сократилась в пять раз. Перенеся производство в Россию, предпринимательница сумела спасти бизнес.