ДОХА, 17 дек /ПРАЙМ/. Катарские предприниматели встретились с сирийскими бизнесменами в торгово-промышленной палате (ТПП) Катара, чтобы обсудить совместное сотрудничество в проектах на территории эмирата и за рубежом, сообщил РИА Новости представитель ТПП Катара.

"Торгово-промышленная палата организовала встречу катарских бизнесменов с делегацией сирийских предпринимателей, проживающих за пределами Сирии, которые владеют дюжинами компаний в других странах, в том числе в Турции, Иордании, Египте и Ливане, чтобы обсудить возможное сотрудничество в энергетике, недвижимости, легкой промышленности, сельском хозяйстве, коммуникациях, автомобильной промышленности, развитии сельского хозяйства и торговле продовольствием", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, первый вице-президент ТПП Катара Мухаммед бен Савар аль-Кувари отметил на встрече, что она "является прекрасной возможностью установить более тесное партнерство между катарскими и сирийскими бизнесменами для сотрудничества в проектах на территории Катара и за его пределами в различных отраслях, в частности, в сельском хозяйстве, промышленности, продовольственной сфере, образовании и туризме".

По данным торгово-промышленной палаты Катара, на рынке страны работают около двух тысяч совместных катарско-сирийских компаний.