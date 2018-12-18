МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) создаст в недавно включенных в состав Дальневосточного федерального округа Забайкальском крае и Бурятии свои дочерние общества, которые будут контролировать строительство инфраструктуры для создаваемых в этих двух регионах территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщил РИА Новости глава корпорации Денис Тихонов.

"Необходимы и управленческие ресурсы — здесь мы совместно с субъектами рассчитываем создать дочерние общества, по примеру уже существующих в ДФО, которые на месте будут работать с инвесторами и контролировать ход строительства инфраструктуры", — сказал Тихонов.

"Дочерние общества позволят не потерять те наработки и проекты, которые уже есть и ведутся республиками, обеспечат интеграцию региональных и федеральных команд развития. Это процесс взаимного обучения — мы делимся с коллегами Забайкалья и Бурятии информацией о механизмах поддержки в ТОР и СПВ, которые мы считаем самыми лучшими и эффективными", — добавил глава корпорации.

Он отметил, что в двух недавно присоединенных регионах наработан опыт, который будет полезен сотрудникам КРДВ.

"Корпорация развития Забайкальского края, например, много лет назад помогла инвестору купить первую единицу сельхоз техники. А сегодня это крупнейшее агропромышленное предприятие края, которое станет якорным резидентом новой территории опережающего развития. Успешно участвует во многих федеральных программах по поддержке промышленности, сельского хозяйства и туризма Республика Бурятия, где также создана система институтов развития, направленных на поддержку местных инвесторов. Этот успешный опыт мы хотели бы донести до других регионов ДФО", — пояснил Тихонов.

Корпорация развития Дальнего Востока является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. КРДВ рассматривает заявки потенциальных инвесторов на получения статуса резидента ТОР и СПВ, предоставляет земельные участки в ТОР для инвестпроектов, оказывает поддержку инвесторам в ходе реализации проекта, обеспечивает строительства инфраструктуры ТОР.