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КОММЕРСАНТ

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— Жиры, белки, углеводороды — Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях. Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что "устали заниматься альтруизмом".

— Авторов высаживают из такси — Российское авторское общество (РАО) столкнулось с проблемами при попытке взыскать отчисления с таксопарков. Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что исполнение музыки в такси нельзя считать публичным, поскольку вход в автомобиль платный. РАО же требует по 500 руб. в месяц с каждой машины, число которых в России может достигать 2 млн.

— Ремонт Госдумы как следует подкрепится — Как стало известно "Ъ", управление делами президента (УДП) заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с "Моспроектом-2" Михаила Посохина. Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения "более глобального" ремонта. Кроме зала заседаний и крыши в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию — объекты комбината питания "Кремлевский" УДП. Объем затрат сверх запланированных год назад 705 млн руб. официально не определен. Но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) средств на проектирование (150 млн руб.), обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд руб.

— ОСАГО проверяет ожидания ЦБ на прочность — Страховщики тестируют возможности тарифного роста в ОСАГО — по данным исследования Всероссийского союза страховщиков (ВСС), новые тарифы ОСАГО обеспечат рынку пятипроцентный рост сборов — около 10 млрд руб. Ранее ЦБ обещал, что рост средней цены полиса не превысит 1,5%, теперь в союзе обещают, что компании будут сдерживать рост цен в тех регионах, где ситуация им позволяет это делать. Регулятор же намерен отслеживать и прекращать завышение цен в ОСАГО.

— Нет дизайна — нет компании — Эффективность вложений в дизайн недооценивается, инвестирующие в него компании на треть более прибыльны и генерируют для акционеров в полтора раза больший поток дивидендов и доходов от капитализации. Эти выводы исследования McKinsey&Co очень необычны: дизайн, о значении которого для бизнеса теоретически знают все, для половины обследованных компаний — это периферийная деятельность, а инфраструктура этого рынка весьма архаична.

— Промышленность закрепилась на нуле — Согласно сводке Росстата, годовые темпы роста промышленного производства в ноябре резко замедлились, несмотря на позитивные ожидания аналитиков и низкую базу 2017 года. Хотя годовые показатели выпуска тянули вверх добыча, электроэнергетика и ЖКХ, их тормозила обработка. Фактически в октябре-ноябре общие темпы роста выпуска с учетом сезонности зафиксировались на нуле, закрепив стагнацию в промышленности.

— Владивосток оценил столичный статус — Победивший на повторных выборах губернатора Приморского края Олег Кожемяко может вступить в должность уже до конца этой недели. Необычно высокую для этого региона явку ставший вторым кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Андрейченко связывает с тем, что он и врио главы края Олег Кожемяко вели "очень активную" кампанию. Эксперт считает, что добиться довольно высокого результата, в том числе в краевой столице, Олегу Кожемяко помогло создание "позитивной повестки" — перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток, социальные программы и дополнительные ассигнования для города.

— Бюджет партии спасают слиянием — Руководитель центрального аппарата "Справедливой России" Ирина Петеляева направила в региональные отделения письмо с предложением присоединить к ним местные представительства Центра защиты прав граждан (ЦЗПГ) в первой половине декабря. В документе (копия есть у "Ъ") необходимость присоединения объясняется "мобилизацией партийных ресурсов в условиях бюджетного дефицита" и в связи с "предполагаемой реформой" ЦЗПГ на местах с 1 января 2019 года. В конце года возможна встреча лидера партии Сергея Миронова с президентом.

— Коллегия — дело техники — Сегодня президент Владимир Путин проведет в Национальном центре управления обороной государства (НЦУОГ) итоговое заседание коллегии Минобороны, на котором заслушает доклады руководства ведомства и оценит деятельность военных в 2018 году. Перед этим, по данным "Ъ", ему продемонстрируют часть техники, отбитой у радикальных исламистов в Сирии. Экспозицию развернули прямо перед центральным входом НЦУОГ на Фрунзенской набережной, 22.

— Потерпевший оказался обвиняемым — Как стало известно "Ъ", СКР ужесточил обвинение Магомеду Исмаилову, главе охраны экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева. Экс-чемпион мира по кикбоксингу и совладелец спортклуба "Скорпион" Исмаилов, по версии следствия, был активным участником побоища, происшедшего в конце прошлого года в "Москва-Сити", однако ранее обвинялся лишь в хулиганстве. Теперь ему инкриминируются покушение на убийство и незаконный оборот оружия. На этом настаивала и прокуратура Москвы, однако другое ее требование — прекратить уголовное преследование раненного во время перестрелки спецназовца Росгвардии Дмитрия Якобсона — следствие пока выполнить отказывается, поскольку считает силовика одним из инициаторов вооруженного конфликта.

— За "Кресты" платили откаты и убивали — Завершено расследование первого уголовного дела об откатах, которые, по версии ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу, подрядчики строительства крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты" передавали высокопоставленным сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Гендиректор компании "Петроинвест" Руслан Хамхоков, полагает следствие, за пять лет выплатил около 400 млн руб. экс-заместителю начальника регионального управления ФСИН Сергею Мойсеенко за общее покровительство. При этом в основном уголовном деле фигурирует бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов, который, как считает следствие, получил от коммерсантов 110 млн руб.

— В водозаборах космодрома утонули миллионы — Как стало известно "Ъ", завершено расследование одного из двух уголовных дел в отношении бывшего топ-менеджера Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Николая Ашлапова. Экс-чиновник, в свое время являвшийся и. о. губернатора Красноярского края, обвиняется в растрате 140 млн руб., выделенных его структуре ЗАО "Аэродромы мосты дороги" (АМД) на строительство объектов космодрома Восточный. Близится к завершению и более масштабное расследование, фигурантом которого также является господин Ашлапов. В нем речь идет о хищении более 1,7 млрд из 12 млрд руб., заплаченных Спецстроем за реконструкцию аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском.

— Поставщика Минобороны взяли в зале суда — К четырем годам заключения приговорил вчера Пресненский райсуд Москвы экс-главу ООО "Оборонлогистика" Евгения Бондаря, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве при поставках в Россию итальянских броневиков Iveco в 2011 году. Суд к тому же взыскал с него в пользу потерпевшей стороны в лице Минобороны РФ 11,5 млн руб. Подсудимый, находившийся в ходе судебного процесса под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор. Дело второго фигуранта, экс-руководителя ООО "Оборонсервис" Сергея Хурсевича, было прекращено по амнистии.

— Начинающих водителей выпустят в базу данных — Автошколы должны с 1 января заносить документы об окончании водительских курсов в федеральный реестр Рособрнадзора. За невыполнение этого требования будет применяться штраф до 5 тыс. руб. Легитимность свидетельств смогут проверить граждане и инспекторы ГИБДД перед допуском к экзамену. Автошколы идею поддержали: нововведение позволит исключить выдачу фальшивых документов.

— Жалоба на дело "Сети" дошла до администрации президента — Родители обвиняемых по так называемому делу "Сети", которых ФСБ считает членами террористического сообщества, обратились к Владимиру Путину после его встречи 11 декабря с Советом по правам человека (СПЧ). Президент тогда заявил, что его "реально беспокоит" информация о применении к фигурантам пыток электротоком и пообещал "внимательно посмотреть" на это дело. Президента просят не верить справке силовиков и дать полномочия для изучения всех материалов независимому эксперту, члену СПЧ и бывшему следователю по особо важным делам Евгению Мысловскому. Администрация президента переадресовала письмо "для ответа по существу" в ФСБ.

— Кто угодно, только не Хиллари — Бывший вице-президент США Джо Байден занял первое место в списке из 20 возможных претендентов на президентское кресло от Демократической партии. Согласно результатам опроса, проведенного в штате Айова, за его кандидатуру готовы проголосовать 32% избирателей-демократов. Второе место занял сенатор Берни Сандерс. При этом большинство опрошенных заявили, что поддержат любого кандидата, который "смог бы победить Трампа", но не хотели бы видеть в числе претендентов Хиллари Клинтон.

— Блокаду сменило приятное окружение — В столице Катара Дохе прошла 18-я международная конференция по проблемам безопасности и развития — крупнейший региональный форум, в котором приняли участие ведущие политики, дипломаты и эксперты, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Форум, проводившийся через полтора года после установления экономической блокады Катара со стороны четырех государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, стал важным шагом на пути выхода Катара из международной изоляции. Его партнерами по новому региональному альянсу становятся Иран и Турция.

— Финдиректор Huawei наговорила на экстрадицию — Вчера стали известны подробности задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которое спровоцировало ответный арест двух канадских граждан в Китае. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой госпожа Мэн, по мнению властей США, "ввела в заблуждение" своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном. История Мэн Ваньчжоу могла бы остаться чисто юридической, но контекст американо-китайской торговой войны делает ее политическим событием и провоцирует обе стороны на эскалацию.

— Взносам дольщиков изменят направление — До конца текущего года в Госдуму планируется внести законопроект, обязывающий страховщиков передать в фонд защиты дольщиков средства, собранные с застройщиков по договорам обязательного страхования ответственности. Эти деньги должны покрывать риски покупателей квартир в случае проблем у девелопера. Речь идет более чем о 40 млрд руб., на компенсации дольщикам до сих пор было потрачено 2,3% этой суммы.

— Германия готовит прием конкурентам "Газпрома" — Хотя Германия продолжает поддерживать Россию как поставщика газа, немецкие компании расширяют планы строительства терминалов по приему СПГ в стране. Uniper и японская Mitsiu подписали соглашение о создании плавучего терминала мощностью 10 млрд кубометров в год к концу 2022 года в Вильгельмсхафене, а общая мощность предложенных проектов уже превышает 25 млрд кубометров в год. Аналитики связывают эти планы с давлением, оказываемым США на Германию для продвижения своего СПГ на крупнейший экспортный рынок "Газпрома". Однако само по себе строительство терминалов не означает, что российский газ будет вытеснен.

— Антиотмывания советники — Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства. Институт создавался в расчете на мелкие компании и индивидуальных предпринимателей. Однако требования к соблюдению норм ПОД/ФТ, которым обязаны подчиняться все профучастники, могут оказаться непосильными для новой категории. При этом Росфинмониторинг не намерен вносить изменения в профильный закон, указывая на усиление внимания FATF к антиотмывочному регулированию посреднического сектора.

— Игра на поражение — Торговое противостояние между США и Китаем, "голубиная" риторика представителей ФРС подстегивают инвесторов увеличивать долю защитных инструментов в портфелях. Суммарные активы биржевых золотых фондов превысили 2,16 тыс. тонн, достигнув максимального значения за пять месяцев. В случае замедления темпов подъема ставки ФРС спрос на металл, а также его цена продолжат рост.

— "Росатом" перепишет на себя гидрографию — Ответственное за навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания по Севморпути (СМП) ФГУП "Гидрографическое предприятие" (ФГУП ГП) может быть передано от Минтранса в "Росатом". По словам источников "Ъ", эти структуры сейчас согласовывают, какие функции и имущество будут отданы. Основной вопрос — дефицит финансирования ФГУПа, рабочий флот которого насчитывает всего четыре судна. По словам собеседников "Ъ", только для текущей работы на СМП, без заказа новых судов ФГУПу нужно до 1,2 млрд руб. в год.

— АТБ выставляют на аукцион — Банк России получил по меньшей мере три уведомления от желающих приобрести Азиатскотихоокеанский банк (АТБ). Один из этих потенциальных инвесторов — китайский банк. Впрочем, продажа АТБ будет осуществляться на открытом аукционе, а интерес к банку проявляют еще несколько финансовых институтов, как российских, так и иностранных — из Восточной Европы. По мнению экспертов, покупателем с высокой долей вероятности станет именно иностранный игрок.

— СУЭК идет в сети — СУЭК Андрея Мельниченко собирается взять в управление входящую в "Россети" МРСК Сибири. Предыдущие попытки сторонних инвесторов управлять отдельными компаниями "Россетей" успехом не увенчались. Сейчас препятствием для такой сделки может стать вхождение в СУЭК крупного генератора СГК. По мнению юристов, закон об электроэнергетике препятствует таким сделкам, и обращение в правительство может объясняться желанием снять противоречие с законом.

— Госкомпании перебрали технику — Российский производитель телекоммуникационного оборудования Т8 пожаловался на спад поставок госкомпаниям в связи с тем, что последние начали закупать зарубежную технику через дочерние структуры. Госкомпании действительно "находят лазейки", чтобы сохранить сложившиеся отношения с иностранными вендорами, подтверждают эксперты. В самих госкомпаниях отрицают сокращение закупок.

— "Производители хотели бы видеть более прозрачный механизм регулирования" — По данным "Ъ", премьер Дмитрий Медведев 17 декабря подписал постановление о сроках введения маркировки лекарств "Семи нозологий" — для них они наступят на полгода раньше, чем для остальных препаратов. Также у "Ъ" есть проект другого постановления правительства, устанавливающего технические требования к системе маркировки. Несмотря на дающиеся в нем разъяснения, у фармпроизводителей остаются вопросы, рассказал в интервью "Ъ" гендиректор "Фармстандарта" Григорий Потапов.

— Инвесторы вынесут мусор — Экс-замглавы медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников занялся инвестициями в стартапы. Его венчурный фонд Equity Algorithm приобрел контроль в агрегаторе заявок на сбор и обработку вторсырья Sborbox. По замыслу создателей, сервис должен стать "Uber для мусора", но в России работающей модели сбора отходов с участием населения пока нет, указывают эксперты.

— "Либо он срубается, либо он сгниет" — После потери "Башнефти" одним из ключевых активов АФК "Система" Владимира Евтушенкова стала крупная лесопромышленная Segezha Group, которую этой весной возглавил экс-президент материнского холдинга Михаил Шамолин. В интервью "Ъ" он рассказал, как запустить в России новый ЦБК, почему возникло перепроизводство на рынке пиломатериалов и стоит ли сейчас проводить IPO.

ВЕДОМОСТИ

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— В Москве стали меньше звонить по мобильным телефонам — За первые девять месяцев 2018 г. мобильный голосовой трафик в Москве снизился по сравнению с аналогичными периодами по меньшей мере с 2010 г. Об этом говорит статистика Минкомсвязи. Если в январе – сентябре 2017 г. московские абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период нынешнего года – чуть больше 47,11 млрд, подсчитало Минкомсвязи. За первые девять месяцев 2016 г. этот показатель составил чуть более 46,5 млрд минут.

— Приморская аномалия: как жители Владивостока разделились в голосовании за кандидата Кремля — На воскресных выборах главы Приморского края, где победил врио губернатора Олег Кожемяко, обнаружились аномалии: в трех районах Владивостока за Кожемяко голосовало или менее 50%, или более 70% избирателей. Эксперты считают, что такие результаты можно объяснить лишь их искусственностью. В понедельник "Голос" направил в Центризбирком заявление с просьбой разобраться в этой ситуации.

— Западные эксперты подтвердили факт вмешательства России в выборы президента США — Эксперты по заказу сената США провели новое расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. Соответствующий доклад на этой неделе будет представлен сенатскому комитету по разведке, сообщает The Washington Post со ссылкой на черновик документа. Доклад подготовлен Оксфордским университетом и аналитической компанией Graphika. Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. "Ясно, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу республиканской партии, и в частности Дональду Трампу", – указывается в докладе.

— Обрабатывающие предприятия замедлили рост промышленности — В ноябре промышленное производство выросло на 2,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. Темпы роста оказались ниже октябрьских – 3,7% в годовом выражении и ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков, ждавших роста на 3,5% к ноябрю 2017 г. Если исключить сезонный и календарный факторы, выпуск и вовсе снизился к октябрю на 0,4%.

— Бизнес попросил у премьера защиты от налога за утилизацию отходов — Споры о том, что делать с неналоговыми платежами, не утихают уже несколько лет. Осенью казалось, что решение найдено: Минфин сообщил о предварительной договоренности с бизнесом, подготовил реестр платежей, которые не попадут в Налоговый кодекс, а также законопроект об экологическом налоге. Его первая версия не устроила бизнес, тогда в ноябре Минфин представил еще одну – на этот раз налог включает не только экологический сбор, но и утилизационный.

— Аналитики назвали главные угрозы для американской экономики — Главной угрозой для экономики США в следующем году будет торговая война с Китаем, считают экономисты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ). Многие из них ждут, что Федеральной резервной системе США даже придется снова опускать процентные ставки начиная с 2020 г. Между тем Китаю тоже грозит замедление экономики.

— Гендиректор "Ростеха": Новые санкции вряд ли смогут нас подкосить — Корпорация "Ростех" создавалась в 2007 г. прежде всего для консолидации принадлежащих государству оборонных активов. Сегодня в ее состав входит более 700 предприятий, на которых работает более полумиллиона человек, и проще сказать, в каких отраслях "Ростеха" нет. Даже Владимир Путин на праздновании 20-летия корпорации предостерег своего бывшего сослуживца, бессменного гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова от "бесконечного, бесконтрольного расширения". Но и это не остановило расширение: после поглощения Объединенной авиастроительной корпорации "Ростех" станет одним из крупнейших в мире производителей авиатехники. Сам Чемезов говорит, что планов дальнейшей экспансии у него нет, он готов делиться активами с частными инвесторами, и объясняет, почему партнерами госкорпорации и совладельцами крупных компаний порой становятся мало кому известные люди.

— ЦБ выставил на продажу первый банк из своего Фонда консолидации — Санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу на открытом аукционе на площадке "Сбербанк-АСТ", заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 г., объявил Центробанк. Комиссия ЦБ вскроет заявки и разместит перечень допущенных участников 11 марта. Аукцион состоится 14 марта. За это время потенциальные инвесторы смогут провести due diligence, объяснил зампред ЦБ Василий Поздышев.

— Рынок интернет-торговли в России в этом году вырастет до 1,5 трлн рублей — Российская интернет-торговля замедлила темпы роста в 2019 г., говорится в исследовании Data Insight. Продажи в российских онлайн-магазинах вырастут на 19% до 1,15 трлн руб., а в зарубежных – на 29% до 348 млрд руб. Расчеты не учитывают услуги, заказы готовой еды, билетов, отелей и игр.

— Capital Group собирается установить рекорд цены жилого квадратного метра — Самый дорогой пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по $100 000 за 1 кв. м, сообщил Павел Тё, председатель совета директоров и акционер Capital Group – девелопера проекта: таким образом, будет побит рекорд стоимости 1 кв. м в Москве.

— Японцы купят часть аэропорта Хабаровска — Акционерное соглашение АО "Хабаровский аэропорт" и консорциум японских компаний подпишут 18 декабря в Токио, на заседании российско-японской межправительственной комиссии, передал "Ведомостям" председатель совета директоров и владелец аэропорта Константин Басюк. Подписание между аэропортом и консорциумом действительно запланировано, говорит федеральный чиновник. Консорциум, куда входят Japan Airport Co. (Jatco, управляет аэропортом Токио "Ханеда", четвертым по величине в мире), Sojitz Corp. (инвестирует в разные отрасли) и Japan Overseas Infrastructure Investment Corp. (частно-государственный фонд, инвестирует в зарубежную инфраструктуру), купит 10% "Международного аэропорта Хабаровска" – компания строит новый терминал внутренних линий и на 100% принадлежит "Хабаровскому аэропорту". Консорциум с российским партнером будут управлять терминалом. Консорциум получит опцион на увеличение доли в "Международном аэропорте Хабаровска" до 25% + 1 акция, сообщает Басюк.

— Франция продлила сроки гарантии по кредиту для "Ямал СПГ" на 350 млн евро — Правительство Франции продлило сроки гарантий по кредитам, выданным проекту "Ямал СПГ", сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Это самый яркий проект франко-российского сотрудничества. Я принял решение, что механизм государственных гарантий будет применен в большей степени для того, чтобы снизить риски, связанные с этим проектом, чтобы показать, как высоко ценим мы этот проект. И мы бы хотели, чтобы французская сторона участвовала в проекте "Арктик СПГ – 2", – сказал он.

— Рынок мувинговых услуг: фрагментированный, но растущий — В 2017 г. рынок мувинговых (от английского moving – переезд) услуг в Москве и Санкт-Петербурге составил почти 23 млрд руб., по оценке группы "Грузовичкоф". Свою долю на рынке она считает крупнейшей – более 10%.

— Экспорт каменного угля – главный драйвер роста грузоперевозок — Железнодорожные грузовые перевозки в России, на которые приходится 45% всего грузооборота в стране, растут три года подряд. В 2018 г. погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД, принадлежит государству) может достичь 1,29 млрд т, увеличившись более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом, прогнозирует госмонополия. Рост обусловлен в большей степени увеличением объемов перевозок внешнеторговых грузов, комментирует представитель РЖД.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Наручное управление — Экипаж рейсовых самолетов будет иметь право надеть наручники на дебоширов, на которых не действуют словесные внушения. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс предложили внести в Госдуме.

— Цены кроются в деталях — В России стоимость автозапчастей для восстановления транспорта после аварии по ОСАГО изменится. Поправки об этом разработал Российский союз автостраховщиков. Предполагается, что средняя их стоимость вырастет на 6,5%.

— Метр под расчет — Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в закон о долевом строительстве. Доработки призваны максимально упростить застройщикам переход на новую модель финансирования и при этом не допустить нарушения прав дольщиков.

— Всех вылечат — В частной клинике мошенники поставили пожилому мужчине смертельный диагноз и назначили лечение от несуществующей болезни на сумму 400 тысяч рублей. Как гражданам защитить права и вернуть впустую потраченные средства, разъяснил Верховный суд.

— Кто хочет стать миллионером — В преддверии Нового года активизировались мошенники, предлагающие крупный денежный выигрыш за покупки. Эксперты предупреждают, если продавец за продажу товара обещает еще и денежный приз, значит, этот товар иначе продать невозможно.

— Рождество без учебников — Минобрнауки Италии попросило учителей урезать объемы домашнего задания в рождественские каникулы. По мнению ведомства, так дети смогут больше времени провести с родными. Что ждет российских школьников, выяснял корреспондент "РГ".

— В рамках права — Владимир Путин заявил, что к вопросу предновогодней амнистии нужно подойти аккуратно и взвешенно. По мнению президента, амнистия не снимет напряжение в обществе, но проявление сострадания необходимо.

— Алименты для бывшей — В Минтруд поступило предложение обязать россиян платить алименты неработающим бывшим супругам, если после развода с ними остались дети. Средства, по мнению авторов инициативы, должны перечисляться до совершеннолетия ребенка.

— Непочатый край работы — Приморский — Врио главы Приморья Олег Кожемяко победил в первом туре повторных губернаторских выборов. Результат воскресного голосования объявил на пресс-конференции избирком края.

— До шестнадцати и старше — В понедельник в Кремле прошло первое заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В центре внимания представителей власти и общественников оказались вопросы воспитания подрастающего поколения, повышение благосостояния семей с детьми и проблемы семейного насилия.

— Из всех источников — В правительстве завершают корректировку паспортов национальных проектов. Дмитрий Медведев поручил сделать это до 1 января. За шесть лет расходы на реализацию национальных проектов в социальной сфере составят более 6,5 триллиона рублей.

— Командир — не отец — Минюст готовит поправки в КоАП, позволяющие штрафовать военнослужащих и правоохранителей за злостное уклонение от алиментов. Поскольку военного нельзя наказать по КоАП, то и под Уголовный кодекс они не попадают.

— Софт получил директиву — Правительство разослало крупным госкомпаниям директивы по обязательной закупке отечественного программного обеспечения, в том числе офисных программ. Документ есть в распоряжении "РГ". Директива подписана Антоном Силуановым.

— Номер с удобствами — Федеральная нотариальная палата планирует установить прямые электронные контакты с Пенсионным фондом. Это позволит нотариусам в режиме онлайн проверять СНИЛС граждан. Его номер необходим, чтобы зарегистрировать сделку в ЕГРН.

— На рынке штиль — Цены на рыбу в рознице будут стабильными перед Новым годом. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также отметил, что в этом году вылов всех видов рыбы уже превысил прошлогодний показатель на шесть процентов.

— Там, где мы есть — Россия сохранила 59-е место среди 152 стран по индексу благополучия и устойчивого экономического развития. Топ рейтинга возглавила Норвегия. Вторую строчку заняла Швейцария, на третьем месте — Исландия.

— Цены жмут на газ — В 2019 году, по мнению опрошенных "РГ" экспертов, новые машины могут подорожать на 10%. Это заставит граждан либо отложить покупку, либо обратить взоры на вторичный рынок. Также выдача автокредитов в РФ бьет рекорды.

— Импорт атакует прилавки — Наши производители готовы поставлять качественный картофель до лета, рассказали "РГ" в Плодоовощном союзе. Но ретейлеры часто отказываются закупать российский картофель открытого грунта, по привычке переходя на импорт.

— Чартер готов вернуться — В египетских аэропортах установят биометрическое оборудование, которое сможет распознавать лица, сканировать сетчатку глаза и отпечатки пальцев людей, проходящих паспортный контроль, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Объявили выходные дни — Банк России запустил процесс продажи первого санированного банка из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Его покупкой интересовались уже несколько инвесторов, среди которых нет госбанков. ЦБ не исключает, что продажей АТБ есть шансы окупить затраты (или хотя бы их большую часть) на его оздоровление, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

— Переплату отправят на тот свет — Строительные компании в Калифорнии будут обязаны с 2020 года при возведении небольших частных домов устанавливать на крышах солнечные модули, чтобы будущие владельцы вырабатывали электроэнергию только экологичным способом. До недавнего времени предполагалось, что это будет лишь рекомендацией. Новые требования поднимут недвижимость в цене, но сократят траты домохозяйств на электроэнергию.

— Сдаем и не сдаемся — Опубликованы официальные проекты расписания государственной итоговой аттестации 2019 года. Их общественное обсуждение продлится до 29 декабря. Как отметили в Рособрнадзоре, расписание ГИА "не претерпит серьезных изменений".

— Год как памятник — 2018 году уходит в историю, а значит, пришло время подводить итоги. Каковы главные достижения нашей страны за прошедший год, в каких областях мы преуспели, рассуждает писатель-историк Святослав Рыбас.

— Сто суперракет — До конца 2018 года в Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены порядка сотни новых образцов вооружения. Среди них — ядерные комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования.

— Виновен, потому что русский — Первый день существования Православной церкви Украины явил истинные, не благие намерения ее строителей. Укоренившиеся во всех ветвях власти неонацисты уже призывают к убийству священников и прихожан УПЦ.

— Тесты в боевых условиях — Практически непробиваемый заслон от нападений беспилотников и ударов авиации обеспечили в Сирии комплексы "Панцирь-С1", рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Подтвердил свою эффективность также ракетный комплекс "Искандер-М".

— Обидно пошутил — Районный суд Москвы признал виновным жителя столицы, поднявшего на руки сотрудника Росгвардии, в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

— Мало не покажется — Президент Украины Петр Порошенко в конце декабря готовит провокацию "малой интенсивности" на границе Крыма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если он в Крым сунется, то мало ему не покажется", — сказал он.

— Подогрели Балканы — Сербия потребовала экстренного созыва заседания Совбеза ООН в связи с недавним решением Приштины о переформатировании сил безопасности в "армию" самопровозглашенной республики Косово. Дискуссия на площадке в Нью-Йорке ожидалась в понедельник, однако на момент подписания этого номера в печать ее итоги известны не были. Примечательно, что приштинская инициатива вызвала раскол внутри НАТО. В то время как Североатлантический альянс в лице его генсека Йенса Столтенберга выразил озабоченность решимостью косоваров форсировать процесс, США их публично поддержали.

— Голливуд уничтожит кино — Эмир Кустурица в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о своих новых книге и фильме, заявил, что создание Евразийского союза от Владивостока до Великобритании стало бы залогом мира на земле, и выступил категорически против принятия Косово в ООН.

— След из котлет — Британский телеканал BBC уличили в целенаправленном сборе любых фактов, которые можно было бы преподнести общественности как доказательство якобы причастности России к антиправительственным демонстрациям во Франции. Речь идет о признании корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной коллеге-стрингеру в том, что руководство телеканала требует от сотрудников любых свидетельств "руки Москвы" в акциях протеста "желтых жилетов".

— Не до шуток — Около 300 нелегальных иммигрантом, в основном из Сенегала, Мали и других африканских стран, предприняли попытку ворваться в знаменитый парижский театр "Комеди Франсез", основанный еще в конце XVII века декретом короля Людовика XIV.

— Равняется побегу — Красноярский суд арестовал девушку, покинувшую место ДТП, не дождавшись полиции. Автоледи сбила пенсионерку и, оставив ей номер своего телефона, уехала с места происшествия.

— Гвоздики на снегу — Останки семи красноармейцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками, захоронили на мемориальном кладбище в Можайском районе. "Мы ежегодно выходим на поиски, чтобы приблизить Великую Отечественную войну к ее логическому завершению", — заявил командир поискового отряда.

— Лови пять — Москва может стать одним из первых российских регионов, где заработает сеть 5G. Власти столицы заключили соответствующее соглашение с компанией "Вымпелком". Запуск запланирован уже на следующий год.

— Отдых с гарантией — Медицинскую страховку включил в ски-пасс сочинский горнолыжный курорт "Горки Город", который одним из первых ежегодно открывает зимний сезон.

— Крышу снесло — Трое погибших и 14 человек пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии в реанимации, — таким оказался итог техногенной аварии в подмосковном Дзержинском.

— Метро к дому — В ближайшие полгода в столице откроется еще десять новых станций метро. Две из них — "Беломорская" на зеленой ветке и "Савеловская" на Большой кольцевой линии — могут принять первых пассажиров до Нового года. Такими планами с журналистами поделился глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Должен каждый десятый — В Великом Новгороде судебные приставы проверяют долговую историю владельцев торговых точек в крупных ТЦ и на рынках. Рейды стартовали в начале декабря и продлятся до конца года. Как показали предварительные итоги мероприятий, неплательщиком является каждый десятый предприниматель.

— Ваш догситтер прибыл — Тюменские студенты разработали первое в России приложение по выгулу собак. С его помощью заказать догситтера будет столь же легко, как вызвать такси. Пока сервис работает в тестовом режиме, но уже скоро желающие смогут его опробовать.

— Защелкал клювом — Птенцов редкого сибирского журавля будут выкармливать с помощью напечатанных на 3D-принтере клювов. Муляжи клювов выполнены из пластика z-ultrat. Это материал с низкой эластичностью и высокой твердостью.

— Под колпаком у смартфона — В продаже стало появляться все больше устройств, позволяющих владельцам гаджетов защититься от "слежки" Большого брата.

— Чат-боты спешат на помощь — В декабре в России было презентовано сразу несколько новых чат-ботов. Один из них — по имени Вера Васильевна — будет использоваться благотворительным фондом "Старость в радость" для привлечения молодежи к помощи пожилым людям. Его прототипом стал образ учительницы.

— Голограммы выходят на подиум — В ближайшие 5-10 лет реальных моделей на подиуме могут заменить голограммы. Мода, в особенности сегмент "от кутюр", не очень жалует онлайн-продажи, что говорить о более передовых технологиях. Все дело в том, что женщинам крайне важно увидеть дорогую качественную вещь на подиуме или в бутике воочию, рассмотреть все детали, а затем купить. Однако появилось несколько способов продемонстрировать высокую моду покупателям, не используя ни одежду, ни реальных моделей.

— "Старикам" тут не место — Сразу несколько миллионов человек по всей Земле в ближайшее время столкнутся с невозможностью обновить приложения на своих Android-смартфонах. Некоторое время мобильные программы будут работать, однако затем одна за другой откажутся запускаться, выдавая сообщение, что необходимо загрузить новую версию из каталога Google Play.

— Отзвуки "Струны" — Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС проверили в Вологде пострадавший от взрыва газа дом и считают, что его можно восстановить. Предварительные выводы сделали с помощью датчиков.

— Селезневка и труба — В одном из сел Тульской области начали менять водопровод. Но в смету не внесли подключения к каждому дому, поэтому есть перспектива встретить Новый год вообще без воды. Жители Селезнева обратились в "РГ" за помощью.

— Адресная котлета — Мэрия Орла предложила изменить порядок организации питания учеников и ввести адресную помощь для нуждающихся. Причиной стали трудности с бюджетным финансированием и мнение родителей.

— За драчуна заплатит школа — Апелляционная инстанция Челябинского областного суда поставила точку в необычном деле о компенсации морального вреда. Судебной инстанции пришлось разбираться, кто должен нести ответственность за воспитанника сиротского учреждения, который побил на перемене своего одноклассника.

— Назовите сумму — Мэр Воркуты Игорь Гурьев обратился к горожанам с предложением определить, какая у него должна быть зарплата. Чиновник заявил, что готов к понижению оплаты труда, поскольку бюджет Воркуты на следующий год снизится почти на 600 миллионов рублей. Голосование Гурьев разместил на собственной странице в соцсети. Мэр предложил пользователям выбрать из нескольких вариантов, начиная от пункта "Работать бесплатно" и заканчивая зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц.

— Плохо смазали — Незаконное производство поддельных горюче-смазочных материалов остановили подмосковные сотрудники Управления экономической безопасности подмосковной полиции. На территории промышленной зоны Электрогорска они обнаружили цех по изготовлению контрафактного моторного масла под брендами известных торговых марок. И, разумеется, склад готовой продукции.

— Вузы — вверх! — Россия сегодня входит в шестерку стран-лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности. О престижных образовательных рейтингах и о том, как российским вузам удержать позиции и подняться еще выше, "РГ" рассказали эксперты.

— Кибердети — В Международной гимназии Сколково прошла Всероссийская акция "Урок цифры". Зачем школьнику программирование? Может ли искусственный интеллект заменить учителя? На эти и другие вопросы ответила министр просвещения Ольга Васильева.

— Папа решает, а Вася сдает — Уроки вместе с детьми делают 70 процентов родителей. При этом на вопрос: "Приходилось ли вам делать уроки за своего ребенка?" — 56 процентов опрошенных ответили утвердительно. Такие результаты получила команда Mail.ru Дети, опросив 8 тысяч пап и мам школьников.

— Классный штурм — На Всероссийском форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" полтысячи школьников из всех регионов страны решали производственные задачи от ведущих российских компаний. Один из участников создал цифровое учебное пособие для учителей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Наступление против человечности — Массированное наступление украинской армии в Донбассе может начаться 24 или 25 декабря, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его данным, ВСУ собираются задействовать в операции 20-тысячную военную группировку, сконцентрированную на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги.

— "Кандидатов старше 55 не рассматриваем, но могут быть исключения" — Министр культуры Владимир Мединский объявил о создании в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе региональных инновационных образовательных центров. Они получат общее название "Высшая школа музыкального и театрального искусства" (ВШМТ) и заработают в 2022 году.

— Карты на стол — Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, рассказали "Известиям" в банках из топ-30. Граждане таким образом пополняют кредитки, переводят деньги друзьям и родным, скидываются на дни рождения, а также возвращают долги. Но эксперты отмечают, что есть и другая, серая сторона этого рынка: отмывание и обналичивание преступных доходов, а также ведение предпринимательской деятельности без уплаты налогов.

— Блок-стоп — Стремление действующего правительства Молдавии сблизиться с НАТО незаконно, поскольку противоречит конституции. Об этом заявил "Известиям" президент республики Игорь Додон. По его словам, после предстоящих парламентских выборов все соглашения, нацеленные на интеграцию Кишинева в альянс, подлежат пересмотру и аннулированию. НАТО заинтересовано в создании военной инфраструктуры на территориях бывших советских республик для оказания постоянного давления на РФ, отметили в Совете Федерации.

— Самовыражение в рамках закона — Молодые люди имеют право на самовыражение в любых формах, но — только в рамках действующего закона. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе непубличной части прошедшего 11 декабря заседания Совета по правам человека в Кремле. Стенограмма закрытой встречи была опубликована на сайте Кремля в понедельник. Глава государства призвал власти и общественные организации активнее работать с молодежью, вовлекая ее в жизнь общества. Президент также отметил, что к либерализации законодательства, в том числе в части процесса согласования митингов и шествий, нужно подходить очень аккуратно.

— Свежо питание — Россияне в 2018 году стали вдвое чаще посещать заведения быстрого питания. Средний чек любителей фастфуда за год почти не изменился и составил 314 рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса "Яндекс.Деньги" (есть у "Известий"). Потребители выбирают фастфуд из-за относительно низких цен даже по сравнению с домашней едой, отмечают эксперты, причем быстрое питание предпочитает в основном молодежь. Это противоречит стремлению властей приучить россиян к здоровому образу жизни, поэтому государству нужно работать с предприятиями общепита, чтобы те включали в меню более полезные блюда.

— Китайская пятница — После глобальных распродаж в ноябре объем импортных посылок в Россию увеличился на 38%, рассказали "Известиям" в "Почте России". Так, в период с 24 ноября по 7 декабря почтовый оператор обрабатывал почти по 1,1 млн заказов из-за рубежа в день. В октябре этот показатель составлял в среднем 780 тыс. отправлений в сутки. Практически все поступившие в Россию в эти две недели посылки — из Китая, отметили в организации. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) "Известиям" сообщили, что объем покупок за границей в эту "черную пятницу" составил около 9 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.

— Экология по стандарту — С 1 января в Подмосковье вводится новый экологический стандарт по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это означает, что теперь сбор, сортировка и переработка бытового мусора будут осуществляться на основании современных подходов и с применением передовых технологий. Основой этого процесса становятся сами жители, которые перейдут на раздельный сбор мусора. На новых контейнерных площадках во дворах установят два бака со специальной маркировкой: синий с изображением бутылки для сухих отходов и серый с бананом для смешанных — мокрых, пищевых. В ассоциации операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна" поддерживают такую инициативу.

— Не то пиво — С 2021 года в России появится новое пиво, которое лишь наполовину будет состоять из солода. Тогда вступит в силу новый технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже одобрил документ, сообщили "Известиям" в ее пресс-службе. Новая норма значительно удешевит процесс производства пенного. Но отразится ли это на цене продукта, пока неясно.

— "Лотос" на Красной площади — По Красной площади 9 Мая 2019 года впервые пройдут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 "Лотос". Это новейшая система вооружения. Она может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать точечные цели навесным огнем, как миномет. Также "Лотос" способен выбивать огневые точки и укрепления противника прямой наводкой. Новейшие САО нелегко обнаружить на поле боя, так как они выполнены с элементами технологии малой радиоэлектронной заметности стелс. "Лотос" оснащен цифровой системой управления огнем.

— В Арктике будет жарко — Часть важных этапов крупномасштабных стратегических учений "Центр-2019" состоится в Арктике — от Новой Земли до Новосибирских островов. Полноценное тестирование пройдет новая военная техника, разработанная для Заполярья. Объединенное стратегическое командование (ОСК) "Север" уже начало подготовку инфраструктуры под учения. По мнению экспертов, маневры станут серьезной проверкой боеспособности арктической группировки.

— С "Орланом" на корме — Российским стелс-кораблям дали беспилотных помощников. Корветы проекта 20380 стали получать на вооружение новую модификацию БПЛА "Орлан-10". Дрон сможет наносить удары небольшими управляемыми и неуправляемыми бомбами и ракетами. Это позволит кораблямневидимкам топить небольшие катера и суда, обстреливать береговые объекты, а также выбивать радары и антенны больших кораблей — эсминцев, крейсеров и даже авианосцев. Первым модернизацию прошел корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота. Корабли, построенные по технологиям малой заметности (стелс), — очень сложные цели. Их практически нельзя обнаружить даже на расстоянии в несколько километров.

РБК daily

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— Офшоры возвращаются в реальность — Под давлением ЕС офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории. РБК разобрался, что это значит для российского бизнеса.

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— Трижды заплативший — свободен — Госдума 18 декабря в третьем чтении рассмотрит президентский законопроект, расширяющий перечень экономических преступлений, дела по которым прекращаются при погашении ущерба. За них осуждаются несколько тысяч человек в год.

— 44 миллиарда с колес — ЦППК, управляющая электричками в Подмосковье, в 2019 году закупит 30 поездов на 44 млрд руб. Но стратегия компании до 2030?го не предполагает полного обновления подвижного состава, часть поездов останутся старыми, сказал ее глава.

— Импортозамещение ставят на протезы — В России на базе ЦИТО и института им. Илизарова будет создан кластер производителей протезов и имплантов. Сейчас доля российских ортопедических изделий на рынке составляет менее 7%.

— Непостоянные штаты президента Америки — В администрации США третья за два месяца отставка — объявлено об уходе главы МВД. Текучка кадров в Белом доме бьет рекорды. Так Трамп готовится к окончанию расследования о его связях с Россией и выборам 2020 года.

— Вашингтон затягивает черноморский узел — США и их партнеры могут ввести против Москвы дополнительные санкции и нарастить военное присутствие в Черном море. Это станет ответом на действия России в Керченском проливе, заявил Курт Волкер.

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— Азиатско-Тихоокеанский уйдет по-голландски — Центробанк готов продать Азиатско-Тихоокеанский банк. Интерес к нему проявили три структуры, в том числе один иностранный инвестор. Для ЦБ сделка заведомо убыточна, но запрашиваемая цена 6–9 млрд руб. адекватна.

— Малым годы не беда — Сотрудники в возрасте за 50 лет работают в большинстве малых и средних предприятий России, причем в двух третях этих компаний занимают руководящие должности.