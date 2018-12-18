МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), являющаяся управляющей компанией территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), прорабатывает с властями недавно включенных в состав Дальневосточного федерального округа Бурятии и Забайкальского края оптимальные места расположения на территории этих двух регионов ТОР и СПВ, сообщил РИА Новости глава корпорации Денис Тихонов.

"В настоящее время с региональными властями Забайкалья и Бурятии прорабатываем оптимальные места для расположения ТОР и СПВ", — сказал Тихонов.

Он уточнил, что уже имеются идеи и наработки, но они должны быть приняты и поддержаны субъектами.

"Например, в Забайкалье нам видится перспективным создание площадки ТОР под развитие агропромышленных предприятий — буквально с нуля за последние 5 лет в крае развилась успешная отрасль, которой очень нужны специальные меры поддержки, включая специализированную инфраструктуру — элеваторы и логистические терминалы. Также мы видим перспективы в создании площадки ТОР в Чите для размещения перерабатывающих производств, а на севере края — для поддержки горнодобывающей промышленности", — пояснил Тихонов.

Глава КРДВ напомнил, что в Бурятии действует особая экономическая зона "Байкальская Гавань" и реализуются проекты по федеральным программам. Там, по мнению специалистов корпорации, необходимо интегрировать существующие наработки республики в механизмы поддержки, которые успешно функционируют на Дальнем Востоке.

"Наше совместное с руководством республики мнение, что нужно создать площадку ТОР "Гусиноозерск", поддержать существующие проекты в агропромышленном комплексе и создать условия для его развития. Считаем, что органично дополнит эту площадку режим СПВ в городе Кяхта, где возможно развитие приграничной торговли, туризма, а также логистических предприятий. В перспективе, после интеграции существующих проектов республики в русло ДФО, мы видим потенциал в создании площадки ТОР "Северный Байкал" в целях размещения туристских предприятий и площадку ТОР для поддержки горнорудной промышленности", — добавил Тихонов.