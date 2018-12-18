МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), являющаяся управляющей компанией специального административного района (САР) на острове Русском, подготовила свои предложения в закон для усовершенствования условий работы этого района, сообщил РИА Новости глава корпорации Денис Тихонов.

Он напомнил, что на настоящий момент резидентом специального административного района на острове Русском пока только является компания "ФинвижнХолдингс" и прорабатываются вопросы по редомициляции еще с четырьмя компаниями.

"В правительстве РФ уже готовятся изменения в законодательство по специальному административному району и международным компаниям, которые должны усовершенствовать правила ведения деятельности в САР, повысить конкурентоспособность специальных административных районов, по сравнению с мировыми офшорами. Основная цель – нужно сформировать в САР условия, позволяющие привлечь не только компании, бенефициарами которых являются россияне, но и иностранный бизнес. Корпорация на основе мнений потенциальных участников САР подготовила свои предложения по этому вопросу", — сказал Тихонов.

Он отметил, что созданный на сегодняшний день механизм редомициляции вполне работоспособный.