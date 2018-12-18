БРЮССЕЛЬ, 18 дек /ПРАЙМ/. Презентация российских вин прошла в Российском центре культуры и науки в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Пять винодельческих предприятий из Краснодарского края заключили с бельгийской компанией Start2taste соглашения об эксклюзивных поставках в Бельгию. По словам посла РФ в Бельгии Александра Токовинина, презентация стала своеобразной демонстрацией нового облика России.

"Если вы спросите на улице рядового жителя Бельгии, знает ли он, что такое русское вино, ответ будет однозначным – нет. Теперь же бельгийцы узнают, что в России производится вино хорошего качества, и задумаются о том, что их представление о нашей стране не совсем правильное, что очень многие осознали этим летом в ходе чемпионата мира по футболу", — сказал он РИА Новости.

Он также выразил мнение, что "экспорт российского вина в Бельгию и в Европу вообще – это частичка российского солнца, которая поможет людям лучше понять душу России".

В свою очередь глава Start2taste Димитри Бонте пояснил, что бельгийцы больше склонны потреблять вино французского производства. "Но я вижу среди своих клиентов людей, действительно заинтересованных в том, чтобы открыть для себя что-то новое и насладиться его вкусом", — отметил он.

Бонте, который сам является сомелье, также заявил, что "игристое вино из России способно "заткнуть за пояс" известные сорта шампанского". Он добавил, что у компании уже есть заказы от ресторанов со звездами гида Michelin — наиболее известного и влиятельного ресторанного рейтинга.

Кроме того, представитель Start2taste сообщила РИА Новости, что бельгийская компания рассчитывает распространить продажи вина из России на всю Европу.

"На дегустации, которую мы провели во Фландрии (регион на севере Бельгии), был очень позитивный отклик. Все вина – высокого качества и находятся на одном уровне с бордосскими", — рассказала она.