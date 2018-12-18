КРАСНОЯРСК, 18дек /ПРАЙМ/. Резидентами новой территории опережающего развития "Северное Забайкалье" в Забайкальском крае могут стать Байкальская горная компания и СУЭК, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Александр Осипов (губернатор Забайкальского края – ред.) поручил Минэконому подготовить заявку на создание площадки ТОРа "Северное Забайкалье" … резидентами уже изъявили желание стать две крупные компании, которые станут "локомотивами" развития Каларского района — Байкальская горная компания и СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что заявка для Минвостокразвития РФ должна учитывать логистическую, энергетическую схемы и социальную инфраструктуру. Кроме того, глава региона сообщил о планах по перезапуску ТОР в Краснокаменске, создании ТОР в Чернышевском районе на базе агрокомплекса "Комсомолец Забайкалья", а также на территории Читы.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. На территории регионов будет действовать ряд инструментов развития экономической и социальной сферы, которые действуют на Дальнем Востоке.