МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) обсуждает с Минстроем и Минкомсвязи вопрос о переходе на бесплатные коллективные антенны для подключения 20 цифровых каналов, сообщил гендиректор РТРС Андрей Романченко.

По его словам, раньше на крыше каждого многоквартирного дома была антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам. Однако сейчас в большинстве таких домов разводки принадлежат кабельным операторам или управляющим компаниям.

"Регионы начали наводить порядок. Например, в Казани более 95% многоквартирных домов муниципального жилого фонда имеют доступ к телеэфиру через коллективные антенны. И у жителей Казани есть возможность платить только за обслуживание антенны управляющей компании и бесплатно получать 20 цифровых каналов", — сказал Романченко в интервью "Российской газете".

Однако, по его словам, в данном вопросе многое зависит от региональных властей и их участия в решении этой проблемы. "Обсуждаем с Минстроем, чтобы как минимум в проектируемых, строящихся домах системы коллективного приема были бесплатными для подключения 20 цифровых каналов. Мы с Минкомсвязи этим занимаемся на уровне федерального законодательства", — добавил глава РТРС.

Он также сообщил, что до июля 2019 года должна быть проведена полная ревизия систем коллективного приема, "чтобы хотя бы оценить размер бедствия, понять, сколько надо восстанавливать, в каких темпах". "У россиян должен быть выбор: смотреть кабель, спутник за деньги или 20 каналов цифрового эфира бесплатно", — подчеркнул Романченко.

Узнать все подробности по переходу на цифровое телевещание и задать вопросы можно будет по телефонам горячей линии, которые будут указаны на экранах и транслироваться неделю до отключения. Кроме этого, на сайте смотрицифру.рф можно ознакомиться со списком всего необходимого цифрового оборудования, добавил глава РТРС.