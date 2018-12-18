РИМ, 18 дек /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду доложит в сенате парламента о завершении переговоров с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу о госбюджете страны на 2019 год, сообщил сенатор Андреа Маркуччи после состоявшегося в четверг вечером совещания глав сенатских фракций.

Практически одновременно из источников в министерстве экономики и финансов Италии журналистам стало известно, что переговоры по данному вопросу завершены, и их результат будет объявлен в среду после получения окончательного согласия со стороны ЕК.

В минувшую пятницу в Брюсселе в ходе брифинга по итогам Совета ЕС Конте заявил, что вскоре на переговорах с ЕК будет достигнут положительный результат. При этом он подчеркнул, что переговоры идут днем и ночью в рамках уточнения последних деталей. Тогда же премьер сообщил, что его правительство не будет опускать уровень дефицита госбюджета на 2019 год ниже 2,04% ВВП и намерено осуществить все реформы, которые были задуманы, в том числе введение безусловного базового дохода и проведение пенсионной реформы.

Конте пояснил, что принятое накануне Совета ЕС решение о снижении дефицита госбюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП не приведет к тому, что ожидания граждан будут обмануты. По его словам, такое решение стало возможным благодаря тому, что правительство изыскало другие ресурсы для осуществления реформ.

В начале декабря Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять шаги, чтобы привести госбюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Европейская комиссия 21 ноября отметила серьезное несоответствие проекта госбюджета Италии требованиям Пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

ЕК напомнила, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако ноябрьская оценка ЕК проекта госбюджета страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в будущем году. ЕК также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга, если Рим не скорректирует показатели госбюджета.