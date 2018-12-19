ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. США продолжают рассматривать второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщил во вторник журналистам источник в госдепартаменте.

"Мы не анонсируем санкции, но это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно", — сказал он.

В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери — в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций. Сейчас госдеп обсуждает их с конгрессом.

Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.

Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране и препятствовать предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий из этой страны, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе импорт нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.