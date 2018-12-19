БРЮССЕЛЬ, 19 дек /ПРАЙМ/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) во вторник из-за позиции США вновь не смогли договориться о начале процесса замещения четырех вакантных кресел в апелляционном органе по разрешению споров, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для работы достаточно трех членов. Однако у двух из нынешних заседателей этой инстанции в декабре 2019 года истекает второй, последний срок полномочий.

"Члены ВТО вновь не смогли договориться о начале процедуры выбора для заполнения четырех вакансий в апелляционном органе после того, как США повторили, что не могут принять предложение, поддержанное 71 членом ВТО, призывающее к началу процедуры выбора как можно быстрее", — сообщил собеседник.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в конце ноября заявила, что работа апелляционного органа ВТО "движется к обрыву". Европарламент призвал США позволить быстрое замещение вакантных кресел в апелляционном органе ВТО.

Мальмстрем в конце ноября также выразила надежду на возможность разблокировать ситуацию с помощью совместных предложений ЕС и ряда стран ВТО, которые нашли ответ на все опасения США.