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КОММЕРСАНТ

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— Недострой перестроит планы — Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки — Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект "Жилье и городская среда", требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году. Пока Минстрой намерен снизить его стартовый показатель до фактических 76,9 млн кв. м, но отстранение застройщиков от прямого доступа к деньгам дольщиков с 1 июля 2019 года и неизбежный рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ могут сократить сдачу домов и в последующие годы. Цель нацпроекта, которую уже критиковали за неисполнимость регионы, остается "под знаком вопроса", признают в Минстрое, настаивая на том, что государство должно стимулировать спрос.

— "США для себя уже все решили" — Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности — Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД). Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями. О том, есть ли шанс спасти договор, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.

— Инвесторы на Лагань дышат — Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России — Как стало известно "Ъ", после неудачной попытки продажи Лаганского блока на шельфе Каспия шведская нефтекомпания Lundin и трейдер Gunvor приняли решение вернуть лицензию в нераспределенный фонд Роснедр. Единственное на этом блоке морское месторождение с запасами 12 млн тонн нефти было открыто еще в 2008 году. Актив предлагался "Роснефти" и ЛУКОЙЛу, но те не проявили интереса. После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.

— ФАС получила цифровой сигнал — Ритейлеры не согласны с обвинениями в завышении цен на ТВ-приставки — Российские ритейлеры не согласились с обвинениями в завышении цен на приставки для приема цифрового ТВ, ажиотажный спрос на которые возник в начале декабря в Тверской области. По мнению участников рынка, в проблемах виноваты сами власти, недостаточно информировавшие население об отключении аналогового вещания. Сети были предупреждены о повышенном спросе, настаивают в Минкомсвязи.

— Смерть разделят по полам — Продолжительность жизни мужчин и женщин уравняет гендер — Достижение гендерного равенства позволит увеличить продолжительность жизни мужчин, которая сейчас существенно отстает от продолжительности жизни женщин в большинстве стран мира, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впрочем, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), для установления полного гендерного равенства в мире в экономической, политической, медицинской и образовательной сферах потребуется больше ста лет. В России уровень гендерного равенства в целом вернулся к показателю 2014 года, однако в сфере медицины РФ находится на первом месте за счет существенного превышения продолжительности жизни женщин.

— Венчурный рынок готовят к ускорению — Для его роста нужны налоговые льготы и деньги НПФ — Российская венчурная компания (РВК) представила стратегию развития венчурного рынка РФ, объем сделок на котором по отношению к ВВП составляет всего 0,02%, против 0,4-0,5% в США и Китае. Сократить этот разрыв авторы документа предлагают за счет привлечения на рынок пенсионных и страховых денег, а также введения налоговых льгот для инвесторов. Прямое инвестирование со стороны государства предлагается сократить, а программы по субсидированию научных разработок и выходу на внешние рынки, напротив, расширить.

— Гражданам не до сбережений — Мониторинг финансовых рынков — Ноябрьская сводка ЦБ о развитии банковского сектора свидетельствует об остановке роста вкладов граждан (с учетом валютной переоценки). Такая ситуация для ноября не характерна. Однако, учитывая отток депозитов из госбанков (на фоне угрозы введения против них санкций и страхов по поводу дедолларизации в августе-сентябре) и их незначительный приток в октябре (см. "Ъ" от 19 и 26 ноября), данные ЦБ говорят либо о сохранении низкого уровня доверия граждан к банкам, либо о продолжении падения реальных доходов — а возможно, и о комбинации этих факторов.

— Часть суши, окруженная тайной — Депутаты Госдумы хотят быть в курсе переговоров о статусе Курил — Госдума по инициативе группы депутатов от КПРФ поручила комитету по международным делам запросить в МИД РФ информацию о ходе переговоров по Курильским островам. Об ускорении решения территориального спора договорились в ходе ноябрьской встречи лидеры РФ и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ. Коммунисты ссылаются на негативную реакцию жителей дальневосточных регионов по поводу возможной передачи островов. На вопросы о том, что происходит на двусторонних переговорах, на прошлой неделе не смог ответить глава МИД Японии Таро Коно.

— Мусор не идет по плану — Ряд регионов не перейдут на новую систему обращения с ТКО в следующем году — Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю еще три года не переходить на новую систему обращения с отходами. Таким образом, эти субъекты федерации вправе не выбирать пока единого мусорного оператора, который будет взимать плату за свои услуги с граждан. У остальных регионов при определенных обстоятельствах также появляется возможность отсрочки на один год. В результате ряд регионов решили воспользоваться предложением депутатов и сохранят действующую систему в следующем году.

— Любо, бряцы, любо — Как Владимир Путин вдруг рассказал всю правду о ракетах — 18 декабря президент России Владимир Путин принял участие в работе расширенной коллегии Министерства обороны и допустил возможность не свертывания, а расширения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). А специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников оказался впечатлен только не этим, и даже не только беспрецедентной откровенностью верховного главнокомандующего, которую оказалось просто не с чем сравнить, то есть ни с какой другой его откровенностью, но также и выставкой трофеев, добытых российскими военными в Сирии.

— У Сирии списки не сходятся — России, Турции и Ирану не удалось согласовать состав конституционного комитета республики — Работа сирийского конституционного комитета, формирование которого станет первым шагом на пути политического урегулирования в стране, должна стартовать в начале следующего года. Об этом договорились главы МИДов стран—участниц "астанинского формата" — России, Турции и Ирана,— которые во вторник в Женеве встретились со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. Между тем ключевое препятствие на пути к этому событию преодолено не было. Ожидаемой новости о согласовании состава сирийского комитета так и не дождалась в Женеве корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.

— Бывшего гендиректора "Динамо" освободили от задолженности — Генпрокурор прекратил уголовное преследование Андрея Сафронова — Генеральный прокурор России Юрий Чайка признал необоснованным и прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора хоккейного клуба "Динамо" и генерального менеджера сборной России Андрея Сафронова. Господину Сафронову инкриминировалась умышленная невыплата зарплаты сотрудникам клуба на общую сумму около полумиллиарда рублей. Однако в Генпрокуратуре пришли к выводу, что топ-менеджер не мог вовремя рассчитаться с работниками, поскольку не получал нужных средств от учредителя — Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", но даже в этой ситуации старался решить проблему с помощью спонсоров.

— C зятя Анатолия Сердюкова нашли что взять — У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги — Как стало известно "Ъ", Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, снова стал фигурантом дела — на этот раз арбитражного. ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" взыскало с Валерия Пузикова и другого своего бывшего руководителя Валерия Седова более 10 млн руб. в качестве компенсации убытков. При этом срок исковой давности судом был применен не с момента предполагаемого нарушения, а с вынесения следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) постановления о прекращении уголовного преследования экс-руководителей ФГУПа. Валерий Пузиков, занимающийся сейчас фермерством в Краснодарском крае, и его защита полагают, что в основу арбитражных решений не могут быть положены противоречивые выводы следствия.

— Пойму Мневников оценили в 14 млн руб. за сотку — Местные жители проиграли властям разбирательство вокруг ТПУ — Хорошевский райсуд Москвы удовлетворил иск столичных властей по изъятию земельного участка у его владельцев в поселке Терехово в Мневниках. Девять участков здесь мэрия изымает для строительства станции метро "Мневники" и транспортно-пересадочного узла. За участок в 30 соток предлагалась выкупная цена в 68 млн руб., но жильцы требовали за него от 382 млн до 420 млн руб. Эксперты считают оценку жителей завышенной втрое, поясняя, что случаи успешного оспаривания самой процедуры изъятия единичны.

— Мосгорсуд не поверил генералу ФСБ — Имущество чекиста конфисковали как полученное из незаконных доходов — Вчера Мосгорсуд узаконил изъятие в доход государства недвижимости и денег, принадлежащих бывшему первому замначальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александру Пастушкову. Защита генерала в апелляционной инстанции утверждала, что подготовиться к первому процессу он как следует не смог, так как был вынужден лечиться после похищения бандитами.

— Дальний Восток повысит напряжение — Энергорынку опять предложено доплатить за регион — Как и ожидалось, Минэнерго все же намерено переложить на энергорынок затраты на обновление проблемной энергетики Дальнего Востока, где "РусГидро" планирует модернизировать до 1,3 ГВт ТЭС. Суммарно на эти цели планируется направить до 200 млрд руб. Но в Минэнерго признают, что альтернативными механизмами финансирования являются бюджетные средства и надбавка, уже введенная для снижения энерготарифов в ДФО.

— Украинский ВТБ не достался никому — Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора — Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств "ВТБ Украина". Исходно желающих получить их было несколько, в итоге остался лишь один претендент, но и он недооценил активы банка. Теперь ликвидацией украинского ВТБ займется сам фонд, который выплатит страховое возмещение вкладчикам. При этом, по мнению экспертов, к моменту распродажи активов юридические риски, связанные с их арестом, с высокой долей вероятности будет нивелированы, что повысит цену.

— Лекарствам в интернете указали дистанцию — К обсуждению их онлайн-продаж вернутся в январе — Работу над законопроектом о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами Госдума намерена возобновить после Нового года. Такое обещание дал глава профильного комитета нижней палаты Дмитрий Морозов после совещания с интернет-сообществом, которое больше всего заинтересовано в легализации онлайн-продаж препаратов.

— Спад будущего — Мировые инвесторы готовятся к замедлению роста экономики — Все больше инвесторов ожидают замедления темпов роста мировой экономики. Количество пессимистов уже почти сравнялось с их количеством в октябре 2008 года, то есть в разгар мирового финансового кризиса. Основной причиной аналитики называют торговую войну США и Китая, которая негативно отражается на других странах.

— Нефть испугали добычей — США планируют наращивать производство, невзирая на цену — Во вторник стоимость нефти марки Brent на спот-рынке впервые с октября 2017 года опустилась ниже уровня $55 за баррель. На сырьевой рынок повлияли прогнозы по добыче сланцевой нефти в США, а также усилившиеся риски замедления мировой экономики. Впрочем, рано или поздно ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ перевесит негативный фактор ее увеличения в США, уверены эксперты.

— Ипотека с премией — Абсолют-банк становится сервисным агентом по продаже ипотечных кредитов — Один из крупнейших ипотечных российских банков — Абсолют-банк — меняет стратегию работы. На фоне интереса ряда частных банков к увеличению своей доли в сегменте он планирует на регулярной основе перепродавать им часть портфеля. Но участники рынка отмечают, что банку придется жестко выдерживать баланс выданных и проданных кредитов, а также учитывать рост ставок на рынке, из-за чего интерес контрагентов к покупке его активов с премией может снизиться.

— Откладывают только компании — Граждане предпочитают занимать — Кредитование юрлиц впервые за шесть месяцев пошло на спад — в ноябре портфель корпоративных кредитов сократился. Банки продолжили наращивать активы за счет выдачи кредитов физлицам, но не смогли привлечь средства населения. Эксперты полагают, что привлекательность кредитования юрлиц снизилась на фоне роста доходности других инструментов, в частности вложений в ОФЗ, а интерес населения к сбережениям снизило ослабление рубля.

— Лизинг судов съезжает в будущее — Госсубсидии переносят на 2020-е годы — Госпрограмма по развитию судостроения сократится в 2019 году на 900 млн руб., до 8,9 млрд руб. Этих денег недосчитается Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), планировавшая выделить их на льготный лизинг судов. Но в 2020–2021 годах на эти цели ОСК обещают еще 10 млрд руб. В целом в 2021 году госпрограмма будет урезана на 13,7 млрд руб., это коснется новых технологий для освоения шельфа.

— "Аэропортам Севера" поднимают доходы — ФАС увеличивает тарифы в Якутии и на Колыме — ФАС увеличит тарифы на взлет-посадку, авиабезопасность и заправку для авиакомпаний для ФКП "Аэропорты Севера". Аэропортам Якутии и Магаданской области, хронически убыточным из-за низкого пассажиропотока, нужно увеличивать доходы для покрытия затрат. Авиакомпании планируют переложить новые расходы на клиентов. Эксперты выступают за оптимизацию затрат аэропортов, но подчеркивают, что без бюджетных субсидий не обойтись.

— ОТЛК возвращается к тяжелой модели — Компания может приобрести парк платформ — ОТЛК ЕРА, железнодорожный контейнерный оператор России, Белоруссии и Казахстана, едва закончив переформатирование в модель "без активов", может вернуться к прежней модели и купить парк платформ. Для обслуживания растущего контейнерного потока ОТЛК понадобится еще 1 тыс. платформ в 2019 году и 2–4 тыс.— в 2020–2025 годах. Если эту идею поддержит совет директоров, компания может как купить парк, так и привлечь его с рынка. Но платформы в дефиците, и ставки на их предоставление взлетели. По мнению экспертов, идея логична, однако с учетом высокой конкуренции обзаведение активами может осложнить бизнес ОТЛК.

— Фальшивый трафик устоял в суде — Претензии ФНС к "Транстелекому" остались в силе — Подконтрольная ОАО РЖД телекоммуникационная компания "Транстелеком" не смогла оспорить в суде претензии налоговиков более чем на 360 млн руб. Как следует из материалов дела, Федеральная налоговая служба (ФНС) еще в 2012–2013 годах нашла у компании фиктивные контракты на пропуск трафика, обнаружив, что в подобных схемах участвуют и другие крупные операторы связи. По сути, компании применили стандартную схему уклонения от налогов, отмечают юристы.

— Finn Flare собирается в Германию — Российская сеть ищет выход на новые рынки — Российский продавец одежды Finn Flare, не сумев выйти десять лет назад на финский рынок, попробует еще раз открыть свои офлайн-магазины в Европе. На этот раз компания выбрала Германию, где сеть уже продает свои товары пока только через интернет-площадки. Ритейлеру сложно будет укрепиться на чужих рынках, предупреждают участники рынка: российские бренды не очень ждут за границей.

— "Эльбрус Капитал" больше не в эфире — Инвесткомпания продает долю в холдинге "Выбери радио" — Инвесткомпания "Эльбрус Капитал" ищет покупателя на свою долю в крупнейшем региональном радиохолдинге "Выбери радио", управляющем 85 станциями в 18 городах. Речь может идти о $12–15 млн за пакет в 28,36%. Региональный рынок радио сейчас чувствует себя лучше федерального за счет местных рекламодателей, отмечают эксперты.

— Свиноводов подпитало зерно — Рост прибыли в секторе станет рекордным — Временный запрет на импорт мяса из Бразилии, низкая стоимость зерна в прошлом сезоне и рост цен на продукцию помогут производителям свинины заработать в 2018 году рекордные 121 млрд руб. Но в новом году конъюнктура ухудшится: участники рынка опасаются серьезного роста цен на зерно, что может отрицательно сказаться на их бизнесе.

ВЕДОМОСТИ

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— АСВ должно ЦБ на 130 млрд рублей меньше, чем планировало — Агентство собиралось выплатить вкладчикам 350 млрд рублей, а страховых случаев произошло на 180 млрд — Этот год для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сложился лучше, чем оно могло себе представить. Агентство, три года занимавшее у Центробанка на выплаты пострадавшим вкладчикам, планировало к концу этого года задолжать регулятору 925 млрд руб. Получилось 797 млрд руб., сообщил представитель АСВ в ответ на вопросы "Ведомостей".

— Согласование протестных акций стало инструментом их запрета — Власти всегда могут запретить любую акцию со ссылкой на благоустройство — Проект "ОВД-инфо" проанализировал механизмы, превращающие процедуру согласования митингов в инструмент запрета нежелательных акций. Многочисленные ограничения, отмечают авторы опубликованного во вторник доклада "Искусство запрещать", заложены уже в самой нормативной базе. Но нередко чиновники препятствуют проведению акции, нарушая закон. Это возможно благодаря непрозрачности процедуры согласования, отсутствию судебного и общественного контроля за ней.

— Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за десятилетие — Ностальгию по Союзу подстегнула пенсионная реформа, поясняют эксперты — Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса "Левада-центра". Сейчас об этом говорят 66% респондентов, в 2017 г. – 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 г. – 75%. 60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, – это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

— Расходы Минобороны на вооружения будут стабильными до 2021 года — Наиболее дорогостоящие программы переносятся на следующее десятилетие — Россия в ближайшие три года сохранит прежний уровень расходов на вооружения для Министерства обороны, заявила во вторник перед коллегией военного ведомства замминистра Татьяна Шевцова. "Пока гособоронзаказ спланирован в тех же объемах. То есть на 2019–2021 гг. гособоронзаказ и поставка вооружений спланированы в том объеме, в котором были в 2018 г. После 2021 г. будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях", – цитирует Шевцову телеканал "Россия 24". В денежном выражении эти расходы, по ее словам, составят более 1,5 трлн руб., или около 50% всех расходов Минобороны. В них входят собственно закупки вооружений, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также работы по модернизации и заводскому ремонту имеющихся вооружений.

— Правила продажи квартир в новостройках ужесточат еще сильнее — Это приведет к существенному росту цен на жилье — Депутаты Госдумы во вторник, 18 декабря, приняли во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Так, изменения в закон, принятые летом этого года, обязали застройщиков с 1 июля 2019 г. продавать квартиры через эскроу-счета исключительно в проектах, разрешения на строительство которых получены позже 1 июля 2018 г. Доступ к таким счетам застройщик получает только после завершения проекта. Нынешние поправки предполагают, что эта норма распространится на все новостройки. Поправки внесены правительством России. Представитель Минстроя в этой части документ не комментирует.

— Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд — Пекину необходимо поддерживать национальную валюту — Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре. Продажа облигаций Китаем может быть связана с попытками Пекина укрепить курс юаня.

— Премьер пообещал мораторий на сбор за выбросы компаний — Но у бизнеса еще остались претензии к экологическим платежам — Плата за негативное воздействие на окружающую среду не должна расти, заявил во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев. "Есть намерение ввести мораторий на рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, т. е. оставить размер платежа в течение ближайших лет на уровне текущего года", – рассказал он (его цитирует "Интерфакс").

— Основательница сети фитнес-клубов World Class: "Я идеальный председатель совета директоров" — Ольга Слуцкер рассказывает, почему в России мало доступных фитнес-клубов, может ли здесь открыться UFC Gym и почему государство не должно управлять физкультурными центрами — "Я пошла работать именно для того, чтобы быть интересной людям". Так говорила Слуцкер в интервью Forbes Woman три года назад, объясняя, почему в начале 1990-х она решила не ограничиваться ролью жены, домохозяйки. За 25 лет, прошедших с открытия первого фитнес-клуба World Class на ул. Житной, работа Слуцкер заинтересовала не только 280 000 человек – клиентов ее клубов, но и крупнейших инвесторов.

— Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона — Это уже четвертая подобная платформа в России. В ней участвуют ВТБ, "Русский стандарт", "Тинькофф банк" и "Хоум кредит" — Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом "Ведомостям" рассказали три контрагента платежной системы.

— ВЭБ намерен обанкротить завод бывшего министра связи Реймана — Из-за санкций "Ангстрем-Т" не может выплатить кредит в 815 млн евро — Внешэкономбанк (ВЭБ) намеревается обанкротить зеленоградский завод микроэлектроники "Ангстрем-Т". Банковская госкорпорация опубликовала на "Федресурсе" (Федеральный реестр юридически значимых сведений) сообщение, что готова обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве завода.

— "Яндекс" объявил о покупке участка под новую штаб-квартиру в Москве — Компания заплатит за участок около главного здания МГУ $145 млн — "Яндекс" сообщил, что подписал соглашение о покупке участка площадью 4 га на ул. Косыгина, 15, под строительство штаб-квартиры. Сейчас там гостиница "Корстон". Осталось согласовать сделку с правительством Москвы.

— "Дочка" ЦБ остановила перестрахование космических запусков в России — Неудачные запуски этого года обернулись для нее большими убытками — Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), единственным акционером которой является ЦБ, с ноября приостановила перестрахование всех космических запусков в России. Не будет она продавать такие полисы и в 2019 г., сообщила зампред РНПК Наталья Карпова. Об этом решении компания уже уведомила российских страховщиков, среди которых "Согаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование", "ВТБ страхование" и "Согласие".

— Добыча нефти Россией в 2019 году может снизиться из-за соглашения с ОПЕК — Но у нефтяников есть возможность быстро увеличить производство, уверены эксперты — На следующий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития добыча нефти в России ожидается в 555–556 млн т, но она может быть скорректирована с учетом сокращения добычи, о котором недавно договорились добывающие страны, рассказал министр энергетики Александр Новак "Интерфаксу": "Я думаю, где-то на 3–4 млн т в сторону уменьшения. Думаю [добыча нефти в 2019 г.], будет 552 млн т".

— Россельхозбанк с трудом занимает даже под 9% годовых в валюте — Он смог продать лишь один из двух выпусков вечных субордов на $50 млн. Размещение второго перенесено — О планах разместить два выпуска вечных субордов по $50 млн с колл-опционами через каждые 10 лет Россельхозбанк (РСХБ) сообщил в ноябре. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов – частного капитала и вип-клиентов, банк ориентировался на доходность 9% годовых.

— Чем компаниям полезны сотрудники-скептики — И почему так опасен чрезмерный оптимизм руководства — В 2018 г. в Великобритании произошел большой железнодорожный коллапс. Это был классический пример беспорядка по-британски. Два железнодорожных оператора наломали дров с вводом серьезных изменений в расписание в мае 2018 г. Множество людей, ежедневно ездящих на работу из пригородов и обратно, столкнулись с неудобствами и чуть громче обычного ворчали из-за опозданий и отмен поездов. Политики в недавно опубликованном докладе отметили, что этот инцидент "надолго останется в памяти значительной доли пассажиров железных дорог как продолжительный период чрезвычайно неудобных, дорогостоящих и иногда потенциально опасных перебоев в сообщении".

— Реконструировано одно из самых известных зданий Москвы — В доме-книжке на Новом Арбате появились апартаменты и гостиница — Дома-книжки на нечетной (южной) стороне Нового Арбата – одни из самых знаменитых зданий Москвы. Перспектива Калининского проспекта с буквами "СССР", высвечивавшимися на высотках в дни государственных праздников, появлялась на открытках и заставках телепередач, став одним из символов советской столицы. Четыре 26-этажных административных здания, соединенных протянувшимся на 800 м – от Арбатского переулка до Садового кольца – стилобатом, построены в 60-е гг. ХХ в. по проекту группы архитекторов во главе с Михаилом Посохиным. В "книжках" размещалось восемь министерств.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Удаленный доступ — XXI век, 2018 год, декабрь. В Переславле-Залесском дети идут до школы 10 километров пешком — Восьмилетний Сема спрашивает меня: "У вас батарейки для ног есть?". И сразу же лезет в карманы своей куртки. Порывшись, достает три шоколадные конфеты в ярких обертках.

— Цифра дает слово — Переход на цифровое эфирное вещание будет поэтапным — В 2019 году начнется поэтапный переход на цифровое эфирное вещание. Мифы о трудностях перевода телевещания с "аналога" на "цифру" развеял на "Деловом завтраке" в "Российской газете" генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

— Стоп-процент — Госдума примет поправки о защите заемщиков — В среду Госдума должна окончательно одобрить поправки, которые ограничат процентные ставки и предельный размер долга по популярным у населения микрозаймам.

— Звезды подождут — Обязательную классификацию гостиниц сдвигают на год — Обязательную классификацию российских гостиниц — присвоение им звезд — надо сдвинуть на год. С таким предложением выступили в Минэкономразвития, которое с недавних пор курирует сферу туризма. Постояльцы отелей от этого решения должны только выиграть, уверяют эксперты.

— Деньги вернул? Претензий нет — Уголовное дело прекратят после возмещения ущерба — Предпринимателей не будут наказывать по Уголовному кодексу за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен. Соответствующий законопроект, внесенный президентом, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Не налететь на тарифы — Национальный роуминг в России отменят с 1 июня 2019 года — Где бы абонент ни находился на территории России, он должен платить за связь по одним и тем же тарифам. Законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга с 1 июня следующего года прошел в Госдуме второе чтение.

— Под защитой "Пересвета" — Владимир Путин назвал приоритеты для Вооруженных сил России — Укрепление обороноспособности и надежная защита России от внешних угроз — это ключевые задачи, которые стоят перед страной. А новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Об этом Владимир Путин заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

— Порядок в зоне.RU — Правительство РФ изучает внесенный в Госдуму парламентариями законопроект об автономной работе Рунета. Об этом сказал журналистам вице-премьер Максим Акимов — Он отметил, что Минкомсвязью два года назад был разработан аналогичный законопроект. Эти две законодательные инициативы планируется гармонизировать в весеннюю парламентскую сессию.

— Деловой завтрак — Дмитрий Николаевич Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии РФ — Свои вопросы Дмитрию Кобылкину о переходе регионов с 1 января 2019 года на новую систему управления отходами можно задать 19 декабря с 09:00 до 10:00 по московскому времени, позвонив по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по почте: zavtrak@rg.ru, и факсу: 8-499-257-58-92.

— Чистота и порядок — Кабинет министров принимает меры против резкого роста тарифов на вывоз бытовых отходов — Новый порядок обращения с бытовым мусором не должен привести к резкому росту тарифов за его вывоз для населения, указал премьер-министр Дмитрий Медведев на специальном совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами. Для этого правительство может освободить от уплаты НДС региональных операторов по обращению с отходами. Кабмин также планирует создать публично-правовую компанию по комплексному управлению системой обращения с такого рода отходами.

— Назначенному верить — Состояние опьянения преступника не будут подтверждать показаниями свидетелей — Пленум Верховного суда России объяснил судьям, что состояние опьянения не должно автоматически отягчать вину. Каждый раз суды должны отдельно разбираться, стоит ли усилить наказания за то, что преступник был пьян. При этом надо отдельно выяснить: действительно ли человек в момент преступления был подшофе.

— Итоги 2018 года — В среду состоится последнее пленарное заседание Государственной Думы в 2018 году. Уверен, что этот год войдет в историю как время важных изменений российского законодательства.

— Чья власть и чья вера — В Киеве объявили о создании единой православной церкви, которой обещана автокефалия от Константинополя. Не дело политических комментаторов обсуждать сугубо церковные дела. И автор этих строк никогда не взялся бы, если бы весь антураж происходящего не был насквозь политизирован самими его участниками. Весь пафос, кажется, к вопросам веры имеет косвенное отношение. Зато звучит мантра об окончательной независимости, суверенитете, отпоре агрессору и т.д.

— Не время тянуть резервы — Россия увеличила вложения в гособлигации США — Вложения России в государственный долг США (US Treasuries) растут второй месяц подряд, следует из данных американского минфина за октябрь. Это увеличение можно считать довольно незначительным на фоне предыдущей тотальной распродажи облигаций США Банком России. Но в определенном смысле оно может быть иллюстрацией того, что в ближайшее время доллар в резервах вряд ли удастся заменить каким-либо другим активом.

— Переезд с бонусом — Переселенцы из-за рубежа смогут получить гектар на Дальнем Востоке — Госдума предоставила соотечественникам из-за рубежа право безвозмездно получить "дальневосточный гектар". Законопроект, внесенный правительством, принят депутатами в окончательном чтении.

— Право питомца — Госдума приняла во втором чтении поправки об обращении с животными — Дома нельзя будет держать диких зверей, а собачникам при выгуле питомцев предстоит убирать за ними на территориях общего пользования. Контактным зоопаркам в торговых центрах придется закрыться. Таковы некоторые новации резонансного законопроекта об обращении с животными, который был принят во вторник Госдумой во втором чтении.

— Игра на выжидание — Федрезерв США подумает над изменением своей денежно-кредитной политики — Федеральная резервная система (ФРС) США в среду огласит последнее в этом году решение по базовой процентной ставке. Но основная интрига будет заключаться не в ее очень вероятном повышении, а в планах американского регулятора по ставке в 2019 году. Она может вырасти меньше, чем ФРС планировала еще совсем недавно, и это теоретически способно ослабить позиции доллара.

— Паспорт без бюрократии — Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России — Госдума дала президенту РФ право определять, кто может получить гражданство по упрощенной схеме. Новый закон позволит получить российские паспорта людям, проживающим в странах со сложной обстановкой. В первую очередь, это касается беженцев из Украины.

— Ветру с атомом по пути — В Адыгее началась активная фаза строительства крупнейшей в стране ветроэлектростанции — В Адыгее продолжается строительство самого мощного ветропарка в России. В ближайшие месяцы проведут сборку ветровых установок. Первую очередь объекта мощностью 150 МВт планируют запустить уже во втором квартале 2019 года. Как отмечают эксперты, дополнительные мощности сократят энергодефицит Республики Адыгея на 20 процентов, обеспечат более устойчивую работу энергосистемы при пиковых нагрузках.

— Це не Европа — Украину с ее товарами не пускают и не пустят на европейский рынок — Европейский союз не желает исполнять соглашение об ассоциации с Украиной, в особенности в той его части, где речь идет об экономической интеграции и допуске украинских товаров на свой рынок. К такому выводу пришел советник главы МИД Украины Тарас Качка в своей статье на страницах авторитетного украинского издания "Зеркало недели".

— Подвели под крышу — В 2019 году налог на имущество гражданам рассчитают по-новому — Со следующего года в России меняется порядок расчета налога на имущество граждан. Федеральная налоговая служба рассказала, кого касаются эти изменения.

— Вкус инноваций — Робот "заказывает" новые кадры — Как роботы меняют пищевую промышленность? Где взять мехатроников, способных на технологический прорыв? Почему знакомить детей с отраслевой робототехникой нужно еще в школе? Об этом шла речь на совете экспертов "Российской газеты", в котором приняли участие представители минпромторга, Росмолодежи, департамента образования Москвы, Группы "Черкизово", Ассоциации инновационных регионов России, а также ведущих российских компаний в сфере робототехники: RoboCV, KUKA, Hamster Robotics, "Полезные роботы" и Avrora Robotics.

— Второй срок начальника — Юрий Пилипенко вновь избран президентом Федеральной палаты адвокатов — У адвокатского сообщества старый-новый руководитель — Юрий Пилипенко вновь переизбран, теперь уже на второй срок. Так в понедельник проголосовал Совет палаты. Тем самым он продлил полномочия Пилипенко.

— Оператор сверит номера — На техосмотре сверят данные регистрации и автомобиля — Перед тем, как принять машину на техосмотр, оператор обязан будет проверить номера агрегатов с регистрационными документами. Такова суть нового проекта постановления правительства, которое вносит изменения в правила проведения техосмотра.

— Цены укатили — Правительство проверит жалобы компаний на дорогое топливо — Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо. Однако опасаться нового витка роста цен нет причин. Более того, опасения компаний выглядят беспочвенными.

— С глаз долой — Курсы валют уберут с уличных табло — Кредитные организации смогут размещать информацию об обменных курсах валют только внутри помещений своих отделений. Такие требования вводит проект указания, разработанный Банком России.

— Агент на связь не вышел — Военной контрразведке исполняется 100 лет — Отечественная военная контрразведка 19 декабря отмечает свое 100-летие.

— Поделиться зарплатой — Закон разрешил взыскивать долги до 100 тысяч рублей без приставов — на работе должника — Госдума в четыре раза повысила сумму долга, с которой исполнительный лист можно принести прямо на работу должника, минуя приставов.

— Смешали экипажи — Российские и индийские самолеты провели совместные бомбометания — В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений "Авиаиндра-2018". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Юристы в деле — Экс-чиновник и его подельники остаются под арестом — Бабушкинский райсуд Москвы после рассмотрения ходатайства следствия продлил содержание под стражей экс-гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. И если следователь настаивал на содержании бывшего руководителя крупного научно-производственного объединения под стражей, то защита, в свою очередь, настаивала на смягчении меры пресечения.

— Ночные налеты — В Подмосковье осуждена банда грабителей — В Московском областном суде закончился громкий процесс над бандой грабителей. За нападения с оружием на людей и грабежи в Подмосковье по приговору суда надолго отправлены в колонию строгого режима восемь злоумышленников из организованной преступной группы.

— Нам надо расти — Колумнисту "Российской газеты" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева — Яков Миркин хорошо известен читателям "Российской газеты" аналитическими статьями о текущем моменте. Но не одно лишь доскональное знание предмета подкупает в публикациях доктора экономических наук, заведующего отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН. За эмоциональными, выстраданными строчками экономиста — искренняя тревога гражданина за будущее своей страны, неустанные попытки достучаться до высоких кабинетов и до наших сердец.

— Деловой завтрак — Ольга Юрьевна Васильева Министр просвещения РФ — Как будет меняться ЕГЭ? Как снизить нагрузку на учителя? Сможет ли Россия войти в десятку лучших стран по качеству образования? На эти и другие актуальные вопросы на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответит министр просвещения Ольга Васильева. Свои вопросы министру читатели "РГ" смогут задать 21 декабря с 11.00 до 12.30 по московскому времени, позвонив по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по почте zavtrak@rg.ru и факсу: 8-499-257-58-92.

— Скажут назвать яблоню грушей — назовет! — Что думают на Украине о новом митрополите Епифании — Как каноническая Украинская православная церковь воспринимает решения прошедшего в субботу в Киеве "объединительного собора", "РГ" рассказывает глава ее пресс-службы Василий Анисимов.

— Судье пришли угрозы — Мамаева и Кокорина не отпустили из СИЗО — Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которых обвиняют в хулиганстве и побоях.

— Пострадавшим за веру украинцам могут облегчить получение гражданства РФ — Депутаты Госдумы могут подготовить поправки об особом порядке получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев. Кроме того, готовится обращение на эту тему к парламентариям ОБСЕ.

— От Ромула до наших дней — Завершено создание учебного комплекса "История для экономистов" — Интегрированный учебный комплекс "История для экономистов", работа над которым продолжалась в течение пяти лет, удостоен премии "Экономическая книга года". Это объемистый труд в двух томах под общей редакцией академика РАН А.Д. Некипелова и президента ТПП РФ С.Н. Катырина (авторы Н.И. Дедков, Г.А. Бордюгов, Е.И. Щербакова и др.) Издание подготовлено в Московской школе экономики МГУ при поддержке Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть"

— Подельники — Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму подталкивает Украину к новым провокациям — Резолюция Генассамблеи ООН, в основе которой лежит "агитка", представленная Украиной по Крыму, при всей юридической несостоятельности и однобокости может привести к трагедии и иметь военно-политические последствия. Такое мнение высказал председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. Документ, ставящий под сомнение реальность, — добровольное вхождение Крыма в состав России, при всей абсурдности формулировок, по сути своей, оправдывает любые силовые действия Киева, на которые тот может пойти в дальнейшем.

— Ни плывет, ни тонет — Премьер Британии перенесла голосование по брекзиту на январь — Премьер Британии Тереза Мэй наконец-то назвала хотя бы примерную дату голосования в парламенте по соглашению с Евросоюзом. Это произойдет в один из дней между 14 и 21 января следующего года. Недовольные затягиванием процесса лейбористы хотели было поставить перед палатой общин вопрос о доверии правительству, но решили, что сейчас нет смысла тратить на это время. Представитель партии пояснил, что они "изо дня в день будут решать, когда начинать действовать".

— Начнет с себя?— Объявленная Порошенко "охота на ведьм" ударила по его семье — Президент Украины Петр Порошенко объявил чистку спецслужб и правительственных органов от людей, имеющих родственников в России и Крыму. Эта инициатива ударила по Порошенко рикошетом: украинские СМИ напомнили ему, что российские родственники есть не только у руководителей украинской внешней политики и армии, но и в самой президентской семье. Исходя из вскрывшихся фактов и предложенной логики, Порошенко теперь должен подать в отставку, шутят украинцы в соцсетях.

— Перекресток шести дорог — Обнародован проект соглашения между Россией и Беларусью о взаимном признании виз — На интернет-портале правовой информации РФ появился текст проекта Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства.

— Обошлось без стрельбы — Из плена в Колумбии освободили племянницу Габриэля Гарсиа Маркеса — Президент Колумбии Иван Дуке написал на своей странице в Twitter об успешном освобождении представителями местных правоохранительных органов внучатой племянницы знаменитого писателя Габриэля Гарсии Маркеса. 34-летняя Мелисса Мартинес Гарсия, находившаяся в заложницах у неназванной преступной группировки с 23 августа этого года, была освобождена в департаменте Магдалена. Подробности операции пока не разглашаются.

— Обуздали гидру — Си Цзиньпин объявил о победе над коррупцией — Благодаря реформам и политике открытости Китаю удалось одержать победу над коррупцией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины третьего пленума ЦК КПК, на котором были заложены основы нынешней госполитики.

— Внеклассный прием — В школах могут появиться медсестры с высшим образованием — Медсестры получат право оказывать ученикам первичную доврачебную помощь, применять лекарственные препараты и оказывать в экстренных случаях медпомощь. Что еще должен делать медик в школе? Выявлять у учеников "факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе повышенное артериальное давление, избыточную массу тела и ожирение, курение, употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также выявлять несовершеннолетних с девиантными формами поведения".

— "Лечитесь дома!" — В Кисловодске пациентку с инфарктом отказались положить в больницу — Жители курортного города Кисловодска в Ставропольском крае оказались шокированы ситуацией, произошедшей в Кисловодской городской больнице. Женщину, которую привезли на "скорой" в медучреждение, отказались госпитализировать — в итоге спасти ее не удалось.

— Последний звонок — В Перми осудили одного из напавших на детей в школе № 127 — Во вторник в Мотовилихинском суде Перми вынесли приговор одному подростков, напавших 15 января с ножами на четвероклассников школы № 127. Судья определил ему наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Так как подсудимый несовершеннолетний, весь процесс проходил в закрытом режиме.

— Селфи с Rio — Севший на мель под Новороссийском теплоход стал местной достопримечательностью — Необычная достопримечательность появилась на морском берегу близ Новороссийска — севший на мель теплоход Rio. Судно вызвало волну интереса у пользователей соцсетей, которые отправились искать место вынужденной "стоянки", чтобы пофотографировать и выложить снимки в своих интернет-аккаунтах.

— Два дня на бегу — Марафонец из Москвы пробежал 190 километров по крымской трассе "Таврида" — Супермарафонец Алексей Рудевич завершил двухдневный пробег по трассе "Таврида". 190-километровый участок строящейся федеральной автодороги 33-летний спортсмен преодолел в одиночку в общей сложности за 27 часов, делая лишь недолгие перерывы каждые 25 километров и питаясь на ходу.

— Поднимем бокалы — Роскачество составляет уникальный винный гид — Импортное вино — далеко не всегда лучше отечественного, утверждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. И выводы его обоснованы. Организация начала масштабное исследование отечественного вина.

— Еда за спиной — К сервисам доставки примкнули еще семь тысяч кафе и ресторанов — В 2018 году рынок доставки еды вырос на 20 процентов, в 2019-м тенденция продолжится, прогнозирует Яндекс.Еда. Драйвером станет подключение крупных ресторанных сетей, а также экспансия в регионы.

— Совсем не мелочь — Банк России открыл еще пять монетных площадок — Банк России признал успешным эксперимент с созданием монетной площадки для банков, открыл такие информационные сервисы еще и в Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани, а позже планирует создать такие площадки в других городах.

— От К-3 и "Щуки" до "Ясеня" и Хаски — В эти дни на испытаниях в Белом море находятся сразу две атомные подлодки — многоцелевая "Казань" и построенный там же, на Севмаше, стратегический ракетоносец "Князь Владимир". Корабли разные, принадлежат уже четвертому поколению, но родословную ведут от первой советской АПЛ, что принята в состав ВМФ шестьдесят лет назад. Как изменились за это время технологии проектирования и строительства атомных субмарин? О чем свидетельствует наш и зарубежный опыт?

— Перевернуть пирамиду — Президент РАН: как повысить наши шансы на Нобеля — Почему Россия по числу Нобелей отстает от ведущих стран мира, уступая, например, даже маленькой Швейцарии? Замалчиваются ли достижения отечественных ученых? Почему без привлечения в науку российского бизнеса мы не сможем успешно конкурировать в борьбе за престижную научную премию? Об этом корреспондент "РГ" беседует с президентом РАН Александром Сергеевым, который побывал в Стокгольме на вручении Нобелевских премий и поделился своими впечатлениями.

— Альцгеймер с правом передачи — Ученые приблизились к разгадке опасной болезни — Причины болезни Альцгеймера пока остаются непонятны, хотя ученые упорно бьются над разгадкой. Считается, что болезнь вызвана накоплением в нейронах белка бета-амилоида. Сбой в его переработке приводят к появлению бляшек и уничтожению нервных клеток. Есть и другие гипотезы, но все они не подтверждены опытами.

— Задохнемся в выбросах — Климат опять ставит рекорды — На только что завершившейся в Польше конференции ООН по климату утверждены правила, как страны будут отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов и мониторингу ситуации. Однако о главном вопросе договориться не удалось. Хотя уже понятно, что взятые на себя странами на Парижской конференции ООН по климату 2015 года обязательства по сокращению выбросов не смогут удержать повышение температуры к концу века в пределах 2 градусов С. Она поднимется более чем на 3 градуса, что грозит землянам катастрофическими последствиями.

— И ведь живут же — Открыты новые борцы с глобальным потеплением — Бактерии, которые могут помочь в борьбе с глобальным потеплением и морскими загрязнениями, обнаружены американскими учеными на глубине около 2000 метров Калифорнийского залива. Многие из них ранее не были известны. Они настолько генетически отличаются от уже изученных видов, что заняли новые ветви в древе жизни микробов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Какие наши цены — ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году — Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в 2019 году, следует из доклада Центробанка "О денежно-кредитной политике". По прогнозам регулятора, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января. При этом инфляция ускорится с 4 до 5–5,5% еще и на фоне роста НДС. И если этот налог влияет не на все группы товаров — для продовольствия ставка останется льготной, то удорожание бензина влечет расходы на транспортировку, а их несут практически все производители, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. Из-за этого в следующем году подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

— "Необходимо знать, кто такие подростки" Министр просвещения Ольга Васильева — о психологии современных школьников и роботах на уроках труда – В ближайшие годы прием единого госэкзамена могут доверить компьютеру, в сельских школах планируется ввести онлайн-уроки, а на занятиях по труду — изучать робототехнику и виртуальную реальность. Об этом в интервью "Известиям" рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Также она сообщила, что школьные психологи в недалеком будущем могут начать сопровождать учеников в интернете.

— Готовы к миру и войне — Президент обозначил приоритеты нацбезопасности — Россия и дальше будет продолжать курс на развитие армии и флота, а также сохранять высокие темпы военного строительства. Вместе с тем наша страна всегда открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил президент Владимир Путин. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность заявлениями руководства США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства еще раз подчеркнул, что в этом случае Москва будет вынуждена принять дополнительные меры по укреплению безопасности.

— Вызывают отражение — Крым готов нейтрализовать любую угрозу с Украины — Крым способен жестко пресечь украинскую провокацию на Перекопском перешейке. Об этом "Известиям" заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, безопасность полуострова обеспечивает мощная группировка сил и средств, которая в состоянии устранить любую угрозу. Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах сообщил "Известиям", что Киев планирует действовать 24– 25 декабря на границе с Крымом именно на суше, поскольку на Украине считают эскалацию на море более рискованным делом. В Верховной раде пояснили, что власти страны задумались о провокации, чтобы получить повод продлить военное положение.

— Давострили лыжи — РФПИ, "Алроса" и московские чиновники собираются на Всемирный экономический — Российский бизнес, московские чиновники и инвесторы планируют поехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос в январе 2019 года, выяснили "Известия". Так, в нем могут принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, глава "Алросы" Сергей Иванов, а также представители департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Последние планируют на ВЭФ презентовать экономический потенциал российской столицы. Оргкомитет форума все-таки разрешил нашим бизнесменам приехать, однако эксперты не исключают, что новые провокации в отношении российской делегации могут разразиться в ходе ВЭФ.

— "Я неделю не слышал голос дочери" — Отец арестованной россиянки Марии Бутиной — о давлении на дочь в американской тюрьме и вероятности ее возвращения в Россию — Российская студентка Мария Бутина, которая 13 декабря частично признала в американском суде вину, почти неделю не выходит на связь со своей семьей. Об этом "Известиям" сообщил ее отец Валерий Бутин. В интервью он рассказал, почему власти США задержали его дочь и зачем она пошла на сделку со следствием, согласившись с пунктом обвинения, касавшимся нарушения закона об иностранных агентах. Кроме того, Валерий Бутин оценил вероятность увеличения тюремного срока для Марии и ее возвращения в Россию.

— Последний звонок — Минстрой готов усилить контроль за аварийными школами — Безопасность школ и детских садов планируется усилить. Предложение экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) ввести госконтроль за техническим состоянием образовательных учреждений поддержало Министерство строительства и ЖКХ. Об этом "Известиям" сообщили в общественной организации, информацию подтвердили в Минстрое. По данным активистов, сегодня многие действующие школы нужно срочно ремонтировать: изношены коммуникации, протекает крыша, на стенах грибок. Среди предложений — ввести регулярные контрольные осмотры зданий и наделить госорганы правом запрещать эксплуатацию аварийных объектов. По словам специалистов, школы и детские сады нужно постоянно приводить в порядок, но вопрос на уровне муниципалитетов упирается в деньги.

— Парта на склоне — Минтруд готовится организовать переподготовку для предпенсионеров — В России насчитывается 4,2 млн граждан предпенсионного возраста, у которых есть работа. Такие данные представлены в письме Пенсионного фонда России в Роструд, с которым ознакомились "Известия" (подлинность документа подтвердили в пресс-службе ПФР). В документе указано: данная информация потребуется для организации профобучения тех, кому осталось пять лет до пенсии. Большинство из этих граждан смогут стать участниками соответствующей программы. К ним прибавятся желающие из 3 млн человек, которые пока не могут найти работу, оценили в экспертном совете при правительстве.

— Увидели знаки — Сайты по продаже красивых автономеров уходят в тень — Рынок красивых автомобильных номеров, который оценивают в десятки миллиардов рублей, закрепляется в серой зоне. Роскомнадзор (РКН) за 2017– 2018 годы внес в реестр запрещенной информации около 160 сайтов или отдельных страниц, содержащих информацию о продаже госзнаков или "защите" номеров от камер, сообщили "Известиям" в службе. Но некоторые такие ресурсы, исполняя предписания РКН, теперь продают красивые автономера через форумы, а на сайтах официально публикуют только фотогалереи.

— Нелегальные автобусы заедут на онлайн-карту — Пассажиры смогут сообщать о нарушающих закон перевозчиках — Общероссийское объединение пассажиров выявило 236 сайтов для бронирования нелегальных автобусов, отправляющихся из Москвы. Реальные масштабы этой проблемы по всей стране никому не известны, отмечают общественники. При этом, по данным ГИБДД, в авариях с участием автобусов за 9 месяцев этого года погибли свыше 600 человек и пострадали более 13 тыс. После крупных ДТП в Чувашии, Воронежской и Тверской областях с большим количеством жертв власти ищут способы повышения безопасности пассажирских перевозок. Смогут ли лицензирование и создание цифровых систем мониторинга снизить количество аварий с автобусами и когда пассажиры будут сами сообщать о перевозчиках-нелегалах, "Известиям" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

— Море под Тверью — Рядом с Подмосковьем появится новый курорт — Тверскую область ежегодно посещают 1,5 млн туристов, большая часть которых — 80% — из Москвы и Подмосковья. 6% турпотока составляют путешественники из-за границы, и число иностранцев растет. Для повышения привлекательности региона как места для отдыха и развлечений близ границы с Подмосковьем в ближайшие пять лет создадут новый туристический объект — кластер "Волжское море". Это будет всесезонный рекреационный комплекс с аквапарком и гостиницами, а также отправная точка для дальнейших путешествий по воде, железной дороге и на автомобиле.

— Трехлетка стабильности: уровень безработицы не будет меняться три года — Минтруд рассказал правительству, каким видит будущее рынка труда до 2021 года — По итогам этого года число безработных составит 3,6 млн человек и сохранится на этом уровне до 2021-го, считают в Минтруда. Об этом сказано в письме ведомства в российскую трехстороннюю комиссию от 14 декабря за подписью главы департамента занятости населения Михаила Кирсанова (есть в распоряжении у "Известий"). Повышение пенсионного возраста на рынок труда значительно не повлияет и не вызовет напряжения, уверены чиновники. Эксперты, напротив, видят риски роста безработицы.

— Подпишут по-братски: Евпатория породнится с Бриенн-ле–Шато — Крымский курорт сегодня установит побратимские связи с французской коммуной — Туристический город Евпатория 19 декабря подпишет меморандум о побратимстве с французской коммуной Бриенн-ле-Шато, которая расположена на берегу реки Об. Документ позволит крымским и французским городам развивать сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. Об этом "Известиям" сообщил глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Информацию подтвердил мэр коммуны Бриенн-ле-Шато Николя Дьюик.

РБК daily

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— Фундаментальные сомнения Минстроя — Владимир Якушев предупредил о невозможности выполнения майского указа по жилью — Глава Минстроя поставил под сомнение возможность достичь показателя ввода жилья в 120 млн кв. м в год, заложенного в майском указе президента. Эта цифра с самого начала была призрачной, соглашаются участники рынка.

— Ненависть пошла на убыль — Как в 2018 году в России боролись с экстремизмом — Госдума 19 декабря рассмотрит в третьем чтении президентский законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм. В 2018 году количество дел об экстремизме впервые за много лет сократилось, подсчитал РБК.

— Перезарядка вместо перезагрузки — Оборонный бюджет России в 2018 году вырос на 1,4% в реальном выражении, до $51,6 млрд, оценили эксперты Jane`s. Все геополитические конкуренты России — НАТО, Китай, Саудовская Аравия — наращивали военные расходы быстрее.

— Юрий Чайка усилился специалистом по террористическим делам — Игорь Ткачев станет заместителем генпрокурора — Прокурор Курганской области Игорь Ткачев в ближайшее время будет назначен заместителем генерального прокурора России. В 2004–2005 годах он возглавлял группу по расследованию теракта в Беслане.

— Россию ожидают годы евроскептицизма — Эксперты РСМД представили доклад о среднесрочной политике ЕС — В 2019 году в отношениях между Евросоюзом и Москвой не будет прогресса, прогнозируют эксперты Российского совета по международным делам. По их мнению, развитию мешают внутренние проблемы Cоюза и его зависимость от политики США.

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— Малый бизнес ждет минимума — Аналитики Альфа-банка оценили настроения частных предпринимателей — Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился до самой низкой отметки за все время опросов, сообщил Альфабанк в полугодовом исследовании. Предприниматели боятся снижения покупательной способности, говорят эксперты.

— В "Дом-2" проведут RuTube — Зачем Александр Карманов покупает долю в видеоплатформе "Руформ" — Владелец "Муз ТВ" Иван Таврин нашел покупателя на "Руформ" — совместный проект с "Газпром-Медиа", управляющий, в частности, сервисом RuTube. Этим бизнесом заинтересовался производитель шоу "Дом-2".

— Мировое решение для бесконтактной оплаты — НСПК разработала собственное мобильное приложение для платежей — Система "Мир" после неудачных попыток подключиться к сервисам Google Pay и Apple Pay разработала приложение бесконтактной оплаты. Оно будет доступно только на ОС Android — платформа для iPhone не дает доступ к своим технологиям.

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