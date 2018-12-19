ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке США, его активы, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заблокированы, говорится в документах министерства финансов США, опубликованных на сайте ведомства.

"Олег Дерипаска продолжит находиться под санкциями. Все активы Олега Дерипаски, его интерес к собственности, включая предприятия, в которых у него в собственности более 50%, будут продолжать быть заблокированы", — говорится в письме, которое Минфин США направил конгрессу США.