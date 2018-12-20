ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласился выделить транш в размере 7,6 миллиарда долларов в рамках кредитной линии на 56,3 миллиарда долларов.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил сегодня рассмотрение второго обзора экономических показателей Аргентины в соответствии с трехлетним соглашением о резервном кредите (SBA), которое было одобрено 20 июня 2018 года", — сообщается в заявлении фонда.

"Завершение обзора позволяет властям привлечь сумму, эквивалентную 5,5 миллиарда SDR (приблизительно 7,6 миллиарда долларов США)", — добавляется там же.

После обсуждения Исполнительного совета плана экономического развития Аргентины первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона заявил по итогам заседания, что директора отметили некоторую стабилизацию в экономике Аргентины.

В частности, "песо стабилизировался, инфляция, хотя все еще и высока, но начала замедляться". Тем не менее, "аргентинская экономика все еще уязвима" и действительно реальные позитивные результаты экономика страны, как ожидается, начнет демонстрировать во втором квартале 2019 года.

В конце октября МВФ одобрил увеличение размера программы финансирования Аргентины до 56,3 миллиарда долларов с одобренных ранее 50 миллиардов.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяло стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половину из этой суммы планировалось использовать для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.