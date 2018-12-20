(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Русский алюминимум — Управление ключевыми активами Олега Дерипаски переходит в США и Великобританию — Олегу Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров "Русала" и En+ гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

— Вас тут и не звали — Как пересекают границу с Украиной и живут возле нее россияне — Украинские власти могут продлить на неопределенный срок запрет на въезд в страну мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом 19 декабря объявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБ) Украины Александр Турчинов. Введенное президентом страны Петром Порошенко на месяц с 28 ноября военное положение уже создало настоящие сложности при пересечении границы: согласно украинской статистике, в страну не пустили больше тысячи россиян.

— "Судостроительный бизнес очень тяжелый и опасный" — Глава ОСК Алексей Рахманов о плывущих сроках и плавучих доках — Российское судостроение, давно считающееся проблемной отраслью, закончило год чередой аварий — после затопления на верфи "Роснефти" уникального плавдока ПД-50 произошел пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". При этом в отрасли продолжают говорить о необходимости строительства новых судов, особенно на фоне устаревания флота и большой госпрограммы по развитию Арктики. Когда и где теперь будут ремонтировать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", почему сдвигаются сроки строительства атомных ледоколов и будет ли Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходить из проекта суперверфи "Звезда", "Ъ" рассказал президент ОСК Алексей Рахманов.

— Перед входящим все равны — Отмена роуминга в РФ распространится на Крым — Госдума приняла законопроект об отмене национального роуминга, который с июня 2019 года должен сделать бесплатными входящие звонки в Крыму. Государство при этом получит право регулировать тарифы между операторами, которыми "большая четверка" объясняла высокие цены на связь на полуострове. Между тем опыт отмены внутрисетевого роуминга показал, что операторы, формально выполняя требования, просто меняют тарификацию и, по оценкам экспертов, в результате могут зарабатывать на поездках граждан даже больше.

— Инвестпроекты в поисках аббревиатуры — Крупный бизнес ждет от правительства условий господдержки — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), участвующий в отборе крупных инфраструктурных проектов в рамках так называемого списка Белоусова, ждет от правительства информации о будущих мерах господдержки этих инициатив. В союзе считают, что частные инвесторы, от которых правительство ждет вложений в проекты на сумму 3 трлн руб., должны получить набор преференций и гарантии компенсации затрат в случае ухудшения условий деятельности. Пока инвестиционные заявки, по оценке РСПП, могут быть поданы примерно по 20 проработанным проектам, один из которых высокоскоростная магистраль Москва—Казань.

— Белый дом изучит природу соцфондов — В правительстве могут начать их реформу с уточнения статуса организаций — В правительстве готовы к обсуждению перспектив развития ПФР, ФОМС и ФСС — для этого вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду продумать изменения их организационно-правового статуса. Он определит, войдут ли в число управляющих фондов профсоюзы и объединения работодателей, и уточнит статус страховых взносов в их бюджете. Впоследствии, по данным "Ъ", решение о новом статусе фондов может определить их перспективы в качестве отдельной структуры.

— ФРС добавила до процента — Но снизила ожидания по росту ставки на следующий год — ФРС США в среду ожидаемо подняла ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта — до диапазона 2,25–2,5% годовых. Американский регулятор оптимистично оценил состояние экономики в стране, несмотря на замедление роста инфляции, однако указал на риски, связанные с состоянием глобальной экономики. О смягчении позиции участников комитета по открытым рынкам свидетельствует и то, что большинство из них теперь ждут лишь двух, а не трех повышений ставки в 2019 году — после четырех раундов роста в 2018-м.

— Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий — Мониторинг ЖКХ — Рост цен за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в этом году стал более умеренным, отмечается в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС. В январе—ноябре 2018 года рост составил 4% в годовом выражении (5,1% в том же периоде 2017 года). Лидируют по росту тарифов ранее хронически недоинвестированные отрасли — водоотведение (5,7%) и холодное водоснабжение (5%). Медленнее всего растут цены на жилищные услуги (3,1%) и газоснабжение (3%).

— Депутаты доработали до половины седьмого — Чем займется Госдума нынешнего созыва в последние два с половиной года работы — Депутаты Госдумы подвели итоги пятой сессии — до конца работы седьмого созыва осталась ровно половина срока. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, палата сосредоточится на качестве законов и работе с регионами. Думская оппозиция ожидает, что парламент продолжит одобрять отдельные социальные инициативы "при реализации в целом абсолютно антисоциальной политики и отсутствии дискуссии по ключевым вопросам".

— Губернаторы получат новые оценки — Президент изменил перечень критериев эффективности глав регионов — В среду президент Владимир Путин утвердил новый перечень критериев оценки деятельности губернаторов, снизив число показателей с 24 до 15. Население больше не будет оценивать эффективность деятельности "органов государственной власти РФ", теперь Кремль интересует "уровень доверия к президенту и высшим должностным лицам субъектов РФ". Критерий "уровня безработицы" сменился на показатели "числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе". Эксперты говорят, что "эти индикаторы невозможно измерить, да и методик для этого нет", а "реальное измерение доверия населения — нормальные выборы".

— Россия убирает препятствия перед убежищем — Отменены нормы, серьезно затруднявшие получение статуса политбеженца — Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий действовавшие с 1997 года препятствия к получению политического убежища в России. Последний раз решения о предоставлении политического убежища принимались в России в 1992 году. Эксперты полагают, что отмена барьеров позволит активно предоставлять политическое убежище противникам Майдана с Украины и другим опальным политикам.

— Компьютерная программа сдала дипломата — Бывшего первого секретаря посольства России в США обвинили в незаконной выдаче паспортов — Как стало известно "Ъ", адвокаты бывшего первого секретаря посольства России в США Олега Диванова потребовали от Следственного комитете России (СКР) и Генпрокуратуры прекратить его уголовное преследование. По версии следствия и надзора, уже направивших материалы дела в суд, дипломат незаконно выдавал российские паспорта американским гражданам с русскими корнями. Для этого он якобы подделывал документы российского МВД о том, что ранее эмигранты проживали в Новосибирской области, не лишались гражданства, а потому имеют право получить новый паспорт. Сам господин Диванов вину отрицает, считая, что его оговорили, приписывая чужие деяния.

— Дагестанских чиновников обвинили поэпизодно — Закончено дело о растрате в правительстве республики — Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и трех его предполагаемых сообщников. Вчера его фигурантам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. При этом в отдельное производство была выделена часть эпизодов. Не исключено, что некоторых фигурантов будут судить по несколько раз.

— Управленец пристроился к 800 млн — Арестован бывший руководитель ФГУП "РСУ МВД России" — Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший руководитель ФГУП "РСУ МВД России" Алексей Смык, от злоупотреблений полномочиями которого, по версии следствия, полицейское ведомство потеряло более 830 млн руб., в том числе при строительстве объектов своего госпиталя. Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр. Интересно, что еще несколько лет назад господин Смык выступал свидетелем со стороны обвинения по делу экс-начальника УМВД Ивановской области генерала Александра Никитина, приговоренного за превышение должностных полномочий, допущенных в ходе строительства здания управления.

— ГИБДД правит правила — Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно — Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены. Обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать "теорию" раз в десять лет.

— Из двух ракет Турции предложили выбрать меньшие — После покупки Анкарой С-400 Вашингтон решился поставить ей комплексы Patriot — Администрация президента США Дональда Трампа одобрила контракт с Турцией, предусматривающий продажу Анкаре зенитных ракетных комплексов Patriot на $3,5 млрд. Решение дать зеленый свет одной из крупнейших оборонных сделок со страной, против которой этим летом США ввели санкции, должно стать решающим шагом к нормализации отношений двух союзников. Размораживание сотрудничества в области ВТС, приостановленного после отказа США передать Турции истребители F-35, создает новую интригу вокруг контракта на поставку Анкаре российских систем С-400.

— Кому это выходно — Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии — США начинают вывод своих войск из Сирии. По словам президента Дональда Трампа, их задача выполнена — террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) (запрещена в РФ — прим. ред.) повержена. Впрочем, заявление главы Белого дома свидетельствует не столько об окончательной победе над ИГ, которая до сих пор так и не произошла, сколько о желании подвести черту под оказавшейся не очень успешной стратегией нынешней американской администрации в Сирии. Теперь самым сложным для Белого дома будет доказать, что по итогам своего участия в сирийской кампании бенифициаром оказались США, а не Россия.

— Хакеры подключились к дипломатическим каналам — Опубликованы телеграммы европейских чиновников о России, США и Китае — Брюссель в среду подтвердил факт масштабных кибератак, о которых вечером 18 декабря рассказала газета The New York Times (NYT). Неизвестные хакеры завладели более чем 1 тыс. телеграмм, которые пересылались по дипломатическим каналам ЕС. В сообщениях дипломаты беспокоятся о непредсказуемости администрации президента США Дональда Трампа, а также называют его хельсинкскую встречу с Владимиром Путиным успешной как минимум для российского лидера. В компании Area 1, которая первой обнаружила документы, уверены, что за взломом стоит Народно-освободительная армия Китая.

— Железным дорогам не увернуться от штрафов — Грузоотправители против снижения ответственности ОАО РЖД — Конфликт между грузоотправителями и железными дорогами вокруг сроков доставки грузов обостряется. ОАО РЖД удалось добиться продвижения законопроекта о снижении штрафов за опоздания, но против выступили металлурги. По их мнению, монополия и так может избежать выплат, а сроки доставки ухудшаются. В ОАО РЖД уверяют, что скорость доставки, напротив, растет, а в международной практике штрафы ниже. Эксперты считают, что пока обстановка на сети не улучшится, клиенты будут блокировать любые инициативы по снижению ответственности ОАО РЖД и монополии нужно договариваться с ними на долгосрочной основе, фиксируя свои обязательства.

— Президенту напомнили о керосине — Авиакомпании не хотят ждать компенсаций до весны — Как выяснил "Ъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила президента Владимира Путина ускорить предоставление господдержки авиаторам в связи с подорожанием топлива. Правительство обещало решить вопрос к марту 2019 года, но в АЭВТ считают, что промедление приведет к росту цен на авиабилеты и сокращению числа перевозчиков. Однако в ФАС продолжают настаивать на адекватности роста цен на топливо, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака считают введение "сплошного регулирования цен" на топливо неприемлемым.

— Банки вызвонили абонентов — Рынок виртуальных операторов продолжил расти — Российским виртуальным мобильным операторам (MVNO) удается наращивать число пользователей, пока абонентская база всего сотового рынка стагнирует, следует из отчета "ТМТ Консалтинга". Лидерами рынка остались аффилированные с федеральными мобильными операторами Yota, "Ростелеком" и МГТС, тогда как проекты Тинькофф-банка и Сбербанка пока смогли получить лишь 3% абонентов MVNO. Тем не менее именно у банковских проектов наибольший потенциал, считают аналитики.

— С новым взломом — В будущем году хакеры будут активно осваивать новые сферы — В будущем году хакеры будут влиять на курсы валют, зараженные злоумышленниками "умные вещи" будут массово атаковать своих хозяев, программисты от киберпреступности будут эффективнее взламывать биометрию. Об этих трендах будущего года в сфере информбезопасности рассказали эксперты, подводя итоги уходящего 2018 года.

— К Севморпути пристроят спасателей — Для обслуживания маршрута требуются суда на 65 млрд рублей — Росморречфлот хочет построить 27 гидрографических и аварийно-спасательных судов для обеспечения безопасности мореплавания на Севморпути. Объем требуемых на это средств в агентстве не называют, но флот необходим в работе к 2024 году, когда объем перевозимых грузов должен вырасти по указу президента до 80 млн тонн. Пока в федеральной адресной программе на 2019–2021 годы запланировано лишь восемь таких судов на 4,7 млрд руб. По данным "Ъ", окончательная сумма может быть почти в 15 раз больше — около 65 млрд руб.

— "Арктик СПГ" подобрали турбину — Контракт на €500 млн заключен с GE — НОВАТЭК начал заключение контрактов на ключевые работы и оборудование для своего второго проекта по сжижению газа "Арктик СПГ". Несмотря на угрозу санкций, контракт на поставку газовых турбин стоимостью около €500 млн получила итальянская Nuovo Pignone, принадлежащая американской General Electric. Контракт в €2,2 млрд на строительство гравитационных оснований для платформ, на которых будут размещены линии сжижения, достался Saipem в консорциуме в турецкой Renaissance.

— Первичное наложилось на вторичное — ЦБ предложил пенсионным фондам сырое IPO — Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) регулятор хочет разрешить участвовать в первичном предложении акций на бирже. Фонды полагают, что государство готовится к какому-то крупному размещению, однако к предложенной редакции положения ЦБ у участников пенсионного рынка остается много вопросов. Тем более что в новой версии фондам ограничивают возможность покупать акции при вторичном размещении на торговых площадках, говорят эксперты.

— Ставка на инфляцию — Минфин разместил долговые бумаги с премией — Минфин продолжает выдерживать жесткую позицию в отношении покупателей суверенного долга. На минувших аукционах он разместил менее 15% предлагавшегося объема. Причем один выпуск Минфин предпочел вообще не размещать из-за "отсутствия заявок по приемлемым уровням цен". Участники рынка ожидают, что по мере ускорения инфляции акцент министерства будет и дальше смещаться в сторону инфляционных бумаг, которые оказались наиболее интересными для инвесторов.

— Индийцев приучают к русской водке — Рост местного рынка привлек российских производителей — Отечественные производители водки проявляют все больше интереса к рынку крепкого алкоголя Индии — второму по величине в мире после Китая. Холдинг Roust Рустама Тарико начинает там продажи своей водки "Русский стандарт", ранее с брендами "Беленькая" и Beluga в страну вышла Beluga Group. Хотя на водку в Индии сегодня приходится всего 2,4% продаж от всех крепких напитков, эксперты ждут, что за пять лет они вырастут почти на 25%.

— "Ростелеком" переложил телеграф — Продажа здания в центре Москвы оказалась технической — После того как попытка "Ростелекома" продать новое здание Центрального телеграфа на аукционе за 2 млрд руб. не увенчалась успехом, госкомпания приняла решение о его передаче на баланс подконтрольной структуре — ООО "Телеком-5". Но техническая сделка не исключает дальнейшей продажи объекта: основным претендентом на него остается Capital Group Павле Те.

— Clever распустится по франшизе — Издательство запускает сеть партнерских магазинов — Специализирующееся на детских книгах издательство Clever планирует к 2022 году открыть 50 магазинов под своим брендом. Половину из них компания рассчитывает развивать через франчайзи, в том числе за рубежом. Проект может быть перспективным, хотя примеров исключительно детской книжной розницы немного, говорят участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Государство может заплатить оператору "Платона" более 121 млрд рублей — РТИТС предлагает организовать систему весогабаритного контроля — Сборы с большегрузных автомобилей – система "Платон" – появились, чтобы поддерживать в хорошем состоянии федеральные трассы: грузовики наносят покрытию ущерб. Администрирует эту систему "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС).

— Думский экватор: чем занимались депутаты в середине своего срока — Пополнение бюджета, регулирование интернета и другие темы осенней сессии — Госдума в среду завершила осеннюю сессию, отработав 2,5 года из отведенных ей пяти лет. В год триумфальных для Кремля президентских выборов депутатам пришлось принимать законы, позволяющие государству пополнять бюджет за счет населения, а во внутренней политике наметилась новая волна закручивания гаек.

— Парламентская оппозиция пожаловалась в Конституционный суд на особенности капремонта — Закон фактически лишил возможности ремонта за госсчет миллионы жильцов — Депутаты трех парламентских фракций, за исключением "Единой России", обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности ст. 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности организации капремонта многоквартирных домов за счет государства. Об этом сообщила в среду пресс-служба фракции "Справедливая Россия", инициировавшей обращение

— Президент США готов объявить о выводе американских войск из Сирии — Но на практике может получиться, как у России, – какая-то их часть останется — Президент США Дональд Трамп в среду подтвердил появившиеся в тот же день в американских СМИ сообщения о планах вывода войск из Сирии. "Мы победили ИГИЛ (запрещено в России. – "Ведомости") в Сирии, для меня [эта задача] была единственной причиной быть там во время президентства Трампа", – написал он в своем Twitter. Вслед за этим пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально объявила о том, что операция против ИГИЛ в Сирии вступает в новый этап, но не уточнила, идет ли речь о полном выводе войск.

— Доходы населения рискуют оказаться в минусе пятый год подряд — Эксперты не видят предпосылок для их заметного роста и в 2019–2020 годах — В ноябре реальные доходы россиян упали на 2,9% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат. Статистическая служба пересмотрела данные о росте доходов в 2017 г., поэтому в годовом сравнении данные этого года тоже изменились – по новой оценке Росстата, в августе и сентябре реальные доходы упали на 1,6 и 3,2% соответственно, а в октябре незначительно выросли – на 0,3%.

— Швейцария готовится создать механизм для торговли с Ираном — Ее инициатива не будет нарушать санкции США — Швейцария близка к запуску платежного канала, который позволит компаниям продавать еду, медикаменты и медицинское оборудование Ирану. Его создание еще обсуждается с США, которые ввели санкции против Тегерана.

— Предправления Промсвязьбанка: "Я не считаю, что банк окажется в изоляции" — Петр Фрадков рассказывает, как Промсвязьбанк готовится к вероятным санкциям, работе с гособоронзаказом и новым судам с должниками — С прежним председателем правления, экс-совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым мы встречались несколько раз – и всегда в его небольшом кабинете на Славянской площади, последний раз – чуть больше года назад. За это время много что изменилось. Из крупного частного банка Промсвязьбанк превратился в не менее крупный государственный, дважды сменив собственников и переориентировавшись на работу с предприятиями военно-промышленного сектора и государственным оборонным заказом.

— Промсвязьбанк приготовился к отключению от международных платежных систем — Он снизил до минимума обеспечительные депозиты в Visa и Mastercard и форсирует развитие "Мира" — Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказал его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.

— Российские власти собираются осложнить поставки Boeing и Airbus в Россию — Таким образом они хотят защитить от конкуренции отечественный МС-21 — Президент России Владимир Путин поручил правительству определиться, стоит ли продлевать после 2019 г. льготный режим временного ввоза среднемагистральных реактивных судов. Поручение со сроком исполнения 15 апреля опубликовано на сайте Кремля.

— ЦБ хочет допустить пенсионные фонды к IPO — Но только к очень крупным – от 50 млрд рублей — Центробанк решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении. Об этом говорится в опубликованном в среду для обсуждения проекте указания регулятора.

— "Новатэк" подписал первый крупный контракт на строительство второго СПГ-завода — Сумма сделки с итальянской Saipem и турецкой Renaissance – $2,2 млрд — 19 декабря "Новатэк" заключил контракт на проектирование и строительство гравитационных платформ для проекта "Арктик СПГ – 2". Подрядчиком выступит совместное предприятие Saipem и Renaissance, стоимость сделки составит $2,2 млрд, сообщила итальянская компания.

— Дилер Aurus начал принимать авансы на автомобиль — Попасть в число первых покупателей можно, заплатив 1,5 млн рублей — "Авилон" (дилер люксовых автомобильных брендов) в начале декабря 2018 г. начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Об этом рассказал "Ведомостям" представитель автоторговой компании. По его словам, размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

— Производитель КВН снимет сериалы и шоу для "Первого канала", НМГ и СТС — Александр Масляков договорился о стратегическом партнерстве с тремя телехолдингами — АМиК Александра Маслякова, организатор КВН и производитель телеверсии этих игр, начинает снимать другие развлекательные программы и сериалы. Соответствующее соглашение компания подписала с "Первым каналом", "Национальной медиа группой" (НМГ, управляет "Пятым каналом" и РЕН ТВ) и "СТС медиа". Партнеры хотят эксклюзивно использовать творческий потенциал игроков КВН для создания шоу и сериалов. Они уже предварительно договорились о запуске пяти проектов – двух юмористических шоу для "Первого канала" и трех программ для канала СТС.

— Госдума отменила внутрироссийский роуминг — Ранее его запретила Федеральная антимонопольная служба — Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в закон "О связи", отменяющие национальный роуминг. Согласно документу с 1 июня 2019 г. операторы должны оказывать абонентам услуги по одинаковым тарифам – независимо от того, в каком регионе России они находятся.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Экзамен — прямо на улице — ГАИ приберет автошколы к рукам — Буквально завтра-послезавтра проект постановления правительства, который вносит серьезные изменения в правила приема экзаменов на водительское удостоверение в ГИБДД, будет направлен в Минэкономразвития на получение необходимых заключений.

— Упала без спроса — Нефть заканчивает год рекордным за четыре года падением — Стоимость барреля нефти Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals, 18 декабря обвалилась на 3,35 доллара — ниже 56. Это произошло впервые с осени прошлого года. 19 декабря котировки восстановились до 57 долларов. Тем не менее четвертый квартал 2018 года обещает стать одним из наиболее неудачных для нефтяных котировок: всего за этот период нефть потеряла треть стоимости, или 29 долларов. Хуже было только в конце 2014-го.

— История болезни онлайн — Вся информация о здоровье пациентов перейдет в электронный вид — К 2024 году истории болезни пациентов станут электронными. И каждый человек, зайдя на портал госуслуг в раздел "Мое здоровье", сможет, не выходя из дома или рабочего кабинета, просмотреть свою историю болезни.

— Запрещены ставки на детские соревнования — Закон запретил букмекерам принимать ставки на детско-юношеские соревнования. Цель новых норм — защитить юных спортсменов от грязных финансовых игр: продажных судей, договорных матчей и т.п.

— Сайты "колумбайн-групп" будут блокировать — Любая информация, вовлекающая детей в опасные незаконные занятия, будет незамедлительно блокироваться в интернете. Сайты "колумбайн-сообществ", зацеперов, любителей опасных запрещенных игр и прочие окажутся в черных списках.

— Тверская, пешеходная — Петр Бирюков: Москва к встрече гостей готова — Похорошевшая Москва заставляет горожан уже считать дни, оставшиеся до Нового года. Так хочется погулять по историческому центру, рассмотреть в деталях, какой она встречает праздник. Что же нового увидят москвичи и гости столицы на улицах, которые закроют для машин и целиком отдадут пешеходам? С этого вопроса начался разговор на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Павловичем Бирюковым.

— Стройке быть — Банкротство страховщика не остановит работы — Страхование деятельности застройщиков заменено на отчисления в компенсационный фонд. Изменение потребовалось после банкротства крупного страховщика, чтобы девелоперы не прекратили деятельность.

— Сцены из "Современника" — Владимир Путин поздравил Галину Волчек с 85-летием — Президент приехал в театр "Современник", чтобы лично поздравить с юбилеем художественного руководителя театра Галину Волчек, которой исполнилось 85 лет.

— Приходите сегодня — После двухлетней реконструкции театр "Современник" вернулся домой — Побывал в среду в "Современнике" и мэр Москвы Сергей Собянин. Оценил результаты работы строителей и реставраторов, поздравил актеров.

— Пунктик для губернатора — Эффективность региональных властей оценят по исполнению майского указа — Работу глав регионов будут оценивать по новым критериям из 15 пунктов. Их перечень одобрил президент Владимир Путин. С губернаторов спросят за уровень доверия к власти в регионе, за состояние дорог и благоустройство городов. В целом оценивается эффективность реализации ключевых задач майского указа президента в сфере демографии, экономики и социальной сферы.

— На первый раз простят — Госдума частично сняла криминал с репостов и лайков — За действия с признаками экстремизма в интернете впервые оступившихся граждан не будут наказывать по Уголовному кодексу. Госдума окончательно приняла резонансные законопроекты президента, которые частично декриминализируют его 282 статью. В первую очередь это касается наказания за так называемые лайки и репосты, за которые интернет-пользователи ранее получали реальные сроки.

— Бег in USSR — Ностальгия по СССР достигла максимума за 10 лет — Две трети россиян сожалеют о распаде СССР, согласно опросу "Левада-центра". Социологи утверждают, что это — 66 процентов — самый высокий показатель за десять лет, с 2008 года выше 61 процента он не поднимался. Правда, раньше бывало и больше — в 2000 году 75 процентов опрошенных положительно ответили на вопрос "Сожалеете ли вы о распаде СССР?".

— Прямой разговор — В четверг Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию — В четверг в полдень в Центре международной торговли в Москве Владимир Путин в 14-й раз проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В Кремле ожидают, что основные вопросы будут касаться экономической, международной и региональной повестки.

— Законам добавят качества — Госдума завершила осеннюю сессию — В среду Госдума завершила осеннюю сессию. Только в ходе пленарного заседания депутаты приняли 39 законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за совместную работу и поставил ряд задач на будущее. Поздравить нижнюю палату парламента с окончанием сессии приехал и глава правительства Дмитрий Медведев.

— Чиновники зашевелились — Следственный комитет начал проверку в Переславле-Залесском после статьи в "РГ" — Следственный комитет начал проверять факты, изложенные в статье "Удаленный доступ", которая была опубликована в номере "Российской газеты". В ней рассказывалось о том, что проживающие в деревне Чашницы под Переславлем-Залесским дети вынуждены преодолевать по грязи и снегу десять километров, чтобы попасть в школу.

— Вернулся домой — Валентина Матвиенко открыла памятник Солженицыну в Кисловодске — Спустя неделю с небольшим после столетия со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, памятник ему открыт на малой родине — в Кисловодске, где автор "Архипелага ГУЛАГа", "Матрениного двора", "Одного дня Ивана Денисовича" родился 11 декабря 1918 года. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Скорая для "скорых" — "Ростех" обновит парк медицинских автомобилей в регионах — Госкорпорация Ростех и АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" создадут совместное предприятие "РТ-Скорая помощь", которое займется обновлением автопарка скорой помощи в регионах. Также новая компания возьмет на себя техническое обслуживание специализированных автомобилей и сервисное сопровождение их медицинского оснащения.

— Профилактика цифр — Татьяна Голикова признала, что врачи часто приписывают себе неоказанные пациентам процедуры — Около 250 тысяч детей могут родиться в России за шесть лет, до 2024 года, благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

— Под своим флагом — Возить нефть и газ в Арктике будут наши суда — Минтранс предложил ввести для судоходных компаний трехлетний переходный период для создания флота под российским флагом для прохода по Севморпути.

— Конкуренция не исключает демагогии — Участники ЕАЭС — о консолидации на мировом рынке — Декабрьский саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошел под знаком полного взаимопонимания стран-участниц. Лидеры государств согласовали программу формирования общих рынков нефти и газа, обсудили создание единой платежной системы и целый ряд других стратегических вопросов. Итогом саммита стало подписание декларации о развитии интеграции в рамках ЕАЭС.

— Все будет в сборе — Мишустин: 20 процентов прироста поступлений в бюджет обеспечивается налоговым администрированием — За январь — ноябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 19,3 триллиона рублей. Это на 24 процента, или на 3,7 триллиона рублей, больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, подводя предварительные итоги года.

— Покажут танки с интеллектом — Семь стран уже подтвердили участие экспозиций в форуме "Армия-2019" — Министерство обороны России в среду начало подготовку к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия-2019". Само мероприятие пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 25 по 30 июня 2019 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил сегодня, открывая заседание оргкомитета, почему готовиться начали так сильно заранее.

— Мечтатели и ревизоры — Рособрнадзор проверил вузы и назвал самые популярные темы сочинений — За 2018 год в России "закрыли" полсотни вузов и филиалов, а с итоговым сочинением в этом году успешно справились 98 процентов одиннадцатиклассников. Об этом "Российской газете" рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

— Масло потечет на биржу — ФАС нашла способ предотвращать резкие колебания цен на продукты — В России будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Биржевые торги позволят исключить спекулятивные колебания цен, считают в ведомстве.

— Давил на газ — Виновник страшной аварии получил четыре года колонии — Дорогомиловский районный суд Москвы закончил процесс по уголовному делу о наезде автобуса на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе у станции столичного метрополитена "Славянский бульвар".

— Урезали вдвое — В Хабаровском крае сократили доплаты к пенсиям депутатов и чиновников — В правительстве Хабаровского края продолжают держать курс на экономию. Глава региона Сергей Фургал принял решение в два раза сократить доплаты к пенсиям губернатора, чиновников и депутатов законодательной Думы края.

— Чем силен Союз — Михаил Бабич: Достойное развитие Союзного государства служит интересам РФ и Беларуси — Впервые в истории российско-белорусских отношений послу России в Белоруссии был придан статус специального представителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству. Тем самым Москва подчеркнула особый характер отношений с Минском, обозначив приоритеты развития сотрудничества.

— Старт в ползунках — На Кубани начали готовить к ГТО воспитанников детсадов — В детских садах Краснодара началась необычная акция — "Первые ГТО": малышей с шести лет в игровой форме знакомят с нормативами физподготовки. Первую встречу с ребятами сотрудники городского центра тестирования ГТО провели в детском саду N 75.

— На ходу прикрыли небо — Дислоцированные в Крыму расчеты дивизиона С-400 провели учения — Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели в Крыму учение по противовоздушной обороне. В ходе них военные передислоцировали установки, отработали обнаружение целей и поразили воздушные средства условного противника.

— Елка, не гори — Инспекторы проверят более 50 тысяч мест проведения новогодних мероприятий — Сотрудники МЧС перед Новым годом проверят более 50 тысяч мест проведения праздничных мероприятий в декабре, в том числе осмотрят почти 160 объектов, задействованных в проведении общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.

— Связь на высоте — На Эльбрусе появился интернет — На Эльбрусе запустили самую высокогорную станцию мобильной связи в Европе. Теперь звонить, отправлять СМС и размещать снимки в соцсетях можно даже с вершины высшей точки Старого Света. Пользователям на высоте 5000 метров над уровнем моря будет доступен высокоскоростной интернет.

— На грани диалога — Налажена линия связи между США и Россией — Несмотря на все явно антироссийские шаги Вашингтона, Москва не закрывает двери и готова к продолжению взаимодействия. В этой связи контакты по линии Советов безопасности двух стран приобретают особое значение.

— Трамп уперся в стену — В пятницу правительство США может приостановить работу из-за отсутствия финансирования — Исполнительная ветвь власти США вновь оказалась на грани паралича из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и демократической оппозицией по расходам на безопасность южной границы. Очередной шатдаун (англ. "government shutdown"), как называют приостановку работы правительства США, может начаться уже 21 декабря.

— Нечего стесняться — На Украине день рождения Бандеры стал праздником — День рождения идеолога украинского нацизма, вдохновителя геноцида на Волыни во время Второй мировой войны и агента западных разведок после ее завершения Степана Бандеры объявлен на Украине государственным праздником. За считаные годы Украина прошла путь от страны, победившей нацизм, до государства, где нацизм признан официальной идеологией. За то, чтобы день рождения нациста отмечался на государственном уровне, проголосовали 233 депутата Верховной рады, и теперь эта дата — 1 января — внесена в список юбилеев.

— Фронда ажанов — Профсоюзы полицейских призвали блокировать комиссариаты — Свой пост в Facebook один из профсоюзов французских стражей порядка — "Национальный альянс полиции" озаглавил так: "Черный день: закроем комиссариаты!" При этом, правда, его авторы пояснили, что в протестный день, который пришелся на эту среду, сотрудникам следует не отлучаться из комиссариатов, так здесь называют полицейские участки, а оставаться на местах, реагируя исключительно на экстренные сигналы. Этот призыв также поддержали не менее представительные "отраслевые" профсоюзы "Юните" ("Единство") и "Унса".

— Холодильник для "брексита" — Британские власти готовят кризисный план на случай провала сделки с Брюсселем — Два миллиарда фунтов стерлингов выделит правительство Британии на предотвращение чрезвычайных ситуаций, к которым власти Альбиона должны быть готовы в случае провального голосования в Палате общин по проекту соглашения с Евросоюзом об условиях "брексита". Об этом сообщили британские СМИ по итогам заседания кабмина перед его уходом на рождественские каникулы.

— Пентагон напускает туману — Центр Лугара США в Грузии имеет патент на зараженные беспилотники — В среду Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии, ветеран советских и грузинских спецслужб, представил на пресс-конференции в Москве новую серию материалов о получившей скандальную известность американской лаборатории Лугара.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Уходя уходи — Вашингтон предупредил Москву о выводе войск из Сирии — США заранее предупредили Москву о возможном начале вывода войск из Сирии. Об этом "Известиям" сообщили несколько информированных источников в Минобороны РФ. Это было сделано, чтобы "снять лишние вопросы", когда американские военные начнут движение, уточнили в российском ведомстве.

— Хвойный бес — Как под Новый год черные лесорубы зарабатывают на редких деревьях — Сегодня, 20 декабря, в Москве откроется более двухсот елочных базаров — долгожданное событие для детей, родителей и нелегальных поставщиков вечнозеленых деревьев. Ущерб, наносимый стране черными лесорубами, ежегодно исчисляется сотнями миллионов рублей. На непростую ситуацию с незаконной вырубкой на недавнем заседании Совета по правам человека обратил внимание общественников президент Владимир Путин.

— Города и взвеси — Концентрация вредных веществ в столице повысилась до опасного уровня — В Москве на этой неделе фиксируют повышение концентрации в воздухе вредных веществ — мелкодисперсных взвешенных частиц. По данным крупных международных систем мониторинга, их максимальная концентрация достигала в последние дни 157 баллов AQI (индекс качества воздуха). Такой уровень считается опасным для всех групп населения. При этом Мосэкомониторинг не фиксирует существенного превышения экологических норм. Все дело в разных нормативах чистоты в странах ЕС и России, поясняют эксперты.

— Вместо сотен интервью — Чем запомнится пресс-конференция Владимира Путина — Четырнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Традиционно она начнется в полдень в столичном Центре международной торговли. В этом году темы вопросов будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем, прогнозирует пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналисты всеми силами стараются привлечь внимание Владимира Путина, разворачивая плакаты разных цветов и размеров.

— "Туристы стали осторожнее относиться к поездкам в Британию — Глава Ростуризма Олег Сафонов — о меняющихся предпочтениях россиян, росте въездного потока и лучших местах для встречи Нового года в России — В преддверии Нового года все говорят о путешествиях. О том, как избежать неприятностей в заграничных поездках, почему все еще случаются катаклизмы и продолжится ли туристический бум в России, "Известиям" рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Олег Петрович, не так давно были названы популярные у наших граждан новогодние регионы. А из каких стран к нам едут встречать Новый год?

— Возвращать — плохая примета — В Германии снова заговорили о реституции советских трофеев — Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом "Известиям" заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. При этом в дипмиссии отметили: Берлин, в свою очередь, готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил "Известиям", что Москва не намерена обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином. В ГМИИ им. А.С. Пушкина, где хранятся оспариваемые коллекции, пояснили "Известиям", что немцы далеко не единственные, кто претендует на перемещенные предметы искусства.

— Дорогой начальник — Компании готовы повышать зарплату только руководителям — Работодатели готовы существенно повышать зарплату руководителям и опытным специалистам, а вот в начинающих сотрудниках заинтересованы меньше, следует из данных hh.ru (есть у "Известий"). Начинать карьеру выгодно в нефтегазовой отрасли, здравоохранении и юриспруденции; ИТ-сфера — бессменный лидер по предлагаемым соискателю доходам — в 2018 году понизила финансовую планку для людей без опыта работы на 10%. Квалифицированные кадры в дефиците, поэтому неудивительно, что больше ресурсов компании готовы тратить на топ-менеджеров, говорят опрошенные "Известиями" эксперты.

— Выдающийся шум — На федеральных трассах появится чувствительная разметка — В2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах, сообщили "Известиям" в Росавтодоре. На таких участках машины начнет трясти, и водители поостерегутся выезжать на встречку. Шумовая разметка особенно актуальна на дорогах, где нельзя поставить барьерное ограждение. Эта мера поможет снизить аварийность, убеждены эксперты, но не защитит от лобовых столкновений, которыми грозит запрещенный обгон. Кроме того, вызывает вопросы долговечность покрытия с учетом климатических особенностей России.

— Вашими молитвами — Мамаев и Кокорин рассказали в СИЗО о вере в Бога — Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в СИЗО стали уделять больше времени духовному самообразованию. Об этом игроки, оставленные Мосгорсудом под арестом, рассказали спецкорреспонденту "Известий", посетившему спортсменов в "Бутырке" в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Во время беседы Павел Мамаев пожаловался, что его электронные письма не доходят супруге, но при этом каким-то образом попадают в интернет. Но больше всего звездных арестантов возмущает решение суда оставить их в СИЗО до 8 февраля.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Дерипаска сдал алюминий — Минфин США согласился снять санкции с UC Rusal Олега Дерипаски после того, как он снизит долю в контролирующем акционере компании En+ c 70 до 44,95%. Около 25% En+ получит ее основной кредитор — банк ВТБ.

— Трамп сделал сирийский вывод — Дональд Трамп отдал приказ о выводе военных США из Сирии. Это не означает прекращения борьбы международной коалиции с террористами, заверили в Белом доме. Россия выигрывает от этого решения, говорят эксперты и оппоненты Трампа.

— "Панцирь-С1" из мешка Деда Мороза — Государственные органы икорпорации потратят 141 млн руб. на встречу Нового года, подсчитал РБК. Лидером стало Управделами президента со сметой 36 млн руб., на втором месте — Минобороны, на третьем — Росгвардия.

— Ушел с поля — Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза, исполняющим обязанности назначен руководитель премьер-лиги Сергей Прядкин. Кто может занять это место на постоянной основе — разбирался РБК.

— Хакеры получили депеши — Дипломатическую переписку стран Евросоюза взломали хакеры. В ней говорится, что Россия видит в ЕС активного посредника при урегулировании конфликта в Афганистане, а Китай не был посвящен в содержание переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

— ЧМ подтолкнул к дефолту — АКРА на четыре ступени понизило рейтинг Мордовии из-за нарушения условий реструктуризации бюджетных кредитов — теперь это регион с наихудшим рейтингом в России. Мордовия может столкнуться с невозможностью обслуживать рыночный долг.

— Законные требования РСПП — РСПП подготовил для властей концепцию "закона о законах", призванного систематизировать подготовку нормативных актов. Сейчас законы принимаются хаотично и мешают предпринимателям, уверены в РСПП.

— Госзайму мешает дешевая нефть — Минфин впервые за два с лишним месяца не разместил ни одной бумаги предложенного инвесторам выпуска ОФЗ. Из планируемых 25,1 млрд руб. он привлек только 3,4 млрд руб. Спросу на госдолг помешало падение цен на нефть.

— Дмитрий Козак жмет на газ — Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику согласно планам ввода газовых заправок в регионах. От этого могут выиграть "Газпром" и производители автомобилей.

— Президентский указ застрял по пути — Помощник президента Андрей Белоусов раскритиковал работу транспортной комиссии правительства по подготовке плана развития магистральной инфраструктуры. Он заявил об угрозе невыполнения задач, поставленных в майском указе Путина.

— Суд вернул подрядчика под землю — Прошлогодний отказ столичного метро от сотрудничества с подрядчиком "Трейд Компани" был незаконным, подтвердила апелляционная инстанция. Если теперь договор будет возобновлен, то у метрополитена станет сразу два рекламных партнера.

— Производство опустилось до дна бутылки — По итогам года производство вина в России может оказаться даже ниже уровня 2017-го, который стал худшим для виноделов за десятилетие. Причины — недоверие к качеству отечественных вин, а также высокая конкуренция с импортом и дешевыми винными напитками

— Vostok — дело на $120 млн — Блокчейн-платформа Vostok привлекла $120 млн от группы международных инвесторов. Участники рынка говорят, что эта сумма значительно превышает средний объем инвестиций в подобные проекты.