МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Министерство финансов Украины планирует реорганизовать Государственную фискальную службу и разделить ее на налоговую и таможенную до конца апреля следующего года, передает агентство УНИАН со ссылкой на текст меморандума об экономической и финансовой политике по новой программе МВФ.

Проведение конкурса на руководящие должности в службах предусмотрено также до конца апреля.

"Министерство финансов Украины планирует завершить разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы до конца апреля 2019 года", — говорится в сообщении агентства.

По его данным, новые службы будут подотчетны Минфину.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) — центральный орган исполнительной власти Украины, была создана постановлением кабинета министров от 21 мая 2014 путем реорганизации министерства доходов и сборов. Согласно положению, ведомство реализует государственную политику в сфере государственного таможенного дела; по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового, таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и налоговую политику.