МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной выставки "Иннопром" в 2019 году, говорится в сообщении Минпромторга РФ, курирующего выставку.

"Статус страны-партнера юбилейной 10-й международной промышленной выставки "Иннопром" подчеркнет особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Как отмечается, соответствующее соглашение в присутствии замглавы Минпромторга Алексея Груздева и его турецкого коллеги Гонджой Йылмаз Батур подписали предправления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Култу Каравелиоглу и первый вице-президент ГК "Формика" Антон Атрашкин.

"Мы готовы очень плотно работать с министерством промышленности и технологий и министерством торговли Турецкой Республики, официальным турецким оператором, чтобы сделать программу "Иннопрома" максимально насыщенной, чтобы как можно больше турецких компаний нашли партнеров в России", — отметил Груздев.

Турция занимает седьмое место в топ-10 основных внешнеторговых партнеров России. Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года, флагманская тема — "Цифровое производство: интегрированные решения".