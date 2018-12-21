МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России и разорвать с ней все дипломатические отношения внесен на рассмотрение в украинский парламент.

Документ называется "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией". Его автор — внефракционный депутат Виталий Куприй.

Ранее на Украине был принят закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.

При этом депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Россия остается самым главным стратегическим торговым партнером Украины несмотря на ухудшение отношений; "чтобы ни рассказывали", товарооборот с РФ за год увеличился на 25%.