МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Группа компаний S7 сменит название, став первой в России аэрокосмической корпорацией — S7 airspace corporation.

Факт переименования подтвердили в пресс-службе S7 Space. "Подтверждаем", — ответили в пресс-службе на запрос РИА Новости.

В феврале 2017 года S7 Group, после того как дочернее предприятие ООО "С 7 Космические Транспортные Системы" получило лицензию на осуществление космической деятельности в Российской Федерации, объявила, что "стала аэрокосмическим холдингом".

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" был законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО "Энергомаш". Они использовались в единственной ракете, адаптированной под пуски с плавучего космодрома, — носителе семейства "Зенит", изготавливаемой на украинском предприятии "Южмаш".

В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома.

По словам генерального директора S7 Space Сергея Сопова, общая сумма инвестиций в приобретение космодрома "Морской старт", включая вывод его из консервации, составляет около 150 миллионов долларов.

Компания планирует совершить 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. После 2023 года предполагается использовать новые ракеты среднего класса "Союз-5", разрабатываемые РКК "Энергия".

S7 Space также заявила о планах создать свою многоразовую ракету-носитель с условным названием "Союз-7" на базе разрабатываемой Роскосмосом ракеты "Союз-5" ("Иртыш"). Разработкой новой ракеты занимается команда инженеров под руководством заместителя генерального директора — главного конструктора средств выведения Игоря Радугина. До этого Радугин работал в ракетно-космической корпорации "Энергия" и был генконструктором ракеты "Иртыш". Компания предложила Роскосмосу заказать у нее 76 ракет до 2042 года в рамках программы поддержки частной космонавтики.

Компания заявляет и о своем желании взять в концессию российский сегмент Международной космической станции.