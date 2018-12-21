ПЕНЗА, 21 дек /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Три компании, включая ООО "Технокорд" с проектом строительства завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью порядка 15 миллиардов рублей, в пятницу получили статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сердобск" в Пензенской области, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

Статус ТОСЭР, который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы, присвоен моногороду Сердобску в марте постановлением правительства РФ. Первым резидентом в ноябре стало ООО "Грибная компания" с проектом строительства высокотехнологичного комплекса по производству свежих шампиньонов.

"Сегодня еще трем компаниям присвоен статус резидентов ТОСЭР "Сердобск". Льготами смогут воспользоваться ООО "Технокорд" с проектом строительства завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью порядка 15 миллиардов рублей и две небольших компании, которые займутся швейным производством", — написал Белозерцев в пятницу в своем микроблоге Twitter.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы региона, помимо "Технокорда", статус резидента ТОСЭР "Сердобск" получили компании "Досмас" с проектом организации специализированного швейного производства за 3,5 миллиона рублей и "Сердобск.Текстиль" — с проектом в области швейного дела с объемом инвестиций в 2,5 миллиона рублей.

Ранее Белозерцев в интервью РИА Новости сообщил, что "Технокорд" планирует создать около 300 новых рабочих мест, "Досмас" — не менее 30 рабочих мест, "Сердобск.Текстиль" — не менее 10.